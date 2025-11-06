Drobnogled novega renault twinga: kaj dobimo za 20 tisočakov in ali Kitajci nudijo več? #foto

Kaj za 20 tisočakov nudi novi renault twingo, kaj to pomeni za potencial Revoza in kako nevarni so pri taki ceni azijski (kitajski) tekmeci? Twingo ne glede na vse pri tej ceni napoveduje konkurenčen paket.

Foto: Renault Segment najmanjših avtomobilov je zadnja leta v Evropi močno padal. To pa še ne pomeni, da kupci majhnih avtomobilov nočejo. Ti avtomobili so bili nekoč žrtev majhnih cenovnih razlik do razred večjih majhnih avtomobilov, nato pa tudi pritiska na zniževanje izpustov CO2 (to jih je oziroma bi jih preveč podražilo), pri električnih avtomobilih pa je bilo težavno razmerje ustrezne cene in še vedno dovolj velikega donosa za proizvajalca.

Električne malčke smo nekoč že imeli in ob nizki ceni so se zelo dobro prodajali - marsikdo še vozi volkswagen e-up ali škodo citigo, navsezadnje je imel tudi Renault z električnim twingom prejšnje generacije zelo spodoben majhen avtomobil za vsakdanjo rabo.

Foto: Renault Foto: Renault

Foto: Renault

Včeraj je Renault v Parizu razkril novo generacijo twinga. Ta si zasnovo deli z renault 5 in renault 4, za Francoze pa pomeni avtomobil številnih mejnikov.

Twinga so uspeli razviti v dveh letih, obljubljena cena je pod 20 tisoč evri, prvič pri Renaultu bodo v uporabi železofosfatne baterije (LFP). S twingom pri Renaultu odkrito iščejo poenostavljeno ponudbo in nižanje stroškov, s čimer bi dosegli želeno cenovno pozicijo na trgu.

Paketa opreme bosta dva, barve bodo za zdaj štiri (rumena, zelena, rdeča in črna), baterija je vsaj za zdaj napovedana ena. Za 20 tisočakov se bo treba odpovedati nekaj opreme, na primer vzvratni kameri, samodejni klimatski napravi, radarskemu tempomatu in tudi polnjenje baterije bo pri tej ceni skromno - serijska moč je 6,6 kilovata, moč 11 kilovatov AC in 50 kilovatov DC bosta na voljo z doplačilom. Koliko dražji bo drugi paket opreme, ki večino omenjene opreme ima - ne pa tudi močnejšega polnjenja, za zdaj še ni znano.

Zunanji videz je odličen, Renaultu je spet uspelo odlično delo

Twingo bo dolg 3,79 metra, medosje pa je ob kratkih previsih dolgo 2,49 metra. Kljub kratki dolžini bo imel lahko twingo celo 18-palčna kolesa (serijska so 16-palčna). Takšna razmerja prinašajo zares privlačno zunanjost twinga, ki močno spominja na prvo generacijo in je praktično popoln primer retro oživitve nekdanjega modela v moderne avtomobilske čase.

Foto: Renault

Foto: Renault

Prostorski izkoristek avtomobila je zelo dober in to je v prvi vrsti zasluga električnega pogona. Če bi imel twingo klasičen motor z vsemi nepogrešljivimi pritiklinami, ne bi mogel biti tak, kot je zdaj izključno električni novinec.

Pri praktičnosti twingo preseneča z vzdolžno drsnimi zadnjimi sedeži (premik 17 centimetrov) in solidnim do 360-litrskim prtljažnikom. To prostornino je mogoče doseči ob pomiku zadnjih dveh sedežev povsem naprej.

Foto: Renault

Začetni twingo ima baterijo kapacitete 27 kilovatnih ur (kWh). Po WLTP je uradni doseg do 260 kilometrov, v praksi pa bo taka baterija dovolj za doseg od približno 150 do 200 kilometrov. Za avtomobil take namembnosti to ni tako malo in marsikomu bo zadoščalo. Naknadno bo twingo predvidoma na voljo tudi z večjo baterijo.

