A. P. K.

Četrtek,
6. 11. 2025,
14.18

Četrtek, 6. 11. 2025, 14.18

1 ura, 19 minut

Po požaru v domu za ostarele v Tuzli na zdravljenju še 15 ljudi

A. P. K.

Tuzala, požar | Nekateri mediji v BiH so kasneje v sredo poročali, da je v požaru umrlo skupno 12 ljudi. Lokalne oblasti so danes sporočile, da je s požarom neposredno povezana smrt 11 ljudi, še en človek pa je umrl tik pred njegovim izbruhom. | Foto Reuters

Nekateri mediji v BiH so kasneje v sredo poročali, da je v požaru umrlo skupno 12 ljudi. Lokalne oblasti so danes sporočile, da je s požarom neposredno povezana smrt 11 ljudi, še en človek pa je umrl tik pred njegovim izbruhom.

Foto: Reuters

Po torkovem požaru v domu za ostarele v Tuzli v Bosni in Hercegovini, v katerem je po zadnjih podatkih umrlo 11 ljudi, je na zdravljenju v bolnišnici še vedno 15 ljudi, štirje med njimi na respiratorju. Stanje vseh je stabilno, so danes sporočili iz kliničnega centra v Tuzli. Zaradi požara je v Federaciji BiH in okrožju Brčko danes dan žalovanja.

Požar je izbruhnil v torek zvečer v sedmem nadstropju doma za ostarele. Umrlo je 11 ljudi, okoli 30 pa je bilo poškodovanih, med njimi varovanci doma, gasilci, policisti, zdravstveni delavci in zaposleni v domu.

S požarom neposredno povezana smrt 11 ljudi

Nekateri mediji v BiH so kasneje v sredo poročali, da je v požaru umrlo skupno 12 ljudi. Lokalne oblasti so danes sporočile, da je s požarom neposredno povezana smrt 11 ljudi, še en človek pa je umrl tik pred njegovim izbruhom.

Policija še preiskuje vzroke požara in odgovornost, direktor doma Mirsad Bakalović pa je iz moralnih razlogov v sredo odstopil.

Zaradi tragedije je danes dan žalovanja v Federaciji BiH in okrožju Brčko, ne pa tudi v Republiki Srbski, ker ministri iz te entitete BiH na sredini seji niso sodelovali v glasovanju o predlogu za razglasitev dneva žalovanja na ravni države, s čimer so blokirali sprejetje te odločitve.

