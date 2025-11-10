Sprememba na vrhu, Alcaraz prehitel Sinnerja

Španec Carlos Alcaraz je dan po začetku zaključnega turnirja ATP v Torinu prehitel Italijana Jannika Sinnerja in prevzel prvo mesto na teniški svetovni lestvici. Turnir v Torinu bo odločil, kateri izmed te dvojice bo leto končal na vrhu ATP. Najvišje uvrščeni slovenski igralec na lestvici je Bor Artnak na 464. mestu.

Niti Jannik Sinner niti Carlos Alcaraz nista igrala prejšnji teden, lani pa je Italijan v tem času dominiral na zaključnem turnirju ATP. Tako so mu 1500 točk, ki jih je takrat osvojil, sedaj odšteli, s čimer je za Alcarazom. Ta po izpadu v skupinskem delu lani v Torinu ni branil veliko točk.

Srbski zvezdnik Novak Đoković je v soboto v Atenah zmagal in osvojil svoj 101. naslov ATP, 72. in rekordni na trdi podlagi. S tem se je povzpel za eno mesto na četrto in je tik za prvo trojico, ki jo sestavlja še Nemec Aleksander Zverev. Tudi Ben Shelton iz ZDA se je povzpel za eno mesto in s petim dosegel svojo najboljšo uvrstitev doslej.