V štirih hrvaških mestih so danes potekala protifašistična zborovanja, ki jih je pripravila pobuda Združeni proti fašizmu. V Zagrebu se je zbralo več tisoč ljudi, okoli tisoč pa tudi na Reki in v Pulju. Protestne shode so ponekod zaznamovali incidenti. V Zadru je policija aretirala moškega.

Pobuda Združeni proti fašizmu je danes pripravila protestna zborovanja v Zagrebu, na Reki, v Pulju in Zadru, na katerih je sporočila, da ne pristajajo na ustrahovanje in delitve.

Shod v Zagrebu

V Zagrebu se je po navedbah organizatorjev zbralo več kot 10.000 ljudi, poroča hrvaški portal Index. Udeleženci so od železniške postaje krenili proti osrednjemu Trgu bana Jelačića, pri čemer so nosili transparente s sporočili "Fašizem je sovraštvo", "Proti sili, proti temi" ter "Planet gori, fašisti ga ubijajo".

Predsednica Hrvaškega sindikata novinarjev in Evropske federacije novinarjev Maja Sever je opozorila, da so bili mnogi novinarji v zadnjem času med opravljanjem svojega dela deležni žalitev in napadov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Incident na Reki

Zborovanja so ponekod spremljali incidenti. Na Reki, kjer se je zbralo okoli tisoč ljudi, je po navedbah prič približno 30 mladih v črnem, večinoma zamaskiranih, žalilo protestnike in metalo petarde. Policija jih je držala na razdalji od udeležencev shoda.

V Zadru so nekaj sto udeležencev pohoda spremljali številni pripadniki policijskih enot za boj proti izgredom. Ko so prečkali most, sta jih iz čolna pod mostom napadla zamaskiranca, ki sta nanje metala balone, napolnjene z rdečo tekočino. Na ulicah Zadra pa jih je pričakalo več članov navijaške skupine, ki so skandirali domoljubno pesem. Policija je tudi pridržala moškega v črnem, ki je razbijal steklo na trgu.

Več kot tisoč ljudi se je zbralo tudi v Pulju, zborovanja pa so se udeležili tudi nekateri vidni istrski politiki, še poroča Hina.