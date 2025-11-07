Zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na štajerski avtocesti

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na štajerski avtocesti zaprt vozni pas pred Vranskim proti Ljubljani zaradi prometne nesreče in nastaja zastoj s 30-minutno zamudo.

Zastoji so na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam in pri Vranskem proti Celju, na primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici, na dolenjski avtocesti od Malenc do Šmarja Sap ter na podravski avtocesti od Dražencev proti Ptuju.

Na zastoje pazite tudi na ljubljanski obvoznici v smeri Koseze–Kozarje, počivališče Barje–Malence ter med Šiško in Tomačevim v obe smeri.

Kje po slovenskih cestah potekajo dela?

Danes do 18. ure ter v soboto med 6. in 18. uro bo zaradi preplastitve vozišča zaprta cesta Tržišče–Hotemež pri Birni vasi. Obvoz bo urejen.

Danes od 21. ure do 9. novembra do predvidoma 15. ure bo štajerska avtocesta zaradi del zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprta bosta tudi priključek Trojane proti Ljubljani in uvoz proti Mariboru.

Od 8. novembra od 7. ure do 9. novembra predvidoma do 19. ure bo cesta Velenje–Polzela zaprta zaradi asfaltiranja na Polzeli. Obvoz bo urejen.

Predvidoma do 15. novembra bo na cesti Pri Cerkvi–Struge–Smuka zaradi asfaltiranja zaprt odsek Prevole–Smuka, obvoz bo urejen.

Od 10. novembra od 7. ure do 19. novembra predvidoma do 17. ure bo cesta Bizeljsko–Orešje zaprta zaradi asfaltiranja pri Drenovcu pri Bukovju. Obvoz bo urejen.

Do 20. decembra bo od ponedeljka do sobote med 8. in 17. uro zaradi del zaprta cesta Preval–Grgar–Čepovan pri Grgarju. Obvoz je po občinskih cestah na relaciji Grgar–Grgarske Ravne–Banjšice–Čepovan in obratno.

Predvidoma do 25. decembra bo zaradi del zaprta cesta Zadvor–Šmartno pri Litiji pri Sostru (Litijska cesta). Obvoz za osebna in tovorna vozila do sedem ton in pol bo potekal po državnih in lokalnih cestah na relaciji Zgornja Besnica–Javor–Podlipoglav–Sostro in obratno. Obvoz za tovorna vozila nad sedem ton in pol bo na relaciji Zadvor–Šentjakob–Litija–Šmartno pri Litiji–Trebeljevo–Besnica in obratno.

Na Vipavski hitri cesti ves promet proti Vrtojbi poteka po enem pasu

Na Vipavski hitri cesti je zaradi del spremenjena prometna ureditev med razcepom Nanos in Vipavo. Ves promet proti Vrtojbi poteka po enem pasu po hitri cesti. V smeri Razdrtega je ves promet na izvozu Vipava preusmerjen na regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je iz smeri Italije preusmerjen na mejni prehod Fernetiči.

STANJE NA CESTAH

PROMETNI ZASTOJI