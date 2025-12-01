V noči na torek bo v ligi NBA na sporedu devet tekem. Med drugim bodo vnovič, manj kot 24 ur po zmagi nad New Orleansom, na delu Los Angeles Lakersi z Luko Dončićem, ki jih v domači Crypto.com areni čaka srečanje s Phoenix Sunsi. Lakersi bodo lovili že svojo osmo zaporedno zmago, v kader pa bi se lahko po dveh tekmah počitka vrnil LeBron James. Na delu bodo tudi Dallas Mavericksi, ki jih čaka gostovanje pri Denver Nuggetsih.

Los Angeles Lakersi so v imenitnem nizu, saj so brez poraza na zadnjih sedmih tekmah. Nazadnje so v nedeljo doma brez večjih težav ugnali New Orleans Pelicanse in so po 19 tekmah pri 15 zmagah, s tem pa zasedajo visoko drugo mesto na lestvici zahodne konference. Čeprav Lakersi še niso objavili poročila o poškodbah za ponedeljkovo tekmo proti Phoenix Sunsom, je verjetno, da se bo po dveh tekmah počitka v zasedbo proti Phoenixu vrnil LeBron James. Najboljši strelec lige NBA vseh časov je v tej sezoni nastopil na štirih tekmah, v povprečju je dosegal 16,5 točke, 5,0 skokov in 8,3 podaje na tekmo, pri čemer je imel 49,1-odstotno uspešnost metov iz igre.

Izkušeni Američan se je zabaval že ob nedeljskem dvoboju z New Orleansom, še posebej pa je zaokrožil posnetek dogajanja v tretji četrtini, ko je Maxi Kleber prodrl na koš, ob tem pa ob zaključevanju z levo roko blokiral samega sebe, ob tem pa je ob poskusu polaganja zgrešil celoten koš. Kamere so ob tem ujele Jamesa, ki je s klopi spremljal obračun svojih soigralcev, se prešerno smejal in si obraz prekrival z roko.

Maxi Kleber can’t be a real player 😂



He blocked his own shot pic.twitter.com/uPnenvi629 — LakeShowYo (@LakeShowYo) December 1, 2025

Lakersi so previdni s 40-letnikom, potem ko je zaradi išiasa izpustil začetek sezone, glavni trener J. J. Redick pa je dejal, da ekipa upa, da bo James pozneje v tej sezoni lahko igral v dveh zaporednih tekmah. "To je poškodba, s katero smo se morali soočiti že v preteklosti," je v nedeljo dejal glavni trener Lakersov J. J. Redick. "Glede na dve zaporedni tekmi in dejstvo, da je to v bistvu njegov trening tabor v zadnjih desetih dneh, je treba biti previden," je dejal trener Lakersov.

Devin Booker in Dillon Brooks Foto: Guliverimage

Redick je v zadnjih obračunih še posebej zadovoljen z obrambo. "Lani smo bili 21. v skoku, ukradenih žogah in blokadah, naše številke pa so letos veliko boljše," je dejal. "Mislim, da je del tega posledica igre Smarta in LaRavie. Ta fanta sta bila za nas zelo aktivna. Luka je tudi visoko na lestvici v skokih in ukradenih žogah," je zadovoljen Redick. Dokaj blizu vrnitve naj bi bil tudi Marcus Smart, ki ima težave s hrbtom.

Na drugi strani je bil Phoenix v nizu štirih zmag v petih tekmah, preden je v petek v gosteh izgubil proti Oklahoma City Thunderju, v soboto pa doma proti Denver Nuggetsom. Phoenix je sicer na sedmem mestu zahoda z izkupičkom 12–9. Pri Phoenixu bosta zagotovo manjkala Jalen Greeen in Isaiah Livers, medtem ko bo Ryan Dunn po zvinu desnega zapestja verjetno zaigral. Devin Booker ostaja osrednja figura ekipe, saj v povprečju dosega 25,7 točke, 4,4 skoka in 6,9 podaje na tekmo, medtem ko igra 35,9 minute. Dillon Brooks prispeva 21,5 točke in 3,2 skoka, Collin Gillespie pa 12,7 točke in pet asistenc na tekmo.

