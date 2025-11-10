Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

ATP lestvica (10. november 2025)

Sprememba na vrhu, Alcaraz prehitel Sinnerja

Carlos Alcaraz | Carlos Alcaraz je na vrhu svetovne lestvice ATP prehitel Jannika Sinnerja. | Foto Reuters

Carlos Alcaraz je na vrhu svetovne lestvice ATP prehitel Jannika Sinnerja.

Foto: Reuters

Španec Carlos Alcaraz je dan po začetku zaključnega turnirja ATP v Torinu prehitel Italijana Jannika Sinnerja in prevzel prvo mesto na teniški svetovni lestvici. Turnir v Torinu bo odločil, kateri izmed te dvojice bo leto končal na vrhu ATP. Najvišje uvrščeni slovenski igralec na lestvici je Bor Artnak na 464. mestu.

Elena Rybakina Ribakina
Sportal Kazahstanka med najboljših pet, Kaja Juvan edina Slovenka v "top 100"

Niti Jannik Sinner niti Carlos Alcaraz nista igrala prejšnji teden, lani pa je Italijan v tem času dominiral na zaključnem turnirju ATP. Tako so mu 1500 točk, ki jih je takrat osvojil, sedaj odšteli, s čimer je za Alcarazom. Ta po izpadu v skupinskem delu lani v Torinu ni branil veliko točk.

Srbski zvezdnik Novak Đoković je v soboto v Atenah zmagal in osvojil svoj 101. naslov ATP, 72. in rekordni na trdi podlagi. S tem se je povzpel za eno mesto na četrto in je tik za prvo trojico, ki jo sestavlja še Nemec Aleksander Zverev. Tudi Ben Shelton iz ZDA se je povzpel za eno mesto in s petim dosegel svojo najboljšo uvrstitev doslej.

Lestvica ATP (10. november):

  1.   (2.) Carlos Alcaraz (Špa)           11.050 točk
  2.   (1.) Jannik Sinner (Ita)            10.000
  3.   (3.) Alexander Zverev (Nem)           5560
  4.   (5.) Novak Đoković (Srb)              4830
  5.   (6.) Ben Shelton (ZDA)                3970
  6.   (4.) Taylor Fritz (ZDA)               3935
  7.   (6.) Alex De Minaur (Avs)             3935
  8.   (8.) Felix Auger-Aliassime (Kan)      3845
  9.   (9.) Lorenzo Musetti (Ita)            3840
 10.  (11.) Jack Draper (VBr)                2990
...
464. (466.) Bor Artnak (Slo)                   92
568. (565.) Filip Jeff Planinšek (Slo)         68
...

Carlos Alcaraz
Sportal Alcaraz in Zverev sta dobro začela prestižni turnir
Novak Đoković
Sportal Đoković po 101. lovoriki odpovedal nastop na finalu
 
