Renault je razkril novo generacijo clia, enega najbolj priljubljenih avtomobilov v Sloveniji, ki pa je dobil kar precej drastične zunanje spremembe. Poslovil se je dizelski motor, clio ima nov hibridni pogon, ključni in najpogostejši motor pa bo bencinski trivaljnik z zdaj 115 "konji". Clio, ki ga ne bodo več izdelovali v Revozu, temveč v turški Bursi, na ceste prihaja prihodnjo pomlad.

Avtomobil bodo proizvajali v Turčiji. Foto: Gregor Pavšič Danes je padel zastor z nove generacije renault clia, ki smo ga imeli priložnost v živo že videti prejšnji teden v zaprtem studiu sredi Pariza. Tako kot danes v Münchnu je bilo tudi v Parizu prisotnim težko skriti začetno osuplost.

Preden so odstranili pregrinjalo, smo vendarle pričakovali nekaj drugega – pričakoval sem, da bo šel clio v smer zunanje prečiščenosti in minimalizma, ki ga že poznamo iz zadnjih novih modelov, kot so bili na primer megane, scenic, symbioz in rafale. Toda clio je dejansko stopil v povsem drugo smer. Navzven je poln oblikovalskih elementov in različnih slogov, za katere se bo treba še navaditi, da dejansko sestavljajo en sam avtomobil, in to model s 35-letno zgodovino.

Za Renault povsem nova oblika zadnjih luči. Foto: Gregor Pavšič Morda je novi clio res veliko manj francoski in naključni mimoidoči na cesti sprva v njem sploh ne bo prepoznal renaulta, kot smo prve vtise slišali tudi med gosti v Parizu. Nemogoče je spregledati, da spredaj clio spominja na jaguarja ali mazdo, od zadaj na kak kitajski avtomobil (najbolj lynk&co 02), opaziti je tudi delček alfe romeo, peugeota in še česa. V temni barvi bolje skrije vse dodatne elemente in še posebej zares veliko mrežo, ki je del sprednjega dela clia.

Video – sprehod okrog in v notranjost novega clia

Foto: Gregor Pavšič

Clio je za Renault že dolgo prava uspešnica. Izdelovati so ga začeli že leta 1990 in od takrat so jih v petih generacijah v 120 različnih državah prodali več kot 17 milijonov. Ta avtomobil je bil tudi ponos novomeškega Revoza, kjer je predstavljal enega ključnih avtomobilov. Z novo generacijo se proizvodnja seli v turško Burso.

V šesti generaciji bo clio dolg 4,12 metra, kar je 6,7 centimetra več kot prej. Slabe štiri centimetre (3,9 cm) je clio širši in dober centimeter (1,1 cm) višji, medosno razdaljo pa so povečali za slab centimeter (0,8 cm). Clio je tako ohranil svoje dimenzije, prepoznavnost in tudi mesto na avtomobilskem trgu. Previsi pa so krajši, prvič ima lahko tudi 18-palčna kolesa, kar še posebej s strani daje vtis športnosti. Pravzaprav je clio prav z boka pustil najboljši prvi vtis.

Foto: Gregor Pavšič

Ker clio dimenzijsko ni pretirano spremenjen, v notranjosti z vidika potnikov ni drastičnih sprememb. Prostornina prtljažnika je kar solidnih 391 litrov, za štiri centimetre pa jim je uspelo znižati nakladalni rob. Vozniški prostor je za clio močno spremenjen, a rešitve so že poznane iz preostalih novejših Renaultovih modelov.

Spremembe gredo na bolje, saj je clio dobil vodoraven zaslon s podporo različnih Googlovih sistemov. Volan je prijeten na otip in ustrezne velikosti (poznamo ga že iz rafalea), ob njem so (žal) še vedno dokaj moteče tri obvolanske ročice. Kdor bi se v clia presedel iz scenica, symbioza ali petke, se bi hitro znašel in ne bo imel težav z upravljanjem.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Tehnično največja sprememba je uvedba novega hibridnega pogona. Osnova zanj je 1,8-litrski štirivaljni bencinski motor, temu pa dodajajo še dva elektromotorja in baterijo s kar zavidljivo kapaciteto 1,4 kilovatne ure (kWh). Sistemska moč pogona je 160 "konjev".

Pri Renaultu so lahko ponosni, da jim je vsaj po standardu WLTP uspelo porabo spustiti pod mejo štiri litre na sto kilometrov (3,9 l), izpust CO 2 pa pod mejo 90 gramov (89 g). Oba dosežka spadata v vrh izkoristka polnih samopolnilnih hibridov.

Kljub napredku pa bo ta pogon predvidoma poganjal dokaj malo novih cliov. Do zdaj vsaj je bil delež hibridnih pogonov za clio v Sloveniji pod desetimi odstotki, saj je tak avtomobil za svoj segment že kar precej drag in bo z novo generacijo (za zdaj le domneva) lahko trkal na mejo 25 tisočakov.

Foto: Gregor Pavšič

Za prodajo bo pomembnejši klasični bencinski 1,2-litrski trivaljni motor TCe, kjer pa so moč z 90 zdaj povečali na 115 "konjev". Za prenos moči bosta na voljo šeststopenjski ročni ali samodejni menjalnik EDC z dvema sklopkama. Razlika v izpustu CO 2 je po standardu WLTP 25 oziroma 27 gramov na kilometer višja kot pri hibridnem pogonu, kar pomeni dober liter višjo porabo (5,0 z ročnim ali 5,1 l s samodejnim menjalnikom) goriva na sto kilometrov vožnje.

Dizelskih motorjev novi clio nima več, saj je povpraševanje po njih preprosto premajhno, da bi ga še držali v ponudbi. Na nekaterih trgih bo clio na voljo tudi s pogonom na avtoplin LPG. Ali bo med njimi tudi Slovenija, za zdaj pri Renaultu še niso mogli potrditi.

Na slovenskih cestah se bo vozil spomladi

Clio bo v Slovenijo prispel spomladi prihodnje leto, ko bodo zanj tudi znane natančnejše cene. Za zdaj je jasno, da bo clio na voljo v treh paketih opreme – evolution, techno in esprit alpine. Del serijske opreme bodo prilagodljiv radarski tempomat, klimatska naprava, zadnji parkirni senzorji, 10-palčni sredinski zaslon in zakonsko nujni asistenčni sistemi.

Pomembnejša oprema bo nato del drugega paketa techno – to je vmesnik OpenR z Googlovimi sistemi, klimatska naprava bo že samodejna, ključ bo pameten, tak avtomobil bo imel tudi vzvratno kamero, samodejni preklop med dolgimi in kratkimi žarometi, 16-palčna kolesa in podobno.