Družina Trump čez noč bogatejša za pet milijard evrov s kovancem WLFI

Ameriški nekdanji predsednik Donald Trump je skupaj z družino in poslovnimi partnerji vstopil v svet kriptovalut z lansiranjem platforme World Liberty Financial. Njihov digitalni žeton $WLFI je že ob prvem dnevu trgovanja dosegel skoraj sedem milijard evrov tržne kapitalizacije, kar je Trumpovo družinsko premoženje povečalo za približno pet milijard evrov.

Foto: Clickout Media

Projekt World Liberty Financial ne temelji le na memecoin žetonu WLFI, temveč vključuje tudi stabilni kovanec, namenjen privabljanju institucionalnih vlagateljev. Analitiki pa glede tega ostajajo razdeljeni: eni opozarjajo na etična tveganja in nevarnost konflikta interesov, drugi pa v tem vidijo potrditev, da kriptovalute postajajo ključna tema tudi v ameriški politiki in ekonomiji.

Vlagatelji se obračajo k novim priložnostim

Medtem ko WLFI polni naslovnice, se številni vlagatelji sprašujejo, ali so dolgoročno bolj zanimivi drugi, tehnološko naprednejši projekti.

Prav v tem prostoru pridobivajo pozornost novi igralci, kot so Bitcoin Hyper, Pepenode in Snorter, ki s svojimi inovativnimi koncepti ponujajo alternativo žetonom, zgrajenim predvsem na politični prepoznavnosti.

Bitcoin Hyper (HYPER) – prvi kovanec, ki odpravlja težave Bitcoina

Bitcoin Hyper je eden najobetavnejših projektov nove generacije, saj rešuje dolgo znane težave Bitcoina – počasne transakcije in visoke stroške. Gre za rešitev Layer-2, ki je zgrajena za vsakodnevno uporabo in vključuje podporo za dApp, NFT ter protokole DeFi, pri tem pa ohranja robustno varnost osnovne mreže Bitcoin.

Projekt uporablja napredno tehnologijo z vmesnikom, ki omogoča skoraj takojšnje in poceni transakcije. To pomeni, da lahko Bitcoin prvič postane praktično plačilno sredstvo, primerno tako za nakup kave kot tudi za velike mednarodne transakcije. Tako Hyper Bitcoinu dodaja funkcionalnosti, ki jih trg že dolgo pričakuje.

Foto: Clickout Media

Predprodaja žetona je že presegla 13 milijonov evrov, kar dokazuje, da ima projekt močno podporo vlagateljev. Posebej zanimivo je, da se v zgodnji fazi pridružujejo tudi večji vlagatelji, kar povečuje verodostojnost in kaže na potencial za rast. Skupna ponudba 21 milijard žetonov ustvarja deflacijski učinek, saj omejena količina ob povečanem povpraševanju pogosto vodi k dvigu vrednosti.

Bitcoin Hyper združuje najboljše iz dveh svetov – stabilnost in prepoznavnost Bitcoina ter hitrost in uporabnost sodobnih omrežij. To ga uvršča med projekte, ki ne stavijo zgolj na memetično vrednost, temveč na resnično uporabnost v finančnem sistemu prihodnosti.

Pepenode – prvi meme kovanec, ki omogoča rudarjenje drugih memecoinov

Pepenode predstavlja popolnoma nov koncept v svetu meme kovancev – t. i. "mine-to-earn" model, ki uporabnikom omogoča rudarjenje brez strojne opreme. Namesto dragih naprav in porabe elektrike se rudarjenje izvaja v virtualnem okolju, kjer uporabniki gradijo svoje digitalne rudarske platforme. Ta igrifikacija povečuje privlačnost projekta in odpira vrata širši skupnosti.

Sistem je zasnovan tako, da nagrajuje aktivne uporabnike. Že v prvih fazah ponuja izjemno visoke donose pri stakingu, kar spodbuja dolgoročno sodelovanje. Zraven pa deluje še deflacijski mehanizem, saj se del žetonov ob vsaki nadgradnji trajno uniči. To zmanjšuje ponudbo in ustvarja pritisk na rast cene v prihodnje.

Foto: Clickout Media

Predprodaja projekta je že dosegla pol milijona evrov, kar je močan signal tržnega interesa. Skupnost okoli Pepenode raste hitro, predvsem zato, ker projekt združuje tri trenutno najbolj vroče trende: meme kovance, igrifikacijo in preprost dostop do rudarjenja.

Pepenode je zato več kot le še en zabaven memecoin. S svojo inovativnostjo gradi tržno nišo, ki ima potencial za množično privlačnost. Če bo projekt nadaljeval takšen tempo, lahko postane ena najodmevnejših zgodb v kriptoletu 2025.

Snorter – prvi trgovalni bot na Solani

Snorter Token je del inovativnega ekosistema Snorter Bot, pametnega trgovalnega bota na platformi Telegram.

Bot omogoča uporabnikom avtomatizirano trgovanje z memecoini na omrežju Solana, pri čemer ponuja izjemno nizke provizije, zaščito pred prevarami in napredne analitične funkcije. V praksi to pomeni, da Snorter združuje memecoin kulturo z dejansko uporabno finančno tehnologijo.

Že sama predprodaja je bila zelo odmevna – v prvih 24 urah je bilo zbranih več kot 175 tisoč evrov, skupno pa že več milijonov. To kaže na močno zaupanje vlagateljev in na velik interes za orodja, ki olajšujejo trgovanje v hitro rastočem segmentu memecoin.

Foto: Clickout Media

Uporabniki Snorterja poleg trgovalnih funkcij pridobijo še nagrade za staking in dostop do nižjih provizij, kar ga naredi privlačnega za redne trgovce. Zgodnji vlagatelji lahko uživajo v donosih, ki krepijo dolgoročno privlačnost projekta.

Napovedi rasti cene so optimistične – analitiki pričakujejo, da bi lahko Snorter do konca leta 2025 dosegel večkratnik trenutne vrednosti, v prihodnjih letih pa še utrdil svoj položaj kot ena vodilnih platform za memecoin trgovanje. Če mu bo uspelo združiti viralni potencial in praktično uporabnost, lahko Snorter postane ena ključnih zgodb prihajajočega kriptobikovskega trenda.

Naročnik oglasnega sporočila je Clickout Media.