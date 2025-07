Marko Perković Thompson je sinoči nastopil na Hipodromu v Zagrebu. Organizatorji trdijo, da se je na Hipodromu zbralo 504.000 ljudi, s čimer je koncert postal največji tovrstni glasbeni dogodek na Hrvaškem. Na koncertu so bili številni hrvaški politiki, udeležila pa sta se ga tudi predsednik SDS Janez Janša s soprogo Urško Bačovnik Janša in poslanec SDS Branko Grims. Zaradi Janševe udeležbe na koncertu glasbenika, ki ga povezujejo z ustaštvom, se vrstijo ostri odzivi.

Thompsonova ekipa je na Facebooku objavila fotografije s koncerta in zapisala: "Pozdrav iz zagrebškega Hipodroma od nas 504.000!"

Thompson je koncert odprl s pesmijo Ustani iz sjene, sledila pa je Balance. Vzdušje je še dodatno popestrila baklarska procesija v občinstvu.

"Hvaljena bodita Jezus in Marija, dragi moji ljudje. Najprej vam želim izraziti globoko hvaležnost, da ste prišli v tako velikem številu. Zdaj bomo s tem koncertom pokazali veliko enotnost. Vsej Evropi želim povedati, naj se vrne k svoji tradiciji, k svojim krščanskim koreninam. Le tako je lahko Hrvaška spet močna," je na začetku koncerta dejal Thompson.

Na koncertu tudi Janez Janša z Urško in Branko Grims

Thompsonovega koncerta v Zagrebu se je udeležil tudi predsednik SDS Janez Janša s soprogo Urško Bačovnik Janša. Fotografijo s parom je na svojem Facebook profilu objavil hrvaški TV voditelj Velimir Bujanec.

Janševa udeležba na koncertu glasbenika, ki ga povezujejo z ustaštvom, je sprožila vrsto negativnih odzivov.

"To ni običajen koncert. In Thompson ni običajen pevec. Je dolgoletni simbol skrajne hrvaške desnice. Na njegovih koncertih so vsi 'za dom spremni', vijejo se zastave NDH, marionetne države nacistične Nemčije, in še in še podob, ki bi morale ostati v zgodovini," so v objavi na fecebooku zapisali v Inštitutu 8. marec.

"In v tej masi ljudi, ki jo združuje ideja, zaradi katere je Evropa pred dobrimi 80 leti krvavela, je v družbi proustaškega TV voditelja Velimirja Bujanca (ki se je pred leti fotografiral v uniformi nacistične Nemčije) tudi Janez Janša," so opozorili.

"Politiki seveda vedo, kaj počnejo. Kam gredo. S kom se fotografirajo. Janša se ni znašel na tem koncertu po naključju. V tej množici, med temi simboli, v tej družbi se počuti domače. Ideja ksenofobne, supremacistične Hrvaške mu je simpatična, rad bi jo imel tudi doma. Kajti on je očitno – spreman," so še zapisali in dodali, da nam je dal "domoljubni Janez jasno politično sporočilo", ki bi ga Slovenija morala vzeti resno.

Levica: ustaši so pobijali slovenske duhovnike

V Levici so bili še bolj ostri. Janševa udeležba na koncertu, kjer se poveličuje ustaštvo, je po njihovem mnenju sramota za Slovenijo.

"Koncentracijsko taborišče, ki ga je med vojno vodil ustaški režim, je bilo še za standarde druge svetovne vojne posebej brutalno. Ustaši so v njem svoje žrtve mučili in klali, za to so imeli celo poseben nož, tako imenovani srbosjek. Kaj točno ima ustaštvo z domoljubjem, ni jasno, sploh če vemo, da so ustaši Italijanom med vojno prepustili Dalmacijo," so zapisali.

Po njihovem mnenju je nerazumljivo, da se koncerta udeležujejo »naši domoljubi«, čeprav so bili med žrtvami ustašev tudi Slovenci. "Ti našega naroda niso priznavali in sanjali o veliki Hrvaški, med vojno pa so zasedli del Bele Krajine in v Jasenovcu pobijali tudi slovenske duhovnike."

"Obisk Thompsonovega koncerta, kjer se v pesmih vzklika ustaški pozdrav, je še en korak v nizu relativiziranja grozot druge svetovne vojne in popolnoma protidržavne in v resnici nedomoljubne drže slovenske skrajne desnice z Janezom Janšo na čelu," so še opozorili v Levici.