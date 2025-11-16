Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Teniška poslastica, ki so jo čakali vsi

Carlos Alcaraz ima svoj načrt, da premaga Jannika Sinnerjja.

Foto: Reuters

Carlos Alcaraz ima svoj načrt, da premaga Jannika Sinnerjja.

Foto: Reuters

Na zaključnem teniškem turnirju (Nitto ATP Finals) v Torinu bo v nedeljo na sporedu še finalni obračun. Med seboj se bosta pomerila Carlos Alcaraz in Jannik Sinner, prvi in drugi igralec sveta. Mnogi si obetajo pravo teniško poslastico, ki se bo začela ob 18. uri.

Carlos Alcaraz in Jannik Sinner sta se brez večjih težav prebila v velik finale prestižnega turnirja. Italijan in Španec se že dobro poznata, saj sta do zdaj odigrala že 15 medsebojnih dvobojev. Letos sta odigrala pet dvobojev. Alcaraz v zmagah vodi s 4:1, Španec pa vodi tudi v skupnem izidu (10:5).

Prvi in ​​drugi igralec sveta sta dominirala v tem letu, saj sta si razdelila vse štiri velike turnirje za grand.  Super je je igrati proti Janniku. Zaradi njega bom poskušal k dvoboju pristopiti drugače. Bolj bom osredotočen in vem, da moram igrati svoj načrt A, če ga želim premagati in če želim zmagati turnir. Mislim, da bova oba dvignila svojo raven, kar je odlično za navijače in gledalce," je pred tekmo povedal Carlos Alcaraz.

Torino, zaključni turnir ATP (13,4 milijona evrov):

Finale:
Carlos Alcaraz (Špa, 1)  - Jannik Sinner (Ita, 2)

