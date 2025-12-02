Konec po 23 letih: Ikonična tovarna VW zapira proizvodnjo, kaj sledi?

Volkswagen bo svojo najmanjšo tovarno v Dresdnu domnevno preoblikoval v inovacijsko središče, proizvodnja avtomobilov pa se tam zaključuje še ta mesec.

Volkswagen je svojo znano tovarno v Dresdnu, ki je imela steklene stene, najprej postavil za proizvodnjo svojega elitnega modela phaeton. Nato so tam izdelovali tudi Bentleyjeve avtomobile. Od leta 2017 do 2020 so iz tovarne pripeljali električni golfi, od leta 2021 pa tam izdelujejo model ID.3. Zadnjo električno kombilimuzino bodo izdelali letos tik pred Božičem in nato se začne novo obdobje tovarne, ki jem bila najmanjša Volkswagnova in so jo postavili leta 2002.

Uradno ime tovarne je “Gläserne Manufaktur”. Stene so steklene, tla pa izdelana iz kanadskega marmorja.

Namesto proizvodnje avtomobilov moderen razvojni center?

V sodelovanju z zvezno deželo Saško in Tehnično univerzo Dresden naj bi Volkswagen tovarno prelevil v tehnični inovacijski center, je poročal nemški časnik Handelsblatt. Pri Volkswagnu uradno načrtov s tovarno še niso razkrili. Po poročanju nemških medijev pa je Volkswagen že podpisal pismo o nameri z omenjenimi partnerji, dokončne pogodbe pa še ni.

Kakšno je ozadje?

Odločitev o koncu proizvodnje v tej tovarni so pri Volkswagnu potrdili decembra lansko leto. Odločitev je bila del večmesečnih pogajanj s sindikati. Takrat so se dogovorili, da bodo do leta 2030 zmanjšali število zaposlenih za 35 tisoč in zmanjšali skupne proizvodne kapacitete za 200 tisoč avtomobilov.

V skladu z dogovorom bodo prodali tovarno v Osnabrücku (kupca še nimajo). V Dresdnu so napovedali konec proizvodnje za konec letošnjega leta, toda s pomembno razliko - tovarne ne smejo povsem zapreti, temveč raziskati možnosti nove uporabe.

