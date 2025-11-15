Matjaž Kek se je pošalil, padla je primerjava z legendarnim Turbo Rudijem

Slovenska nogometna reprezentanca danes nujno potrebuje zmago nad Kosovom, če želi ostati v igri za nastop na SP 2026. V Stožicah je enkrat že premagala Kosovo. Pred natanko petimi leti, bilo je 15. novembra 2020, je nogometaše iz mlade države ugnala z 2:1. Takrat je bilo marsikaj drugače. Tribune so zaradi pandemije koronavirusa samevale, slovenske barve pa so branili številni igralci, ki danes sploh ne igrajo več nogometa ali pa niso več na seznamu selektorja Matjaža Keka. Mariborčan je bil po tisti zmagi dobre volje, v šali je omenil tudi legendarnega Mladena Rudonjo. In razlog?

Slovenski navijači ne bi imeli nič proti, če bi se v Stožicah ponovila zgodovina. Slovenija je pred petimi leti naredila tisto, kar mora tudi danes, če še želi vztrajati v boju za nastop na SP 2026. Takrat je v praznih Stožicah, vendarle je bilo to obdobje zloglasne pandemije koronavirusa, premagala Kosovo. Bilo je 2:1, do zmage je prišla skrajno težko, v izdihljajih srečanja jo je po strelu z bele točke priboril Josip Iličić, Slovenija pa je s tem nadaljevala izjemno pot v takratni izvedbi lige narodov, kjer je pozneje osvojila zgodovinsko prvo mesto, prehitela tudi Grčijo, in se iz skupine C preselila v višjo kakovostno raven.

Sloveniji je zmago nad Kosovom po strelu z bele točke v sodnikovem podaljšku zagotovil Josip Iličić. Foto: Grega Valančič / Sportida

To so bili drugačni časi. Kosovo takrat še ni tako resno mešal štrene favoritom, kot to počne to jesen, ko je dvakrat presenetil zvezdniško zasedbo Švedske in si priigral dragocene točke, s katerimi se mu nasmiha vsaj drugo mesto v kvalifikacijski skupini za SP 2026. Kosovo pred petimi leti ni bil tako konkurenčen, je pa na gostovanju v Ljubljani že namignil, česa vsega bi bil lahko zmožen v prihodnosti, če bi mu bili nogometni bogovi bolj naklonjeni.

Prek Vedata Muriqija, državnega rekorderja, ki je z 32 zadetki najboljši strelec vseh časov, so 15. novembra 2020 povedli z 1:0. Kekova četa se je v Ljubljani znašla v zaostanku, a je nato sledil preobrat. Ta se je zgodil v režiji velikih prijateljev, ki sta že krepko zakorakala v četrto desetletje, a še vedno uživata v igranju v nogometu. To sta Josip Iličić in Jasmin Kurtić. V reprezentanci ju ni več, nazadnje sta njene barve branila lani, nastopata pa v 1. SNL. Eden v dresu Kopra, drugi pa Olimpije. Nedavno sta se tako prvič pomerila drug proti drugemu.

Velika prijatelja Jasmin Kurtić in Josip Iličić sta v tej sezoni tekmeca v 1. SNL. Foto: Aleš Fevžer

"Zdaj je prehitel Rudonjo na lestvici strelcev"

Mladen Rudonja je prvi zadetek za reprezentanco dosegel pred 24 leti na gostovanju v Bukarešti, ko se je odločalo o potniku na SP 2002. Foto: Reuters Le štiri minute po vodstvu Kosova je tako Jasmin Kurtić izenačil na 1:1. Akcijo je začel Josip Iličić, nadaljeval jo je Petar Stojanović, eden redkih slovenskih nogometašev, ki je zaigral proti Kosovu pred petimi leti in kandidira tudi za današnjo tekmo, izkušeni Belokranjec pa se je vpisal med strelce. To je bil njegov drugi zadetek za reprezentanco. Proslavil ga je zelo čustveno. Žogo je pospravil pod dres, poudaril "trebušček", zadetek pa posvetil družini, novemu naraščaju.

Simpatični in vedno bojeviti Belokranjec je takrat poskrbel za prav poseben slovenski rekord, ki spada v kategorijo skoraj neverjetnih dosežkov. To je bil namreč šele njegov drugi zadetek v državnem dresu, na katerega pa je čakal več kot osem let! Prvega je dosegel ob svojem prvem nastopu za reprezentanco v Kufsteinu proti Grčiji, naslednjega pa šele v 64. nastopu. S tem je na seznamu strelcev za reprezentanco prehitel legendarnega slovenskega nogometaša, na sončni strani Alp bolj znanega pod vzdevkom Turbo Rudi.

