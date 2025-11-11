Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtorji:
B. B., STA

Lorenzo Musetti Alex de Minaur Taylor Fritz Carlos Alcaraz

ATP, zaključni turnir sezone

Alcaraz po hudem boju ugnal Fritza. Zvečer že v polfinalu?

Carlos Alcaraz je v treh nizih odpravil Američana Taylorja Fritza.

Carlos Alcaraz je v treh nizih odpravil Američana Taylorja Fritza.

Foto: Reuters

Prvi igralec sveta Španec Carlos Alcaraz je v prvem dvoboju današnjega sporeda zaključnega teniškega turnirja ATP v Torinu v skupini Jimmyja Connorsa premagal Američana Taylorja Fritza s 6:7 (2), 7:5, 6:3. Zvečer bo še dvoboj med Avstralcem Alexom de Minaurom in domačinom Lorenzom Musettijem.

Španec Carlos Alcaraz je v Torinu prišel do druge zmage in z izkupičkom 2:0 vodi v skupini Jimmyja Connorsa, a pot do današnjega uspeha ni bila lahka. Taylor Fritz je bil trd nasprotnik, dobil je prvi niz in se boril za vsako točko v drugem, šele v tretjem je nato nekoliko popustil, tako da je favorizirani Španec le prišel do zmage.

Španec je bil na robu poraza, saj je Američan pokazal zelo dobro predstavo. V prvem nizu sta bila vseskozi skupaj, po enkrat odvzela servis nasprotniku in prišla do podaljšane igre, ki jo je nato dobil Fritz.

Taylor Fritz je dobil uvodni niz, nato pa je sledil preobrat Španca.

V drugem nizu je bil potek podoben, verjetno odločilno točko pa je Španec dobil za vodstvo s 3:2, potem ko sta za to igro porabila kar 14 minut. Sledilo je zmagovanje na lasten servis do 6:5, potem pa je z "breakom" Alcaraz le prišel do zmage in izenačenja v nizih.

Tretji nato ni bil več tako razburljiv, Fritz je po izgubljeni igri na svoj servis zaostal z 2:4 ter po skupno 2:48 ure dolgem obračunu moral priznati premoč prvemu igralcu svetovne lestvice.

Šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam si lahko že zvečer dokončno zagotovi napredovanje v polfinale, če bo Alex de Minaur premagal Lorenza Musettija.

"Vesel sem, a tudi zelo utrujen. Bil je naporen dvoboj na zelo visoki ravni. Taylor je igral izjemno, bili so trenutki, ko sem pomislil, da ne bom zmagal. A sem čakal na svoje priložnosti in jih izkoristil," je za prireditelje dvoboj ocenil zmagovalec.

Kdo bo zadržal možnosti za napredovanje?

Drugi dvoboj dneva bo pomemben za obstanek na turnirju. Tako De Minaur kot Musetti sta izgubila uvodni dvoboj in si še enega poraza ne smeta privoščiti. Avstralec bo iskal prvo zmago v Torinu, medtem ko se bo Italijan pred domačim občinstvom skušal pobrati po napornem tednu, ki ga je končal s porazom proti Novaku Đokoviću v finalu v Atenah. Musetti vodi v njunih medsebojnih dvobojih s 3:1.

ATP, zaključni turnir, torek:

Skupina Jimmy Connors:
Carlos Alcaraz (Špa/1) - Taylor Fritz (ZDA/6) 6:7 (2), 7:5, 6:3;

20.30 Alex de Minaur (Avs/7) - Lorenzo Musetti (Ita/9)

 

Lestvica: 
Skupina Jimmy Connors
Carlos Alcaraz (ŠPA)  2 zmagi - 0 porazov
Taylor Fritz (ZDA)  1 - 1
Alex de Minaur (AVS)  0 - 1
Lorenzo Musetti (ITA)  0 -1

Skupina Bjorn Borg
Alexander Zverev (NEM) 1 zmaga - 0 porazov
Jannik Sinner (ITA)  1 - 0
Ben Shelton (ZDA)  0 - 1
Felix Auger-Aliassime (KAN)    0 - 1

Na ATP Finals igra osem najboljših igralcev zadnje sezone, ki so razdeljeni v dve skupini po štiri. Vsak v skupini odigra tri dvoboje. Prva dva iz vsake skupine napredujeta v polfinale, nato sledita polfinale in finale. Tekme posameznikov se igrajo na dva dobljena niza. Vrstni red v skupini določajo število zmag, medsebojni izidi in odstotek osvojenih nizov ali iger.

