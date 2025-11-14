Velik udarec za Ronalda. To potezo bi lahko še dolgo obžaloval.

Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo se je znašel v težavah. Portugalska je zapravila še drugo zaključno žogico za neposredno uvrstitev na SP 2026. V Dublinu je doživela boleč poraz (0:2), 40-letni kapetan pa je prejel rdeči karton. Sodnik ga je izključil zaradi nešportnega udarca s komolcem. Ronaldo tako ne bo mogel pomagati soigralcem na odločilni tekmi z Armenijo. To pa ni edini šok, s katerim ima opravka eden najbolj priljubljenih športnikov na svetu.

Vse se enkrat zgodi prvič. Cristiano Ronaldo je v karieri doživel že ogromno, še nikoli pa ni v državnem dresu prejel rdečega kartona – vse do četrtkovega gostovanja na Irskem. Na stadionu Aviva, kjer se je Portugalcem nasmihala nova priložnost za zagotovitev nastopa na SP 2026, je doživel dvojno razočaranje. Portugalci niso ostali le brez točk (0:2), ampak tudi brez kapetana. Ronaldo je prvič v karieri na reprezentančnem dvoboju prejel rdeči karton.

Kako je Cristiano Ronaldo s komolcem udaril irskega branilca:

De cet angle le carton rouge pour Cristiano Ronaldo est tellement abusé pic.twitter.com/F5jUTWdAsm — Kenpachi (@Kenpachi1070) November 14, 2025

V 60. minuti je s komolcem nešportno udaril irskega branilca Daro O'Sheo, ki nastopa za Ipswich. Švedski sodnik Glenn Nyberg mu je sprva pokazal rumeni karton, Ronaldo pa je s provokativno gesto dal irskemu nogometašu vedeti, da pretirava.

Gesta portugalskega kapetana, namenjena irskemu branilcu O'Shei. Foto: Guliverimage

Nakazal mu je namreč, kot da joka, in še dodatno razvnel občinstvo v Dublinu. Ko je po posredovanju VAR sodnik spremenil odločitev in Ronalda poslal predčasno z igrišča, so si irski navijači dali duška.

Izključeni Cristiano Ronaldo je sarkastično zapuščal zelenico na stadionu Aviva z dvignjenim palcem, irski navijači pa niso skrivali dobre volje. Foto: Reuters

Portugalski superzvezdnik kar ni mogel verjeti, da je izključen. Sarkastično je zaploskal občinstvu, irski navijači pa so mu vračali z njegovo "gesto", da mu gre zdaj na jok, in mu priredili koncert žvižgov.

Prejšnji mesec jih je šokiral zvezdnik Liverpoola

Cristiano Ronaldo bi si lahko s Portugalci zagotovil nastop na SP 2026 že 14. oktobra, a so Madžari izenačili v sodnikovem podaljšku (2:2). Foto: Reuters Portugalci so tako v kratkem zapravili že dve priložnosti za zagotovitev vstopnice za SP 2022. Če bi pred mesecem dni doma premagali Madžarsko, bi lahko že 14. oktobra proslavljali veliki uspeh. Kazalo jim je imenitno, Ronaldo je dvakrat zadel v polno, Portugalska pa je dolgo časa vodila z 2:1.

V Lizboni se je že pripravljala zabava, ko je v sodnikovem podaljšku utišal občinstvo zvezdnik Liverpoola Dominik Szoboszlai (2:2). Portugalci so tako ostali brez želene zmage. Vseeno so ostali z naskokom na prvem mestu v skupini, novo priložnost pa lovili na Irskem. Če bi v Dublinu, kjer v tem stoletju še niso zmagali, osvojili vse tri točke, bi si že zagotovili nastop na SP 2026 – a tudi tokrat ni šlo po načrtih Portugalcev.

Portugalska ima še vedno vse v svojih rokah

Nogometaš AZ Alkmaarja Troy Parrott je v prvem polčasu dvakrat zatresel mrežo Portugalske. Foto: Reuters Irci so na krilih dvakratnega strelca Troya Parrotta že v prvem polčasu spravili Portugalce v zagato, nato pa je njihovo trpljenje le še povečal rdeči karton Ronalda. Irci so tako zmagali z 2:0, Portugalci pa doživeli prvi poraz v kvalifikacijah. Krog pred koncem kvalifikacijskega ciklusa ima tako vodilna Portugalska deset točk (gol razlika +5), Madžarska osem (+2), Irska sedem (+1) in Armenija tri (–8).

Portugalsko čaka v zadnjem krogu najlažje delo, saj bo v nedeljo gostila zadnjeuvrščeno Armenijo. Ker pa je žoga okrogla in gostitelji ne bodo smeli računati na pomoč Ronalda, še ni konca skrbi o tem, ali bodo Portugalci dejansko nastopili na SP 2026. Portugalci imajo znova vse v svojih rokah, eden izmed scenarijev jim celo omogoča, da bi zadržali prvo mesto tudi v primeru nepričakovanega domačega poraza z Armenijo. Če bi se namreč Madžarska in Irska v Budimpešti – kjer je Otočanom za preboj na (vsaj) drugo mesto pomembna zgolj zmaga – razšli brez zmagovalca, bi Portugalci ohranili vodilni položaj tudi ob porazu z Armenci.

Koliko tekem bo moral počivati?

Če pa bi se Portugalcem v nedeljo vse zalomilo, bi si morali vstopnico za SP 2026 priigrati v dodatnih kvalifikacijah, na katerih najverjetneje ne bi mogli računati na pomoč Cristiana Ronalda. Portugalski rekorder bo v kratkem izvedel, kakšna kazen ga bo doletela za njegov nešportni udarec. Za neposreden rdeči karton bi lahko znašala vsaj nekaj tekem, večina medijev poroča o možnosti, da bi prejel kazen nenastopanja na dveh, morda treh tekmah.

Kakšno kazen bo prejel Cristiano Ronaldo? Foto: Guliverimage

V tem primeru pa bi Ronaldo, če se bo Portugalska že v nedeljo uvrstila na SP 2026, ostal brez velikega spektakla na drugi strani velike luže. Nedavno je javno napovedal, da bo SP 2026 njegovo zadnje veliko tekmovanje z izbrano vrsto, zaradi kazni, ki bi se iz kvalifikacij prenesla tudi na mundial, pa bi moral prihodnje leto najverjetneje preskočiti tudi vsaj uvodno tekmo Portugalske – morda celo dve. To bi bil velik udarec za nogometnega asa, ki ga pozna ves svet in predstavlja velik magnet ljubiteljem nogometa. V to se je lahko nenazadnje prepričala tudi Slovenija ob lanskoletnem gostovanju Portugalske v Stožicah.