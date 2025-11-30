Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Nedelja,
30. 11. 2025,
17.32

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek
antifašizem fašisti Hrvaška Zagreb

Nedelja, 30. 11. 2025, 17.32

1 ura, 28 minut

V več mestih na Hrvaškem zborovanja proti fašizmu, ponekod tudi incidenti

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
Hrvaška policija | Fotografija je simbolična. | Foto Pixsell

Fotografija je simbolična.

Foto: Pixsell

V štirih hrvaških mestih so danes potekala protifašistična zborovanja, ki jih je pripravila pobuda Združeni proti fašizmu. V Zagrebu se je zbralo več tisoč ljudi, okoli tisoč pa tudi na Reki in v Pulju. Protestne shode so ponekod zaznamovali incidenti. V Zadru je policija aretirala moškega.

Pobuda Združeni proti fašizmu je danes pripravila protestna zborovanja v Zagrebu, na Reki, v Pulju in Zadru, na katerih je sporočila, da ne pristajajo na ustrahovanje in delitve.

Shod v Zagrebu

V Zagrebu se je po navedbah organizatorjev zbralo več kot 10.000 ljudi, poroča hrvaški portal Index. Udeleženci so od železniške postaje krenili proti osrednjemu Trgu bana Jelačića, pri čemer so nosili transparente s sporočili "Fašizem je sovraštvo", "Proti sili, proti temi" ter "Planet gori, fašisti ga ubijajo".

Marko Perković Thompson
Novice Znani Nemec ima sporočilo za Thompsona. Kaj bo storila Slovenija?

Predsednica Hrvaškega sindikata novinarjev in Evropske federacije novinarjev Maja Sever je opozorila, da so bili mnogi novinarji v zadnjem času med opravljanjem svojega dela deležni žalitev in napadov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Incident na Reki

Zborovanja so ponekod spremljali incidenti. Na Reki, kjer se je zbralo okoli tisoč ljudi, je po navedbah prič približno 30 mladih v črnem, večinoma zamaskiranih, žalilo protestnike in metalo petarde. Policija jih je držala na razdalji od udeležencev shoda.

Borut Pahor in Jadranka Kosor
Novice Neizprosen boj hrvaške prijateljice Boruta Pahorja

V Zadru so nekaj sto udeležencev pohoda spremljali številni pripadniki policijskih enot za boj proti izgredom. Ko so prečkali most, sta jih iz čolna pod mostom napadla zamaskiranca, ki sta nanje metala balone, napolnjene z rdečo tekočino. Na ulicah Zadra pa jih je pričakalo več članov navijaške skupine, ki so skandirali domoljubno pesem. Policija je tudi pridržala moškega v črnem, ki je razbijal steklo na trgu.

Več kot tisoč ljudi se je zbralo tudi v Pulju, zborovanja pa so se udeležili tudi nekateri vidni istrski politiki, še poroča Hina.

Marko Perković Thompson
Trendi Avstrija je svojim državljanom poslala globe zaradi Thompsonovega koncerta
Obiskovalka Thompsonovega koncerta
Novice Je to zadnje poletje miru na Balkanu?
Marko Perković Thompson
Novice Avstrijci pregledujejo posnetke Thompsonovega koncerta. V težavah tudi Slovenci?
Albanska zastava
Novice Tajni načrt Zagreba: vsesplošni albanski napad na Srbijo
Marko Perković Thompson
Novice Dokler ne prepovejo ustaških pozdravov, Zagreb brez novih koncertov Thompsona
Obiskovalka Thompsonovega koncerta
Novice Svarilo o Thompsonu: vračanje preteklosti in pol milijona pobitih
Marko Perković Thompson 2015
Novice "Kdor ne posluša Thompsona, ni Hrvat"
antifašizem fašisti Hrvaška Zagreb
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.