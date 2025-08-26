Gojmir Lešnjak - Gojc: Zdaj se lažje diha, tudi ob navijanju za Dončića #nagradnaigra

Ali je zrak v vašem domu resnično čist in zdrav? Čezmerna vlaga, zatohlost in nevarna plesen niso le nadloga, so resnična grožnja vašemu zdravju in udobju. Številni se spopadajo s temi težavami, a pogosto brez trajnih rešitev. Tudi Gojmir Lešnjak - Gojc je v svojem domu hitro ugotovil, da se za zaprtimi okni notri ne zadržuje samo toplota, ampak tudi vlaga, vonj po kuhi, zatohlost … Našel je popolno rešitev, ki v njegovem domu skrbi za čist in svež zrak tudi pri nižjih temperaturah – in to brez odpiranja oken in posledično toplotnih izgub. Odločil se je za vgradnjo pametnega prezračevalnega sistema i-Vent . Bo prezračevalna naprava kos tudi "vročici" navijanja med prihajajočim EP v košarki?

Friš’n luft – MVP vašega doma! Konec avgusta in v začetku septembra bodo vse oči slovenske športne javnosti uprte v evropsko prvenstvo v košarki. Tako kot Gojmir Lešnjak - Gojc bomo navijali za naše junake, ki se bodo borili proti najboljšim ekipam Evrope. In kot vemo – pri navijanju je vedno vroče. Ne vemo še, kdo bo na tekmah postal MVP (Most Valuable Player – najboljši igralec tekme, op. p.), vemo pa, kdo je (lahko) MVP doma: to je svež zrak, za katerega poskrbi pametni prezračevalni sistem i-Vent. Nagrada: osvojite lahko 1-krat pametno prezračevalno enoto i-Vent za stanovanje ali hišo v vrednosti do 1.000 EUR (z DDV). i-Vent bo v vaš dom prinesel prepotrebno svežino – brez vlage, zatohlosti in toplotnih izgub.

Foto: i-Vent

Pametna odločitev za pametno prezračevanje

Kot pravi Gojc, lahko brez olepševanja reče, da se od vgradnje pametnega prezračevalnega sistema i-Vent v njegovem domu lažje diha: "i-Vent ves čas skrbi za to, da je zrak v mojem domu svež in čist. Brez toplotnih izgub, brez prepiha in brez hrupa. Nastavitve urejam kar s kavča – prek aplikacije. Zrak ostane svež ne glede na to, ali se pečejo palačinke, kuha golaž ali pa v dnevni sobi gleda košarka."

Če imate v svojem domu težave s čezmerno vlago in posledično nastankom plesni, morate ukrepati. Plesen namreč ni le estetska težava, ampak resna grožnja, ki slabi imunski sistem, spodbuja alergije ter povzroča težave z dihanjem, utrujenost in zmanjšano koncentracijo.

Najbolj učinkovita in trajna rešitev je vgradnja pametnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote, kot je i-Vent. Ta sistem, ki je v celoti plod slovenskega razvoja, je prepričal že 200 tisoč Slovencev ter predstavlja zlato sredino med udobjem, zdravjem in varčnostjo.

Foto: i-Vent

Pametni prezračevalni sistem i-Vent prezrači vaš dom brez hrupa ter poskrbi za optimalne bivalne pogoje, saj iz prostora odstrani izrabljen zrak, neprijetne vonjave, vlago in druge škodljive snovi ter dovaja svež in filtriran zrak. Vgrajeni filtri učinkovito zadržujejo alergene, cvetni prah, prah in umazanijo, kar še posebej cenijo alergiki.

Edinstvena prednost sistema i-Vent je tudi njegova energetska varčnost – izgubi le 10 odstotkov toplote, za delovanje pa porabi le približno 2,3 evra elektrike na leto. Montaža sistema je hitra in ne zahteva večjih posegov v objekt.

Montaža? Skoraj hitrejša kot menjava gum.

Gojc še pove, da ga je najbolj presenetilo, kako hitro je potekal postopek od oddaje povpraševanja do montaže. "Poslal sem povpraševanje, že naslednji dan so stopili v stik z mano, čez teden dni pa je bil i-Vent že na steni – brez večjih gradbenih posegov, brez umazanije. In ekipa? Prijazna, profesionalna in natančna. Res vredno pohvale," svojo izkušnjo deli Gojc.

Foto: i-Vent