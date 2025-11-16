V Beltincih izbruhnil velik požar, policija zaprla širše območje #video

V objektu starega mlina na območju Kmetijsko-gozdarske zadruge Sloga v središču Beltincev je izbruhnil požar. Po prvih podatkih na kraju posreduje več gasilskih enot iz okoliških društev, ki skušajo omejiti požar, poroča Sobotainfo.

Požar je izbruhnil v objektu 120 let starega mlina v središču Beltincev. Po prvih informacijah je streha stavbe skoraj v celoti zgorela, ognjeni zublji pa so zajeli večji del objekta, poroča Sobotainfo.

Zaradi intervencije je cesta skozi Beltince zaprta. Policija voznike poziva, naj se območju izogibajo in upoštevajo navodila pristojnih služb.