Za stenami Revoza: pestro dopoldne, toda ob 14. uri konec dela. Bo kmalu drugače? #video

Revoz se pripravlja na zagon proizvodnje novega renault twinga in nato še dveh sorodnih malih električnih avtomobilov. Z vsemi tremi želijo v tovarno vrniti dvoizmensko delo. V tovarno so investirali 150 milijonov evrov, zaposlili bodo 250 ljudi. Bo naročil dovolj? "Samo s twingom bi bilo težko, z vsemi tremi pa sem optimist," pravi predsednik Revozove uprave Jože Bele.

Zunanjost Revoza tudi že v barvah novega twinga. Foto: Gregor Pavšič Tovarno Revoz smo zadnjič obiskali leta 2023, ko so tam spet začeli izdelovati renault clia. Takrat vodstvo tovarne ni skrivalo skrbi nad prenizko izkoriščenostjo proizvodnih kapacitet. Daleč so rekordna leta, ko so v Revozu letno izdelali tudi okrog 200 tisoč avtomobilov in so delali v treh izmenah. S prehodom na dvoizmensko in trenutno enoizmensko delo se je močno zmanjšalo število zaposlenih, izključena ni bilo niti vprašanje, ali lahko Revoz ob takem obsegu dela sploh preživi. Tovarna za preživetje potrebuje letno proizvodnjo med 50 in 60 tisoč avtomobilov in Revoz je zdaj že nekaj let tik nad to mejo.

Še preden bi se uresničil črn scenarij in preden bi na vrata tovarne na Belokranjski ulici v Novem mestu potrkali kitajski investitorji, ki iščejo razpoložljive tovarne v Evropi, je uspelo Revozu skupaj s podporo slovenske vlade Renault prepričati k novim projektom. Nove generacije clia v Novem mestu sicer ne bodo proizvajali, zato pa bo proizvodnja namenjena trem električnim malčkom Renaultove skupine.

Video – tako je novi renault twingo pripeljal skozi halo v Revozu

Glavnina dela je še vedno namenjena cliu. Foto: Gregor Pavšič

Na zunanjih stenah Revoza je še vedno največja fotografija namenjena cliu in tudi na bližnjih cestah vozijo predvsem tovornjaki s prikolicami cliov. Znotraj tovarne del proizvodnje za twinga še ni nared do take mere, da bi bil dovoljen pogled javnosti.

Tako za zdaj osrednja notranjost tovarne ni videti bistveno drugače kot prej – v ospredju je izdelava clia pete generacije. Toda kmalu bo drugače in začelo se bo obdobje, ki bo v marsičem ključno za Revoz in njihovo sodelovanje z Renaultovo skupino. Twingo je kot majhen električni avtomobil velikega prodajnega pomena za Renault.

Minister Matjaž Han za volanom twinga. Foto: Gregor Pavšič

Na papirju so načrti zelo smeli – Revoz je skupaj z državo v prenovo proizvodnje investiral 150 milijonov evrov. Naredili so nov linijo za montažo sedežev in linijo za lakiranje odbijačev. Poleg sestavljanja avtomobilov bodo v Revozu prvič izdelovali tudi že sestavljene dele. Od potrditve projekta do začetka predserijske proizvodnje je minilo le 94 tednov, kar je za Novomeščane (in tudi Renault) rekord.

Jože Bele je predsednik uprave Revoza, ki je z veseljem pozdravil podporo Renaulta in tudi slovenske države. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Renault je twinga uradno razkril nedavno v Parizu, kjer so Revoz tudi označili kot enega treh ključnih stebrov tega projekta. Serijska proizvodnja se še ni začela, je pa mogoče okrog Novega mesta na cestah srečati predserijske testne twinge.

Prihodnje leto se bo s prihodom twinga na trg (v Sloveniji se bo to zgodilo maja) začela prodaja in takrat bo jasno, koliko dela bodo imeli s twingom v Revozu. Natančen datum začetka proizvodnje twinga sicer še ni znan.

