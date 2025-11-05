En teden prezgodaj: Renaultu “pobegnile” fotografije novega twinga #foto

Renault bo twinga uradno razkril naslednji teden, že zdaj pa so na družbena omrežja ušle uradne fotografije te pomembne franoske novosti. Twingo, ki ga bodo izdelovali v novomeškem Revozu, bo tudi v serijski različici ostal zelo blizu konceptnemu vozilu. Tega so v prvi različici prvič pokazali predlani, nato pa so lani na avtomobilsko razstavo v Parizu pripeljali tudi še dodelan koncept.

Serijski twingo ohranja svojo prepoznavno zunanjost, na katero je vplivala predvsem prva generacija avtomobila. Prav tako ostajajo okrogli žarometi in luči zadaj. V primerjavi s konceptom je nekaj ožji, dobil je klasične kljuke in nekaj več oddaljenosti od tal. Največja razlika je vsaj pri twingu s teh fotografij v notranjosti, ki je tu precej bolj analogna. Klasična enotna digitalna zasnova, kot jo poznamo iz modelov 4 in 5, bi lahko bila del dražjih različic twinga.

Na uradnem razkritju bodo pomembni tehnični podatki o bateriji. Pričakujemo železofosfatno baterijo LFP kapacitete okrog 40 kilovatnih ur. Dodatna možnost bi bila lahko še manjša baterija kapacitete okrog 30 kilovatnih ur, ki bo del najcenejše različice avtomobila - napovedana cena twinga je od 20 tisoč evrov naprej. Pri večji bateriji in z nekaj opreme lahko pričakujemo ceno med 20 in 25 tisoč evri, a cene bodo seveda natančno znane šele ob prihodu twinga na ceste - to se bo zgodilo prihodnje leto.

Twingo bo imel na trgu v tem cenovnem segmentu kar nekaj tekmecev - BYD dolphin surf je že na cestah, enako tudi leapmotor T03 in nekaj večji dongfeng box, prihajata med drugim tudi volkswagen “ID.1” in kia EV1.

Foto: Renault Foto: Renault Foto: Renault