Fenomen Hrvaške. Uspelo ji je večkrat kot vsem preostalim skupaj!

Hrvaška predstavlja nogometni fenomen. Mlada država s slabimi štirimi milijoni prebivalcev si je v kratkem obdobju državne samostojnosti zagotovila nastop na kar 14 velikih nogometnih tekmovanjih. Hrvatom je torej uspelo večkrat kot pa preostalim državam, zraslim na pogorišču nekdanje Jugoslavije, med slednje spada tudi Slovenija, skupaj! Zgodba pa se pri tem še ne konča.

Čeprav Hrvaška ne spada med večje evropske države, že vrsto let predstavlja spoštovanja vredno nogometno velesilo. Na svetovnih prvenstvih dosega imenitne rezultate, kar trikrat se je že povzpela na stopničke. Leta 1998 je v Franciji osvojila tretje mesto, se 20 let pozneje v Rusiji zavihtela celo v finale in postala svetovni podprvak, pred tremi leti pa je odmevne predstave v Katarju znova kronala z bronom.

Hrvaška si je s petkovo zmago na Reki nad Ferskimi otoki dokončno zagotovila vstopnico za SP 2026. Kapetan Luka Modrić bo nastopil že na svojem petem svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters

Slovenska južna soseda se bo s svetovno elito družila tudi prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki. Po petkovi domači zmagi nad Ferskimi otoki (3:1) so si nogometaši v prepoznavnih karirastih dresih uradno zagotovili vstopnico za spektakel na drugi strani velike luže. Postala je šele tretja evropska država, ki ji je to uspelo še pred zadnjim krogom kvalifikacijskega ciklusa in se na seznamu pridružila dvema evropskima velikanoma, Angliji in Franciji.

Varovanci Zlatka Dalića, med katerimi izstopa neuničljivi kapetan Luka Modrić, ki je pred dvema mesecema dopolnil okroglih 40 let, tako nadaljujejo imeniten niz. Odkar je Hrvaška samostojna država in lahko nastopa v mednarodnih tekmovanjih, je izpustila le dve veliki tekmovanji. Zanimivo je, da sta to bila Euro 2000 in SP 2010, na katerih sta nastopili Slovenija ter ZR Jugoslavija, pozneje pa njena naslednica Srbija.

Uvrstitve držav, nastalih na območju nekdanje Jugoslavije, na velika tekmovanja:

Država EP SP Hrvaška 14 7 (1996, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024) 7 (1998, 2002, 2006, 2014, 2018, 2022, 2026) Srbija/Srbija in Črna gora/ZR Jugoslavija 7 2 (2000, 2024) 5 (1998, 2006, 2010, 2018, 2022) Slovenija 4 2 (2000, 2024) 2 (2002, 2010) Bosna in Hercegovina 1 / 1 (2014) Severna Makedonija 1 1 (2020) / Črna gora / / / Kosovo / / /

Hrvaška 14, vsi ostali skupaj "le" 13

O tem, kako razkošna je zbirka hrvaških uvrstitev na velika tekmovanja, pa dokazuje podatek, da je Hrvaški to uspelo večkrat kot ostalim državam, nastalih na tleh nekdanje Jugoslavije skupaj! Naslednja na lestvici je Srbija, ki je nasledila ZR Jugoslavijo ter Srbijo in Črno goro. Nastopila je na sedmih velikih tekmovanjih, na SP 2026 pa je po skromnih predstavah v kvalifikacijah, kjer ni v skupini zaostala le za nedotakljivo Anglijo, kar niti ni bilo presenečenje, ampak tudi Albanijo, kar je zelo razočaralo srbske navijače, ne bo.

Slovenska nogometna reprezentanca danes v Stožicah potrebuje nujno zmago nad Kosovom, če želi ostati v igri za drugo mesto in nastop v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026. Foto: Aleš Fevžer

V zelo zahtevnem položaju kar se tiče morebitnega nastopa na SP 2026 se je znašla Slovenija. Nogometaši, ki radi prisegajo na dres s podobo Triglava, so nastopili na štirih velikih tekmovanjih. Prvič pred četrt stoletja na Euru v Belgiji na Nizozemskem, zadnjič pa lani v Nemčiji, vmes pa so se dvakrat predstavili še na svetovnem prvenstvu. Če bi hotela Kekova četa nastopiti tudi prihodnje leto na SP 2026, bi morala danes nujno v razprodanih Stožicah premagati Kosovo, nato pa bi morala biti uspešna še v zadnjem krogu v torek na Švedskem, obenem pa računati na pomoč Švice v Prištini. Če se to ne bo uresničilo, Slovenije ne bo na SP 2026.

V Zenici bo pestro, zgodovinska priložnost za Kosovo

Na velikem tekmovanju sta izmed držav, nastalih na pogorišču ranjke Jugoslavije, nastopili še BiH (SP 2014) in Severna Makedonija (Euro 2020), obe pa sta še v resni igri za SP 2026. Makedoncem se nasmiha nastop v dodatnih kvalifikacijah. Tega bi si lahko zagotovili kot drugouvrščena ekipa v skupini J, kjer je v najboljšem položaju za osvojitev prvega mesta Belgija, lahko pa bi si nastop v play-offu zagotovila tudi zaradi dobrih rezultatov v ligi narodov.

Makedonski navijači so spremljali svoje ljubljence na Euru 2020. Foto: Reuters

Zvečer bo podobno kot v Ljubljani pestro tudi v Zenici, kjer bo Bosna in Hercegovina gostila Romunijo. To bo obračun neposrednih tekmecev za (vsaj) drugo mesto v skupini H, kjer kaže najbolje Avstriji, a lahko po drugi strani BiH odloča povsem o svoji usodi, saj jo v torek čaka še izjemno pomembno sklepno dejanje, gostovanje na Dunaju.

Nastop v dodatnih kvalifikacijah se nasmiha tudi Kosovu. Če bo zvečer ostal neporažen v Ljubljani, si bo prvič v kratkem obdobju državne samostojnosti priigral vsaj nastop v play-offu za veliko tekmovanje, če pa bi se istočasno zalomilo še Švici proti Švedski, bi se Kosovo ponudila priložnost za še večjo nagrado, naskakovanje vodilnega položaja, ki zagotavlja neposredno uvrstitev na SP 2026!

Če bo danes Kosovo ostal neporažen v Stožicah, bo že lahko proslavljal največji nogometni uspeh v zgodovini mlade države. Nastopil bo namreč najmanj v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026. Foto: Guliverimage

Kar se tiče držav, ki prihajajo z območja nekdanje Jugoslavije, bo tako v teh dneh še kako pestro. Na Hrvaškem že proslavljajo nov uspeh, nastop že na 14. velikem tekmovanju, v BiH, Severni Makedoniji, na Kosovu in v Sloveniji še upajo v možnost srečnega konca, brez vseh možnosti pa so ostali že v Srbiji in Črni gori.