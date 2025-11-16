Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Nedelja,
16. 11. 2025,
9.56

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
gasilci požar

Nedelja, 16. 11. 2025, 9.56

12 minut

V Beltincih izbruhnil velik požar, policija zaprla širše območje #video

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Gasilci | Foto STA

Foto: STA

V objektu starega mlina na območju Kmetijsko-gozdarske zadruge Sloga v središču Beltincev je izbruhnil požar. Po prvih podatkih na kraju posreduje več gasilskih enot iz okoliških društev, ki skušajo omejiti požar, poroča Sobotainfo.

Požar je izbruhnil v objektu 120 let starega mlina v središču Beltincev. Po prvih informacijah je streha stavbe skoraj v celoti zgorela, ognjeni zublji pa so zajeli večji del objekta, poroča Sobotainfo. 

Zaradi intervencije je cesta skozi Beltince zaprta. Policija voznike poziva, naj se območju izogibajo in upoštevajo navodila pristojnih služb. 

požar Radomlje
Novice Na požarišču pri Radomljah ostajajo požarne straže
požar Radomlje
Novice Ogromen požar pri Domžalah je pogašen. To so posledice. #foto

gasilci požar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.