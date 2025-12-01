Policija je v povezavi z incidentoma na nedeljskem protifašističnem zborovanju na Reki pridržala pet ljudi. Organizatorji zborovanja so policiji danes očitali, da ni storila dovolj za varnost protestnikov, in napovedali pritožbo. Zborovanja so potekala v štirih hrvaških mestih, o incidentih so poročali tudi iz Zadra.

Protifašistična zborovanja v okviru pobude Združeni proti fašizmu so potekala v Zagrebu, na Reki, v Zadru in Pulju.

V udeležence metali petarde in bakle

Prvi incident na Reki se je zgodil že pred začetkom shoda, ko je skupina zamaskiranih oseb verbalno napadla udeležence in vanje metala petarde. Po koncu shoda so zamaskiranci v črnem proti udeležencem, zbranim v enem od lokalov, vrgli še bakle in zbežali. V obeh primerih je posredovala policija.

Policija je danes sporočila, da je po incidentih na Reki pridržala pet ljudi. Sumi jih protizakonitih dejanj, proti njim pa poteka kriminalistična preiskava.

"Protipravna ravnanja smo zabeležili ob začetku javnega zborovanja na Jadranskem trgu, kjer je skupina oseb ovirala izvedbo protesta, ter po koncu javnega zborovanja, ko so neznane osebe glede na izjave prič proti zbranim na terasi gostinskega lokala vrgle bakle," so navedli iz policije.

Organizatorji protestnega shoda na Reki so danes na novinarski konferenci sporočili, da policija po njihovi oceni ni zagotovila varnosti, ter ji očitali resne napake pri delu.

Ranjen je bil otrok

Ana Jurčić iz Iniciative Građanke i građani Rijeke je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina dejala, da je policija dopustila neprijavljeno, organizirano in nasilno zbiranje fašistične skupine moških, ki so v neposredni bližini zbranih vzklikali prepovedani ustaški pozdrav, poveličevali ustaški režim in totalitarno Neodvisno državo Hrvaško ter metali pirotehnična sredstva proti udeležencem, pri čemer je bil ranjen otrok.

Dodala je, da je po koncu shoda nekdo iz iste skupine organiziranih nasilnežev proti zbranim občanom vrgel vnetljivo napravo, pri čemer se je poškodovala ena oseba.

To po prepričanju organizatorjev zborovanja predstavlja resno napako pri zagotavljanju javnega reda in varnosti. Pri pristojnih organih bodo zato vložili kazenske in prekrškovne prijave proti storilcem, napovedali pa so tudi prijavo generalni policijski upravi zaradi ravnanja reške policije.

O incidentih so v nedeljo poročali tudi iz Zadra. Tam sta udeležence zborovanja napadli zamaskirani osebi, ki sta nanje metali balone, napolnjene z rdečo tekočino, policija pa je pridržala moškega v črnem, ki je razbijal steklo na trgu.