"Zdaj je prehitel Rudonjo na lestvici strelcev. Čisto resno, prav veselil se je v slačilnici," je selektor Matjaž Kek po tekmi v šali omenil Mladena Rudonjo, nekdanjega slovenskega nogometaša in člana znamenite Katančeve zlate generacije, ki je nastopila na Euru 2000 in SP 2002. Da se je na mundial uvrstila prvič, je bil v mnogočem zaslužen prav Rudonja. Ta je v državnem dresu spisal zelo zanimivo pot. Čeprav ni manjkalo tekem, na katerih je imel zelo ofenzivne naloge, je v bogati karieri na 65 tekmah dosegel le en zadetek. Za mnoge občutno premalo, tako da je bil zaradi tega tudi predmet posmehovanja, po drugi strani pa nedvomno drži, da je strelski prvenec, na katerega je Slovenija čakala dolga leta, dosegel ravno na eni najpomembnejših tekem v zgodovini slovenske reprezentance.

Slovenski nogometaši so pred 24 leti v deževni Bukarešti proslavljali imeniten uspeh, preboj na SP 2002. Foto: Reuters

Na gostovanju v deževni Bukarešti, po katerem se je takratna zlata Katančeva generacija uvrstila na prvo svetovno prvenstvo. Rudonja je zlata vreden zadetek, prvi in zadnji za reprezentanco, dosegel 14. novembra 2001. Torej pred skoraj četrt stoletja. Dobrih 11 let pozneje, ko je nastopil na svoji 64. tekmi v državnem dresu, pa se je med strelce vpisal Kurtić. Postal je 40. Slovenec, ki je za člansko reprezentanco dosegel vsaj dva zadetka. Ker pa jih je dosegal v skrajno različnih časovnih obdobjih, v svojem prvem in zadnjem nastopu, vmes pa je minilo skoraj osem let in pol, se je podpisal pod izjemen podvig.

Belokranjec popravil Novakov rekord

Jasmin Kurtić se je vpisal med strelce na 1. in 64. nastopu za reprezentanco. Foto: Grega Valančič / Sportida Nihče ni imel tako dolgega premora med zadetkoma v državnem dresu. Kurtić je svoj prvenec dosegel na krstnem nastopu, ko je 26. maja 2012 v Kufsteinu zatresel mrežo Grčije (1:1), nato je nanizal kar 62 nastopov brez zadetka in na omenjenih tekmah zapravil kar nekaj zrelih priložnosti. Ko je že pomislil, da so mreže, vsaj kar zadeva reprezentanco, saj je vmes v klubih dosegal veliko zadetkov, zanj postale preklete, si je lahko po tekmi proti Kosovu pošteno oddahnil. Po več kot osmih letih je ponovno izkusil, kako je doseči zadetek za reprezentanco.

Pred njim je bil rekorder Džoni Novak, ki je prvi (in drugi) zadetek v dresu reprezentance dosegel 11. junija 1995 v Estoniji (Slovenija je zmagala s 3:1), nato pa je na nadaljevanje strelskega izkupička moral čakati skoraj sedem let, ko je bil 17. maja 2002 uspešen na prijateljski tekmi proti Gani.

Oblak še ni prejel zadetka proti Kosovu

Zaradi poškodbe Jana Oblaka je na zadnji domači tekmi Slovenije proti Kosovu branil Vid Belec. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Čeprav se je tekma med Slovenijo in Kosovom v Ljubljani odigrala pred petimi leti, so bili v začetni enajsterici le trije slovenski nogometaši, ki kandidirajo tudi za današnji dvoboj s Kosovom. To so Petar Stojanović, Sandi Lovrić in Jure Balkovec. Danes je tako celo možno, da v slovenski izbrani vrsti ne bo začel tekme nihče izmed tistih, ki so jo začeli 15. novembra 2020. Takrat so od prve minute zaigrali Belec, Stojanović. Balkovec, Blažič, Mevlja, Lovrić, Vetrih, Iličić, Kurtić, Vučkić, Bohar. Pozneje so v igro vstopili Šporar, Kouter in Črnigoj, na klopi pa so obsedeli Jurčević, Zajc, Matavž, Bajrić, Rozman, Gnezda Čerin, Tijanić in Skubic.

Trije takratni slovenski reprezentanti sploh ne igrajo več nogometa (Miha Mevlja, Amadej Vetrih in Nejc Skubic), številni so že končali reprezentančno pot. Med njimi tudi vratar Vid Belec, ki je pred tekmo vskočil med vratnici, saj si je pri ogrevanju kapetan Jan Oblak poškodoval ramo. Tako Škofjeločan ni še nikoli v karieri prejel zadetka proti Kosovu. Na gostovanju pred petimi leti je Slovenija v Prištini zmagala z 1:0 po zadetku Harisa Vučkića, zdajšnjega kapetana Domžal, letos pa je prejšnji mesec remizirala brez zadetkov (0:0), pri tem pa zapravila kar nekaj zrelih priložnosti.

Jan Oblak v kvalifikacijah za SP 2026 zadetka ni prejel že 232 minut. Foto: Guliverimage

Bo danes v napadu, kjer bo pogrešala Benjamina Šeška, pokazala več natančnosti? Šteje ji le zmaga, sicer se bo Slovenija še pred zadnjim krogom poslovila od možnosti, da bi nastopila na SP 2026. Dvoboj, na katerem bo marsikaj drugače kot pred petimi leti, nenazadnje bodo zdaj tribune polne do zadnjega mesta, na njih pa tudi veliko navijačev Kosova, se bo začel ob 20.45.