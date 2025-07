Neizprosen boj hrvaške prijateljice Boruta Pahorja

Jadranka Kosor je bila hrvaška premierka med letoma 2009 in 2011, potem ko je nenadoma odstopil dotedanji hrvaški premier Ivo Sanader. Kosorjeva, ki je bila članica HDZ med letoma 1995 in 2013, je v zadnjih dneh zelo dejavna na družbenem omrežju X zaradi koncerta Marka Perkovića Thompsona.

Neoustaška glasbena ikona v Zagrebu

Thompson, ki je po mnenju hrvaškega zgodovinarja judovskega rodu Iva Goldsteina neoustaška glasbena ikona, je imel v soboto koncert na zagrebškem hipodromu, ki se ga je po različnih podatkih udeležilo od 300 do 504 tisoč ljudi (zadnja je ocena organizatorjev).

Kosorjeva se je že dan pred koncertom obregnila ob petje ustaških pesmi (npr. Evo zore, evo dana) nekaterih Thompsonovih poslušalcev na zagrebških ulicah.

Graje na račun države in mesta Zagreb

"Ne samo, da sta država in mesto v službi enega človeka (Thompsona, op. p.), ampak so v službi (Thompsona, op. p.) tudi televizije. Vznemirjenje in navdušenje, medtem ko v središču Zagreba navijači že pojejo pesmi iz časa zločinske države (mišljena je ustaška NDH, op. p.). Mediji o tem ne poročajo."

Hrvatska televizija, za koju svi plaćamo pretplatu, u podnevnom Dnevniku izvještava oduševljeno o koncertu. Ni riječi o fašističkim pozdravima u gradu i na koncertu. Jad službujućeg novinarstva. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) July 6, 2025

Na dan koncerta je napisala: "Zaradi stališč, ki jih tukaj izražam (na omrežju X, op. p.), trenutno prejemam grozilna sporočila na svojo osebno telefonsko številko."

Graje na račun novinarjev HRT

Grajala je tudi poročanje HRT o koncertu: "Hrvaška televizija, za katero vsi plačujemo naročnino, v svoji opoldanski informativni oddaji z navdušenjem poroča o koncertu. Niti besede o fašističnih pozdravih v mestu in na koncertu. Beda hlapčevskega novinarstva."

Kot vemo, je množica na koncertu na začetku pesmi Bojna Čavoglave (sl. Čavoglavski bataljon) skupaj s Thompsonom zakričala ustaški pozdrav Za dom spremni (sl. Za domovino pripravljeni). To Kosorjevi seveda ni bilo všeč, še manj pa so ji bili všeč odzivi oblasti.

Graje na račun notranjega ministra

"Minister za notranje zadeve (Davor Božinović, op. p.), ki pravi, da so bili posamezni primeri, ko so ljudje pozdravljali s fašističnim pozdravom. Res je, da so vsi posamezno na hipodromu ob pevčevem klicu rjoveli. V prisotnosti predsednika parlamenta, ministrov in poslancev. RH 2025," je zapisala.

Još za one koji se zaklinju u Tuđmana a koketiraju s ustaštvom:

Tuđman o antifašizmu (1990-ih) https://t.co/r6MuOlZDVQ putem servisa @YouTube — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) July 6, 2025

Isti fašistični pozdrav, Za dom spremni (tega je nemški novinar Michael Martens opisal kot hrvaški Heil Hitler), je vzkliknil v torek v hrvaškem saboru tudi poslanec Damir Biloglav iz stranke Domino (kratica za Domovina in narodni zbor).

Graje na račun predsednika sabora

Odziv nekdanje hrvaške premierke na X je bil naslednji: "Črni dan v hrvaškem saboru. Poslanec pozdravlja z ZDS (kratica za Za dom spremni, op. p.), tisti, ki opravlja funkcijo predsednika najvišjega predstavniškega telesa v Republiki Hrvaški (Gordan Jandroković, op. p.), pa to opravičuje in tega ne kaznuje. Nihče od uglednih predsednikov parlamenta v preteklosti tega ne bi storil. Somrak parlamentarne demokracije. /…/ Prav. Predstavljajte si nemški bundestag, v katerem poslanec vzklika nacistični pozdrav, pod katerim so bili ubiti milijoni. In predsednik bundestaga to blagoslovi z nakladanjem o dvojnem pomenu pozdrava sieg heil. Ne morete. Ker je to v bundestagu nemogoče."

Aaa, šo sam se nablokirala beštija i manijaka ovih dana. A sve kukavice bez imena i prezimena. Beštije — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) July 9, 2025

Seveda so na družbenem omrežju X njene objave sprožile tudi številne napade drugih uporabnikov tega omrežja, ki so naklonjeni desnici in Thompsonu, tudi iz Slovenije. Vse te uporabnike je po njenih besedah na omrežju X blokirala: "Oh, te dni sem se nablokirala zveri in manijakov. In vsi so strahopetci brez imen in priimkov. Zveri."