Twingo je 3,79 metra dolg avtomobil s petimi vrati in izključno električnim pogonom. Avtomobil ima simpatično in zaobljeno obliko, s kratkimi previsi je prostorski izkoristek zelo dober. Baterija bo železofosfatna LFP, njena kapaciteta bo dobrih 27 kilovatnih ur. Kot smo že napovedali, je to relativno malo in bo nekoliko omejilo uporabnost twinga izven velikih mest. Realni doseg bo med 150 in 200 kilometri, serijski polnilec je le 6,6-kilovatni – na tem področju je twingo v primerjavi s prejšnjim naredil celo korak nazaj. Začetna cena twinga v Sloveniji bo pod mejo 20 tisoč evrov, z nekaj dodatne opreme pa se bo cena dvignila nekoliko nad to mejo. Pritisk kitajskih tekmecev (BYD dolphin surf, leapmotor T03 …) na trgu bo močan.

Bele: "Težko napovedujem, cilj je v Revoz vrniti dvoizmensko delo"

Osnovno vprašanje je jasno – bo naročil in s tem dela za tovarno Revoz torej dovolj?

"Zelo težko bi napovedoval. Letos pričakujemo letno proizvodnjo okrog 60 tisoč novih avtomobilov, prihodnje leto želimo ta obseg povečati na okrog 75 tisoč. Postopno bomo dvigali te količine, seveda pa je vse odvisno od prodaje. Leta 2027 se nam pridružijo še preostali modeli. Glavni cilj je vrnitev na dvoizmensko delo,” je za Siol.net povedal Jože Bele, direktor uprave Revoza.

Beleta smo potipali, koliko Revozu trenutno manjka za dvoizmensko delo.

"Zdaj nam manjka kar precej," je odkrit Bele.

"Računam pa na dobro prodajo. Glede na to, da bomo imeli tri modele, bi morala biti dosegljiva dovolj velika proizvodnja za dvoizmensko delo. Samo s twingom bi bilo to precej težje doseči. Na vsakih nekaj mesecev bomo analizirali predvidene količine in temu prilagodili proizvodnjo."

Novi twingo bo izključno električni. Foto: Gregor Pavšič

Novi proizvodni liniji za sestavo sedežev in lakiranje odbijačev, Revoz išče tudi novo delovno silo

Ob potrditvi projekta twingo bodo poleg prenove dela proizvodnje do konca leta zaposlili tudi dodatnih 250 ljudi. Deset odstotkov teh ima visoko izobrazbo. Pri tem so sodelovali z republiškim in dolenjskim zavodom za zaposlovanje. Delavce so iskali tudi v državah nekdanje Jugoslavije, zaposlili pa so tudi manjšo skupino delavcev iz Filiponov.

Ob omenjenih 150 milijonov evrov investicije je slovenska država prispevala 28 milijonov evrov.

Pogodbo o tem sta danes podpisala Bele ter minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Slednji je ob tem ocenil, da danes ne predstavljajo zgolj novega avtomobila, ampak tudi novo poglavje slovenske avtomobilske industrije, posebej ker bodo v proizvodnjo vključeni slovenski dobavitelji. "Predvsem pa je za nas pomembno, da je Revoz ostal v Novem mestu in da ima tovarna prihodnost," je dejal. Pogajanja s francoskim Renaultom za ohranitev proizvodnje v Novem mestu so bila po njegovih besedah dolgotrajna in težka, a so se izplačala.

Župan Gregor Macedoni je ocenil, da gre za veliko zgodbo, tako za Novo mesto, Dolenjsko kot Slovenijo, s katero Novo mesto ostaja na globalnem avtomobilskem zemljevidu. Poleg državi se je zahvalil celotni ekipi Revoza, da ji je uspelo pridobiti projekt.