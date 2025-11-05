Sreda, 5. 11. 2025, 6.33
En teden prezgodaj: Renaultu “pobegnile” fotografije novega twinga #foto
Še pred uradnim razkritjem so Renaultu na družbena omrežja pobegnile uradne fotografije novega twinga.
Renault bo twinga uradno razkril naslednji teden, že zdaj pa so na družbena omrežja ušle uradne fotografije te pomembne franoske novosti. Twingo, ki ga bodo izdelovali v novomeškem Revozu, bo tudi v serijski različici ostal zelo blizu konceptnemu vozilu. Tega so v prvi različici prvič pokazali predlani, nato pa so lani na avtomobilsko razstavo v Parizu pripeljali tudi še dodelan koncept.
Serijski twingo ohranja svojo prepoznavno zunanjost, na katero je vplivala predvsem prva generacija avtomobila. Prav tako ostajajo okrogli žarometi in luči zadaj. V primerjavi s konceptom je nekaj ožji, dobil je klasične kljuke in nekaj več oddaljenosti od tal. Največja razlika je vsaj pri twingu s teh fotografij v notranjosti, ki je tu precej bolj analogna. Klasična enotna digitalna zasnova, kot jo poznamo iz modelov 4 in 5, bi lahko bila del dražjih različic twinga.
Na uradnem razkritju bodo pomembni tehnični podatki o bateriji. Pričakujemo železofosfatno baterijo LFP kapacitete okrog 40 kilovatnih ur. Dodatna možnost bi bila lahko še manjša baterija kapacitete okrog 30 kilovatnih ur, ki bo del najcenejše različice avtomobila - napovedana cena twinga je od 20 tisoč evrov naprej. Pri večji bateriji in z nekaj opreme lahko pričakujemo ceno med 20 in 25 tisoč evri, a cene bodo seveda natančno znane šele ob prihodu twinga na ceste - to se bo zgodilo prihodnje leto.
Twingo bo imel na trgu v tem cenovnem segmentu kar nekaj tekmecev - BYD dolphin surf je že na cestah, enako tudi leapmotor T03 in nekaj večji dongfeng box, prihajata med drugim tudi volkswagen “ID.1” in kia EV1.