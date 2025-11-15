Slovenija brez SP, zgodovinski trenutek za Kosovo. Kek: Premagali, pa še "pretepli" so nas.

Pestra nogometna sobota ni prinesla veselja Sloveniji, ki je z 0:2 klonila proti Kosovu in zapravila možnost vsaj za uvrstitev v dodatne kvalifikacije za nastop na SP 2026. Lahko bi dobili še štiri evropske udeležence SP, a nismo nobenega. Iz "slovenske" skupine po zmagi nad Švedsko s 4:1 Švici sicer napredovanje prepreči le še čudež (poraz s šestimi ali več zadetki proti Kosovu v zadnjem krogu). Kot prva je imela sicer zaključno žogico za nastop na mundialu Belgija, ki je gostovala v oddaljenem Kazahstanu, a zgolj remizirala z 1:1. Španija je s kar 4:0 slavila v Gruziji, a ob zmagi Turčije proti Bolgariji z 2:0 še ni potrdila nastopa na SP. Blizu uvrstitvi je bila tudi Avstrija, ki je z zmago z 2:0 na Cipru vrgla rokavico Bosni in Hercegovini. A ta je s 3:1 ugnala Romunijo in poskrbela še za nekaj negotovosti.

Kvalifikacije za SP 2026, 5. in 9. krog:

Sobota, 15. november:

Začetna enajsterica Slovenije za tekmo s Kosovom:

🚨 Znana je začetna enajsterica Slovenije za tekmo s Kosovom! 👊🇸🇮#SrceBije 🇸🇮 | #WCQ pic.twitter.com/ir6Yys9Lrb — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) November 15, 2025

Selektor Matjaž Kek je v luči odsotnosti poškodovanega Benjamina Šeška in kaznovanega Adama Gnezde Čerina nekoliko premešal začetno enajsterico. Namesto omenjenega dvojca sta začela Jon Gorenc Stanković in Andraž Šporar, ki se je po odsotnosti po poškodbi v tem reprezentančnem ciklu vrnil v začetno enajsterico. Kek je ponovno začel s tremi osrednjimi branilci, na klopi pa je obsedel tudi sicer po navadi standardni Petar Stojanović.

Nogometaši Kosova so povedli že v 6. minuti. Foto: Aleš Fevžer Že na uvodu v srečanje pa so Slovenci doživeli hladen tuš. V 6. minuti se je na kakih 14 metrih Fisnik Asslani lepo osvobodil slovenskih branilcev, prodrl v osrčje kazenskega prostora in neubranljivo zabil s strelom med nogama Vanje Drkušića. Nedolgo zatem je do strela prišel Žan Vipotnik, a večje nevarnosti za gostujoča vrata ni bilo. Slovenci so vzpostavili ravnotežje na terenu a na novo priložnost smo morali čakati do 29. minute, ko je Tomi Horvat z roba kazenskega prostora ogrel dlani Amirja Saipija. Slovenci so nato prevzeli pobudo, a na večje priložnosti si niso ustvarili. Po minuti dodatka je glavni sodnik Clement Turpin ekipi poslal na odmor, na katerega so se bolj zadovoljni odšli gostje.

Neumnost Stojanovića kmalu po vstopu v igro, nato še avtogol

Pritožbe Jake Bijola ob rdečem kartonu Petra Stojanovića niso pomagale, slednji je igrišče zapustil po zgolj osmih minutah. Foto: Aleš Fevžer Pred drugim polčasom je Kek v igro namesto Erika Janže in Stankovića poslal Stojanovića in Dejana Petroviča. A po tem so se nad Slovenijo začeli zgrinjati temni oblaki. Stojanović je v 47. prejel prvi, v 53. pa še drugi rumeni karton in lovljenje upanja na pot na SP so Kekovi varovanci lovili le še z deseterico. V 60. minuti je do novega strela prišel Vipotnik, a Saipi se ni dal. Dve minuti kasneje pa se je po lepi podaji sam pred Janom Oblakom znašel Florent Muslija, slovenski kapetan pa je z izjemno obrambo ohranil upe na preobrat. V 64. minuti pa so gostje povedli z 2:0. Žan Karničnik je prestregel visoko podajo, a jo nespretno odbil proti svojim vratom ter presenetil Oblaka, ki se je ob vračanju proti svojim vratom tudi poškodoval. Na srečo ni bilo nič hujšega, tako da je nadaljeval s srečanjem.

Po golu je Nejc Gradišar zamenjal Šporarja. V 76. minuti je Danijel Šturm zamenjal Vipotnika, Slovenija pa si od avtogola dalje ni pripravila resnejše priložnosti. Priložnost je v 82. minuti dočakal še Benjamin Verbič, ki je zamenjal Horvata, nogometaši Kosova pa so še naprej mirno držali lepo prednost, ki jih pelje v dodatne kvalifikacije. Do konca nato večjih priložnosti ni bilo in rajanje gostov na zelenici v Stožicah se je lahko začelo. Kosovo je po dveh porazih in remiju v tem kvalifikacijskem ciklu sploh prvič ugnalo Slovenijo.

Na drugi tekmi skupine je Švica s 4:1 ugnala Švedsko in se že krog pred koncem skorajda prebila na SP.

