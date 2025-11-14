Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

14. 11. 2025,
13.21

Število žrtev požara v domu za ostarele v Tuzli naraslo na 15

V četrtek sta v kliničnem centru v Tuzli umrli še dve osebi. Hospitaliziranih ostaja pet ljudi, so danes po poročanju lokalnih medijev sporočili iz bolnišnice.

V četrtek sta v kliničnem centru v Tuzli umrli še dve osebi. Hospitaliziranih ostaja pet ljudi, so danes po poročanju lokalnih medijev sporočili iz bolnišnice.

Število žrtev požara v domu za ostarele v Tuzli na severovzhodu Bosne in Hercegovine se je povzpelo na 15, potem ko sta zaradi poškodb v četrtek umrli še dve osebi. Požar je glede na ugotovitve izvedencev nastal zaradi kratkega stika na kablu radijskega sprejemnika v sobi enega od varovancev doma, danes poročajo mediji v BiH.

Požar je izbruhnil 4. novembra zvečer v sedmem nadstropju doma za ostarele v Tuzli. V noči požara je umrlo 11 ljudi, preostale od skupno 15 žrtev pa so umrle kasneje v bolnišnici, in sicer za posledicami poškodb zaradi vdihavanja dima.

V požaru je bilo poškodovanih okoli 30 ljudi, med njimi varovanci doma, gasilci, policisti, zdravstveni delavci in zaposleni v domu.

Umrli še dve osebi, hospitaliziranih še pet ljudi

V četrtek sta v kliničnem centru v Tuzli umrli še dve osebi. Hospitaliziranih ostaja pet ljudi, so danes po poročanju lokalnih medijev sporočili iz bolnišnice.

Požar je glede na ugotovitve izvedencev nastal zaradi kratkega stika na kablu radijskega sprejemnika v sobi enega od stanovalcev doma, so danes sporočili iz tožilstva tuzelskega kantona. Kot so še pojasnili, je bil kabel mehansko in toplotno obremenjen, ker je bil stisnjen med vzmetnico, steno in kovinski del postelje.

Tožilstvo je oblikovalo tudi preiskovalno skupino, ki bo preverila vse okoliščine nastanka požara, odgovornost in morebitne napake pri delu ter vse okoliščine v zvezi s protipožarnimi ukrepi v objektu. Direktor doma Mirsad Bakalović je iz moralnih razlogov odstopil že dan po tragediji.