Pred nekaj leti smo s prejšnjim električnim twingom prekrižarili Slovenijo in brez uporabe hitrega polnjenja v dveh dneh prevozili tisoč kilometrov. Tisti twingo je imel celo manjšo baterijo in zato bo z večjo vožnja še enostavnejša. Prav tako smo se s prejšnjim twingom brez težav iz Ljubljane peljali v Koper in nazaj (seveda z vmesnim krajšim polnjenjem). Pri tem pa velja poudariti, da je imel stari twingo še 22-kilovatni polnilec AC in da je to trikrat več, kot bo zmogel novi twingo brez doplačila za močnejši polnilec. Pri polnjenju baterije je torej novi twingo v luči nižanja stroškov naredil korak nazaj.

Foto: Renault Foto: Renault

Foto: Renault

Twinga bo zdaj poganjal 60-kilovatni elektromotor. Od 0 do 50 kilometrov na uro bo pospešil v 3,8 sekunde, pospešek do stotice pa še ni znan. Najvišja hitrost bo 130 kilometrov na uro. Masa avtomobila z osnovnim paketom opreme bo 1,2 tone.

Prednja prema je enaka kot pri renaultu 4 in 5, zadaj pa twingo nima večvodilne preme. Zadnje vpetje je podobno kot pri capturju.

Trije malčki bodo pomembni za prihodnost Revoza

Twingo je za Slovenijo pomemben avtomobil ne le zaradi potencialne prodajne zanimivosti, temveč predvsem stabilnosti proizvodnje v Revozu. Novomeška tovarna je pri razvoju postala eden treh glavnih stebrov tega avtomobila (poleg Renaulta in njihovega razvojnega centra ACDC v Šanghaju), zato so ji poleg twinga zaupali proizvodnjo tudi sorodnih modelov znamke Nissan in Dacia. Če se bodo ti trije avtomobili dobro prodajali, bo to odlična novica za poslovodstvo Revoza, v nasprotnem primeru pač ne.

Med evropskimi tekmeci bodo ti avtomobili zagotovo konkurenčni. Nekateri proizvajalci električnih malčkov v tem najmanjšem segmentu sploh ne bodo imeli, ker je pritisk na nizke cene enostavno prevelik. Volkswagen pripravlja malčka na osnovi koncepta ID.every1.

Kaj za 20 tisočakov nudi kitajski mestni avtomobil?

Tekmeci bodo seveda predvsem kitajski avtomobili. V Sloveniji že poznamo leapmotor T03, še večji izziv bo 20 centimetrov daljši BYD-jev dolphin surf. Če ta avtomobil največjega kitajskega proizvajalca vzamemo le kot primer, je to že resno opozorilo evropski industriji, Renaultu in Revozu.

Pri 20 tisočakih namreč nudi BYD-jev avtomobil vso razpoložljivo opremo brez doplačila, ima približno tri kWh večjo baterijo in že 11-kilovatno polnjenje AC. Pri 22 tisočakih, kar bo z nekaj malo opreme verjetno hitro tudi twingova cena, pa ima kitajski tekmec že baterijo kapacitete 40 kWh - takšna pa pritiče že avtomobilom razreda višje (dongfeng box, renault 5, citroen eC3, kia EV2 …) - in 85-kilovatno hitro polnjenje. Brezhibnih pet varnostnih zvezdic EuroNCAP tudi ni zanemarljivih.

Cenovni pritiski kitajskih avtomobilov bodo kljub višjim uvoznim carinam očitno resen izziv za evropske proizvajalce, prav ta avtomobilski segment pa je na cene zelo občutljiv in kupcem za tisočaka ali dva ni vseeno. Avtomobilom, kot je twingo, pa ostaja tradicija, prepoznavnost, hudomušno oblikovanje po evropskih smernicah in tudi nekaj domačega patriotizma.