Šporar: Enostavno smo bili preslabi

Kot prvi je po grenkem porazu pred mikrofone Šport TV stopil Andraž Šporar: "Enostavno smo bili preslabi, Kosovo je bilo boljše v vseh segmentih. Z desetimi je bilo še težje, a tudi do takrat si nismo pripravili večje priložnosti. Njihova želja ne bi smela biti večja, a tako je zgledalo na igrišču. Vse druge žoge so bile njihove, dobivali so duele. A želja ne bi smela biti večja na njihovi strani, ker so bile odprte možnosti za dodatne kvalifikacije."

Za konec se je ozrl še na dvoboj s Švedsko, ki bo bolj kot ne revialnega pomena: "Absolutno zmaga na Švedskem ne bi omilila poraza, ker ne igramo za nič. Vseeno pa si želimo zmago. Že četrto tekmo smo brez zadetka, vseeno pa bomo kvalifikacije poizkušali zaključiti z zmago."

Selektor Matjaž Kek: "Zmagali so, pa še "pretepli" so nas in prevladali na stadionu." Foto: Aleš Fevžer

Kek: Če smo pred enim mesecem nadigrali to ekipo v Prištini, so oni danes nas

Selektor Matjaž Kek je najprej čestital nasprotniku za zmago, nato pa se ozrl na to, kaj vse je šlo v sobotnem večeru narobe: "Najprej bi čestital Kosovu, ki je zmagalo popolnoma zasluženo. Res so nam šle nekatere stvari narobe kot kartoni in avtogol, a že v prvem polčasu so bili hitrejši, dobivali druge žoge in nismo prišli v igro. Gol se zgodi, do konca pa je še 80 minut. Nato smo se stabilizirali, v drugem polčasu menjali formacijo, sledila pa je neumnost, ki se na tem nivoju drago plača. Potem pa še avtogol in bilo nam je težko z desetimi. Če smo pred enim mesecem nadigrali to ekipo v Prištini, so oni danes nas. Vse druge žoge, vsi dvoboji so šli na njihovo stran. Zmagali so, pa še "pretepli" so nas in prevladali na stadionu."

Za razliko od Šporarja pa je poudaril, da vsako srečanje, čeprav ne prinaša več uvrstitve na SP, šteje: "Jasno je, da je treba kvalifikacije odigrati na najvišjem nivoju. Čaka nas težka tekma v Stockholmu, tudi Švedi so izgubili. A to so tekme ki štejejo, tekme za točke. Upam, da bomo v Solni boljši kot danes."

Belgija zapravila zaključno žogo v Kazahstanu

Evropske kvalifikacije za SP 2026 so do sobote potrdile tri udeležence bližajočega se spektakla v ZDA, Mehiki in Kanadi. To so Anglija, Francija in Hrvaška, le še neverjeten čudež pa bi lahko nastop na največjem tekmovanju tako kot Švici preprečil tudi Norveški.

Sobotni spored se je začel v skupini J že ob 15. uri, ko sta se pomerila Kazahstan in Belgija. Rdeči vragi so imeli zaključno žogico za nastop na SP 2026, a je ob remiju z 1:1 niso izkoristili. To pomeni, da jih lahko prehitita še ali Severna Makedonija ali Wales. Slednji je nato zgolj z 1:0 slavil pri Liechtensteinu. Prav nogometni palček bo tudi zadnji nasprotnik Belgijcev, ki imajo kljub spodrsljaju vse v svojih rokah, Severna Makedonija in Wales pa se bosta udarila med seboj.

Kazahstan in Belgija sta se razšla brez zmagovalca. Foto: Reuters

Ob 18. uri sta se začeli obe tekmi v skupini E, kjer bi si lahko nastop na SP 2026, če bi danes osvojila več točk od Turčije, že zagotovila Španija. Aktualni evropski prvak je gostoval v Gruziji in slavil s 4:0, Turki pa so pričakali skromno Bolgarijo in slavili z 2:0, tako da so odločitev preložili na zadnji krog.

Proslavljali ne bodo niti pri severnih slovenskih sosedih. Avstrija je v skupini H gostovala na Cipru in slavila z 2:0. A Bosna in Hercegovina je zvečer v Zenici s 3:1 ugnala Romunijo in Avstrijci bodo še nekoliko počakali na vstopnico za mundial. To bi bil velik uspeh za Avstrijo, ki je nazadnje na svetovnem prvenstvu igrala leta 1998, nato pa bila šestkrat zapored neuspešna v kvalifikacijah.

V skupini C se bo o prvem mestu odločalo v zadnjem krogu, Danska pa je nekoliko pobegnila Škotski. Danci so namreč z 2:2 remizirali z Belorusi, Otočani pa z 2:3 klonili v Grčiji.

Reprezentance, ki so se že uvrstile na SP (30 od 48): Afrika (9 od 9+1): Alžirija, Egipt, Gana, Južna Afrika, Maroko, Senegal, Slonokoščena obala, Tunizija, Zelenortski otoki

Azija (8 od 8+1): Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja, Katar, Savdska Arabija, Uzbekistan

Evropa (3 od 16): Anglija, Francija, Hrvaška

Južna Amerika (6 od 6+1): Argentina, Brazilija, Ekvador, Kolumbija, Paragvaj, Urugvaj

Severna in Srednja Amerika (3 od 6+2): Kanada, Mehika, ZDA (vse kot gostiteljice)

Oceanija (1 od 1+1): Nova Zelandija

