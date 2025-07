Medtem ko se naši sosedje intenzivno pripravljajo na rekordni dogodek, s katerim se bo kontroverzni hrvaški rocker Marko Perković Thompson zapisal v zgodovino, je udeležbo na koncertu napovedal slovenski politik Branko Grims, ki od lani opravlja funkcijo poslanca v Evropskem parlamentu.

Na koncert z nekdanjim zapornikom in kolegom iz parlamenta

Kot je povedal za portal Narod.hr, se bo na sobotnem koncertu zbralo približno pol milijona ljudi, "kar je resnično izjemen izraz domoljubja za narod približno štirih milijonov Hrvatov". "Za primerjavo, Nemčija bi morala prodati več kot deset milijonov vstopnic, da bi dosegla enak odstotek udeležbe svojega prebivalstva," je dejal Grims ter Thompsonu in vsej Hrvaški čestital za rekord.

"Pesmi Marka Perkovića Thompsona govorijo o Bogu, ljubezni in domovini. Njegovi koncerti so izraz iskrenega domoljubja. Zato ga globoko spoštujem in bi si želel njegov koncert kmalu ogledati tudi v Sloveniji. Do takrat bo minilo še nekaj časa, a zagotovo se bomo videli v soboto na koncertu v Zagrebu," je sklenil Grims in dodal, da se bo koncerta udeležil skupaj s hrvaškim kolegom iz Evropskega parlamenta Stephenom Nikolo Bartulico, ki je na dan volitev razburil domačo javnost, potem ko ga je v luksuznem ferrariju prevažal obsojenec za poskus uboja, ter novinarjem Velimirjem Bujancem, ki je bil leta 2014 obsojen na zaporno kazen zaradi plačila prostitutki s kokainom.

Kontroverzni hrvaški glasbenik bi pri nas moral nastopiti že leta 2017, a je mariborska upravna enota na predlog policije dva dni pred predvidenim datumom njegov koncert prepovedala.

Velik oboževalec hrvaškega rockerja, ki velja za nekakšno glasbeno ikono privržencev ustaške Neodvisne države Hrvaške (NDH), je tudi predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša. Pred dnevi je na družbenem omrežju X zapisal, da je v Sloveniji veliko dobrih pevcev in glasbenikov, "žal pa ni nikogar, ki bi imel talent in pogum Marka Perkovića".

V Sloveniji je veliko dobrih pevcev in glasbenikov. Žal pa ni nikogar, ki bi imel talent in pogum Marka Perkovića. https://t.co/EPSwXYN9Uv — Janez Janša (@JJansaSDS) June 30, 2025

Pevec skupine Thompson je priljubljen predvsem med Hrvati v izseljenstvu in privrženci ustaške NDH. Zaradi tematik nacionalizma, fašizma, nacizma in ustaštva, ki jih opeva v svojih pesmih, je tudi pogosta tarča kritikov. Kontroverznost spodbujajo tudi njegovi oboževalci, ki na njegovih koncertih nosijo ustaške in nacistične simbole. Vzdevek Thompson je dobil po puški Thompson, ki jo je kljub zastarelosti uporabljal ob začetku hrvaške osamosvojitvene vojne leta 1991, v kateri je sodeloval pri svojih 25 letih.

