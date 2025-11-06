Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

6. 11. 2025,
18.25

požar Miami Heat ameriška košarkarska reprezentanca Erik Spoelstra

Četrtek, 6. 11. 2025, 18.25

3 minute

Eriku Spoelstri v hudem požaru povsem pogorela hiša

Š. L.

Erik Spoelstra | Erik Spoelstra | Foto Guliverimage

Erik Spoelstra

Foto: Guliverimage

V četrtek je hud požar povsem uničil hišo v lasti trenerja ekipe Miami Heat in tudi novopečenega ameriškega selektorja Erika Spoelstre. V poskusu reševanja nepremičnine je bilo poslanih več kot 20 gasilskih enot, a zaman, saj je hiša povsem pogorela.

Na srečo poškodovanih v požaru glede na poročila ni bilo, ob izbruhu pa Spoelstre ni bilo doma. Gasilci so povedali, da je bila "hiša prazna", ko je požar izbruhnil okoli 4.30 zjutraj. Ob tem so že sprožili tudi preiskavo glede vzroka, zakaj je do prišlo do požara, tovrstne preiskave pa lahko potekajo tudi več tednov.

Spoelstra, ki je vrsto let treniral tudi Gorana Dragića, in Miami Heat so v sredo zvečer igrali v Denverju, njihov čarterski let nazaj v Miami pa je pristal šele ob 5:11 zjutraj po tamkajšnjem času. Spoelstra je prispel na dom kmalu po pristanku letala, medtem ko je več gasilskih ekip poskušalo omejiti požar. Videli so ga, kako se je sprehajal po zunanji strani posestva, medtem ko je ogenj še naprej divjal, večkrat se je ustavil in se v neveri prijel za glavo.

Požar je bil omejen na nepremičnino v lasti Spoelstre in nobena bližnja hiša ni bila poškodovana. Kot še poročajo ameriški mediji, je Spoelstra hišo s petimi spalnicami kupil decembra 2023. Po nakupu je na nepremičnini opravil obsežna dela.

Spoelstra je sicer trenutno v svoji 18. sezoni kot glavni trener Heat, organizacije, ki se ji je prvotno pridružil kot video koordinator leta 1995. Prejšnji mesec je sklenil pogodbo tudi kot selektor ameriške moške košarkarske reprezentance, ki jo bo vodil na olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028. Heat v četrtek sicer nimajo tekme v ligi NBA, v petek zvečer pa bodo gostili Charlotte Hornets.

požar Miami Heat ameriška košarkarska reprezentanca Erik Spoelstra
