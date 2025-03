"Ta neverjetni uspeh na svetovni ravni je še toliko bolj fascinanten, če upoštevamo, da je bil koncert razprodan v manj kot 24 urah in da je bila skoraj polovica vseh vstopnic prodana v manj kot šestih urah," so po poročanju hrvaškega Indexa sporočili s platforme za prodajo vstopnic Entrio.

Očitajo mu širjenje ustaštva

Prodaja vstopnic se je začela v petek v popoldanskih urah in se zaključila v soboto okoli 12. ure, ko je bil koncert uradno razprodan. Zaradi velikega navala je ekipa za prodajo vstopnic skoraj 30 ur neprekinjeno delala, tudi v najmirnejšem trenutku pa je bilo v virtualni čakalnici več kot 20 tisoč ljudi. Ni pa vse potekalo brez težav, v tem času so namreč odpravili tri močne hekerske napade in rešili vrsto tehničnih izzivov, zaradi česar je bil občasno otežen dostop do sistema, to pa je vplivalo tudi na prodajo fizičnih vstopnic.

"Izjemno smo ponosni na celotno ekipo, ki nam je omogočila, da smo se zapisali v zgodovino in podrli svetovni rekord," so še dodali na Entriu.

Marko Perković Thompson bo v hrvaški prestolnici nastopil 5. julija, zaradi velikega interesa pa organizatorji razmišljajo o dodatnem terminu, ki ga mora potrditi mestna občina. Pevec skupine Thompson je priljubljen predvsem med Hrvati v izseljenstvu in privrženci ustaške NDH. Zaradi tematik nacionalizma, fašizma, nacizma in ustaštva, ki jih opeva v svojih pesmih, je tudi pogosta tarča kritikov. Kontroverznost spodbujajo tudi njegovi oboževalci, ki na njegovih koncertih nosijo ustaške in nacistične simbole.



Vzdevek Thompson je dobil po puški Thompson, ki jo je kljub zastarelosti uporabljal ob začetku hrvaške osamosvojitvene vojne leta 1991, v kateri je sodeloval pri svojih 25 letih. Maja 2017 bi moral nastopiti tudi v Sloveniji, a je mariborska upravna enota na predlog policije dva dni pred predvidenim datumom njegov koncert prepovedala.

Leta 2018 je nastopil tudi na sprejemu hrvaške nogometne reprezentance v Zagrebu:

World record for Croatia 🇭🇷: 281,774 tickets were sold for Marko Perković Thompson's upcoming concert at the Zagreb Hippodrome, officially becoming the biggest-selling concert in history. 2018 Thompson celebrating with Croatian national football team in Zagreb: pic.twitter.com/MuM5xr9vGf — Goran Majić (@Goran_Majic) March 30, 2025

Na hipodromu že milijon ljudi

Rekord za največje število prodanih vstopnic je bil do zdaj v lasti italijanskega glasbenika Vasca Rossija, ki je leta 2017 za svoj koncert v Modeni prodal 225.173 vstopnic, hrvaški rocker pa je ta rekord presegel za skoraj 25 odstotkov. Rekord med brezplačnimi dogodki sicer že od leta 1994 drži Rod Stewart, ki je na znameniti plaži Copacabana v Riu de Janeiru zbral 3,5 milijona ljudi.

Največje število obiskovalcev na zagrebškem hipodromu pa se je zbralo 11. septembra 1994, in sicer milijon, ob maši in prvem obisku papeža Janeza Pavla II. na Hrvaškem.

