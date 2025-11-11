Renault 4 - je “katrca” zanj pravo ime, kaj zmore, koliko stane? To so odgovori. #foto

Obsežna testna vožnja, vprašanja in odgovori - kaj zmore novodobni renault 4 in ali je to zanj sploh smiselno ime?

Foto: Gregor Pavšič Lahko bi sicer zapisali, da smo testirali novodobno električno katrco, toda o tej trditvi nismo povsem prepričani. Novi renault 4 res oblikovno spominja na ta legendarni Renaultov model, toda v svojem bistvu je predvsem naslednik nekdanjega električnega zoeja. Renault 4 je prostorsko občutna nadgradnja električne petke, in to za dokaj majhno doplačilo. Avtomobil je všečen, dovolj uporaben in tudi poraba oziroma doseg sta v mejah tistega, kar pričakujemo. Slaba stran avtomobila je počasnejše polnjenje, pa tudi cena je za tak avtomobil vse prej kot nizka.

Palec gor: nostalgična oblika, prostornost zadaj, Googlov vmesnik, solidna poraba in doseg

nostalgična oblika, prostornost zadaj, Googlov vmesnik, solidna poraba in doseg Palec dol: šibko hitro polnjenje, baterija še ni tipa LFP, cena z dodatno opremo, le štiri zvezdice EuroNCAP

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Renault je imel nekoč zoeja, ta avtomobil pa je bil v svojem obdobju eden ključnih pionirjev elektromobilnosti in tudi prodajno uspešen model. Zoe nima neposrednega naslednika, bi pa zanj lahko označili novega renaulta 4. Temu so resda namenili retro linije in zelo jasno raje izpostavili vzporednico z nekdanjim istoimenskim modelom. To je bil eden najuspešnejših velikoserijskih avtomobilov svojih časov, ki je bil dostopen, vsestranski in je marsikateri družini zagotovil nepogrešljive mobilnostne rešitve.

S tega vidika je Renaultovo nostalgično prebujanje katrce razumljivo, a tudi tvegano. Novi model 4 je kljub podobni obliki povsem drugačen avtomobil, v katerem najbrž nihče ne bo dopoldne prevažal otrok, popoldne pa vreč cementa. Gre za avtomobili realnega cenovnega ranga več kot 35 tisoč evrov, vseeno pa je trenutno med Renaultovimi električnimi avtomobili (vsaj do prihoda twinga) tisti z najbolj prepričljivim paketom.

Foto: Gregor Pavšič

Renault 4 je namreč dolg 4,14 metra, medosje pa meri 2,62 metra. To je veliko več, kot znašajo zunanje mere renaulta 5, tako da je model 4 pričakovano veliko bolj praktičen in tudi do potnikov prijaznejši.

Spredaj bistvenih razlik ni, kar velja tako za prostornost, ergonomijo kot tudi vozne lastnosti, na zadnji klopi in v prtljažniku pa se dodatni centimetri močno poznajo. Če je renault 5 namenjen posameznikom ali drugemu domačemu avtomobilu, meri 4 tudi na družine in bi moral zadoščati za vlogo edinega domačega avtomobila.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Testirali smo različico z večjo baterijo, ki ima kapaciteto 52 kilovatnih ur. Poraba ob kombinirani vožnji se je ustavila pri solidnih 18 kilovatnih urah na sto kilometrov. Glede na relativno majhen avtomobil in toplo vreme bi bila lahko vsaj še za dve kilovatni uri nižja. Na avtocesti se je gibala malo čez 20 kilovatnih ur, v mestu in na podeželju pa je padla proti meji 15 kilovatnih ur.

Pri omenjeni povprečni porabi je tako doseg renaulta 4 okrog 300 kilometrov, pri nekaj manj avtocestne vožnje pa bi se lahko dvignil vsaj na kakšnih 330, morda tudi 350 kilometrov. Renault 4 je z vidika velikosti baterije in dosega pač nekje vmes - baterija je kapacitete, ki je ob zgolj solidni porabi primerna za mestne avtomobile, medtem ko avtomobil kot celota vendarle meri višje. Renault 4 se namreč zanesljivo in udobno pelje po avtocestah, toda daljši izleti niso njegov največji adut. Ne le zaradi omejenega dosega, temveč predvsem zaradi dokaj šibkega hitrega polnjenja. Največja moč med polnjenjem je bila med 80 in 90 kilovati, in sicer okrog 30-odstotne napolnjenosti baterije. Moč je nato postopno padala. Zaradi take krivulje je bolje zaviti na klasično 50-kilovatno hitro polnilnico, ki je precej cenejša od tistih najmočnejših 350-kilovatnih.

Foto: Gregor Pavšič

Primer - na ultrazmogljivi polnilnici smo v baterijo v 20 minutah spravili 22,1 kilovatne ure elektrike, v petnajstih minutah 17 kilovatnih ur in v desetih minutah 12,5 kilovatne ure elektrike. Avtomobili z dobrim hitrim polnjenjem v desetih minutah dobijo sto kilometrov dosega, pri renaultu 4 pa je za sto kilometrov dosega (recimo med vračanjem proti domu ali na daljši poti) treba polniti približno 18 minut.

Na tem področju je Renault v tehničnem zaostanku, a kot že rečeno - povprečni uporabnik takega avtomobila bo baterijo polnil predvsem doma in se bo s hitrimi polnilnicami srečal relativno redko. Prav tako bi bilo dobro, če bi imel renault 4 že železofosfatne baterije LFP (manjša degradacija, nižja cena), a te bo dobil šele twingo.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Gneča v tem cenovnem razredu je velika

Tekmeci? Eden najbolj neposrednih je na primer električna ford puma, ki nas je letos presenetila z zelo nizko porabo in učinkovitim polnjenjem. Puma je cenovno zanesljivo pod mejo 35 tisočakov.

Tam je tudi kia EV3, ki ima večjo baterijo kot renault 4, enako tudi škoda elroq. Konkurenca električnih avtomobilov v tem cenovnem razredu je velika. Tu so seveda tudi kitajski avtomobili, na primer leapmotor B10.

Da bi renault 4 dobil še trdnejše mesto in bil še bolj konkurenčen, mu ne manjka veliko - nekoliko bi bilo treba še oklestiti porabo, pa seveda izboljšati hitro polnjenje (večina uporabnikov sicer največkrat polni doma) in biti manj zahteven pri dodatni opremi.

Testni za 37 tisočakov, brez dodatne opreme in s subvencijo pa okrog 28 tisoč evrov

Testni avtomobil je imel pri srednjem paketu opreme techno še vedno za 3.500 evrov dodatne opreme - barva za 900 evrov, varnostni paket za tisočaka, elektronsko odpiranje zadnjih vrat za 600 evrov in podobno.

Vsega voznik morda ne potrebuje, zato je izhodiščna cena renaulta 4 s srednjim paketom opreme dobrih 34 tisočakov. To je dovolj za najvišjo subvencijo 7.200 evrov. Realna cena slabše opremljene električne katrce torej po odbitku subvencije znaša dobrih 28 tisočakov, toda razen barve (rdeča je brezplačna) bo moral seznam dodatne opreme ostati prazen.

Ker je kar nekaj varnostne opreme doplačljive, je na varnostnem testu EuroNCAP renault 4 dobil štiri zvezdice. Slabše se je izkazal pri zaščiti odraslih potnikov (79 odstotkov točk) in asistenčnih sistemih (68 odstotkov točk).