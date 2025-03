Nostalgija v razprodanih Stožicah: Plavi orkestar navdušili in nasmejali občinstvo #video

Prvič po 35 letih – in verjetno zadnjič – so na odru največje koncertne dvorane pri nas znova stali člani legendarne skupine Plavi orkestar v izvirni zasedbi. Z nostalgičnimi ritmi in svojim humorjem so navdušili razprodane Stožice, kjer so se zbrali njihovi največji oboževalci iz 80. let, pa tudi mlajše generacije. Utrinke si oglejte v zgornjem posnetku.

"Dober večer, malo znam slovensko, ampak se opravičujem zaradi ne tako bogatega slovenskega jezika," je po nekaj uvodnih hitih obiskovalce pozdravil frontman Saša Lošić - Loša. Povedal je, da se zavedajo, da so med njihovimi najbolj znanimi skladbami Bolje biti pijan nego star, Od rođendana do rođendana in Suada, a je med slovenskim občinstvom najbolj priljubljena druga. "Ne boste verjeli, ta pesem je najbolj popularna v Sloveniji. To je Kad ti ljubav ime prozove," je napovedal pevec.

Prvič po 35 letih se je na koncertu v Stožicah zbrala izvirna, prva zasedba skupine Plavi orkestar. Lošiću ter bratoma Admirju in Samirju Ćeremida se je na odru pridružil originalni kitarist Mladen Pavičić - Pava, soavtor uspešnice Suada. V tej postavi so bili v sredini 80. let ena največjih najstniških atrakcij v takratni Jugoslaviji. S koncertom so obeležili tudi 40-letnico svojega studijskega prvenca Soldatski bal.

Šale v slovenskem jeziku

Med večerom, ki so ga poimenovali Kot nekoč, so obiskovalce navdušili in nasmejali pevčevi plesni gibi in šale. "Jaz sem na pol Slovenec. Od leta 1992 živim v Ljubljani, ne vem, ali to veste. Lahko bi mi rekli, naj se bolje naučim slovensko," se je pošalil frontman, ki je povedal, da je koncert v Stožicah "reunion, ko so se po 35 letih na odru znova zbrali prijatelji iz otroštva".

V nadaljevanju so zazvenele pesmi Gujo, vrati se, Fa Fa Fašista in Lovac i košuta, ki je zaradi družbenih omrežij postala izjemno priljubljena med mladimi generacijami. "Naslednja pesem je bila problem 90. let, ker so rekli, da z njo razburjamo ljubezen v ljudeh. In ta pesem je danes viralna, imenovali smo jo Ljubi se istok i zapad," so dejali.

Ker so Plavi orkestar nastali v 80. letih prejšnjega stoletja, ko na koncertih še ni bilo snemanja z mobilnimi telefoni, so med občinstvom želeli narediti eksperiment. Vse so pozvali, naj za nekaj trenutkov pospravijo svoje telefone in uživajo analogno, kot so uživali nekoč. In uspelo jim je.

"Radi imamo slovensko glasbo, še posebej Pankrte ali Videosex," je v nadaljevanju povedal pevec in sledil je miks njihovih najljubših slovenskih pesmi. Vanj so vključili skladbi Zemlja pleše in Dan ljubezni ter se še bolj približali slovenskemu občinstvu.

Poglejte:

Zaplapolala jugoslovanska zastava

Manjkale niso niti Kaja in Good Bye Teens, proti koncu pa so zaigrali tudi njihove najbolj priljubljene Od rođendana do rođendana, Bolje biti pijan nego star, Sava tiho teče, Ako su to samo bile laži, Zelene su bile oči te in Suada.

Koncert, med katerim je v občinstvu zaplapolala tudi kakšna jugoslovanska zastava, so začeli s pesmijo Kad si sam, druže moj in ga nostalgično sklenili po dveh urah in pol z eno njihovih najbolj priljubljenih pesmi Odlazim, ko so se s pozitivnimi vtisi poslovili od slovenskega občinstva.

"Smo bend, ki poje ljubezenske pesmi"

Edinstveni spektakel v Stožicah, "da smo naredili ta reunion in da se nam je Pava znova pridružil po 35 letih", je Lošić označil za pravi čudež. "Iskreno, ne vem, kdaj se bomo ponovno sestali. Načrtuješ lahko marsikaj, a življenje gre po svojem toku. Če bo obstajal interes oziroma bomo pozvani, obstaja možnost, da pripravimo še kakšen koncert," je po nastopu pojasnil v izjavi za medije.

Opazil je, da je slovensko občinstvo zelo "nežno in delikatno". "Krasno pojejo, res smo uživali na odru," je še povedal in dodal: "Da smo se prijatelji iz gimnazije zbrali po toliko letih v originalni postavi, je res redkost, tudi v evropskih okvirjih. Mislim, da takšnih bendov ni veliko."

Med občinstvom je bilo opaziti tudi številne znane obraze, med drugim ljubljanskega župana Zorana Jankovića z ženo Mijo, Branka Đurića z ženo Tanjo Ribič in hčerkama, nekdanjega voditelja in poslanca Jonasa Žnidaršiča, igralca Marka Miladinovića, radijskega voditelja Denisa Avdića in številne druge.

"Kriv sem izključno jaz"

Skupino Plavi orkestar so ustanovili leta 1983 in do danes izdali osem albumov, prodali pet milijonov plošč in po evropskih državah, predvsem pa državah nekdanje jugoslovanske države izvedli več tisoč koncertov. Ločila jih je vojna v Bosni in Hercegovini, ko se je Pavičić preselil v Kanado in od takrat ni z njimi igral nikdar več. Prvi koncert v izvirni zasedbi so izvedli že v Zagrebu, sinoči pa stopili tudi pred slovensko občinstvo.

Da je za tako dolg premor kriv izključno on, je ob najavi koncerta poudaril Pavičić, ki so ga kot najstnika zaradi pobeljene pričeske pogosto primerjali z Billyjem Idolom. "Loša in brata Ćere so me velikokrat povabili, da se jim pridružim na velikih koncertih, pa sem vedno odgovoril: 'Morda ne zdaj, kdaj drugič pa z velikim veseljem, saj je še čas. Potem pa sem v času pandemije ugotovil, da ni tako veliko časa," je priznal. Ko je preboleval covid in ležal z visoko vročino, je začel sestavljati seznam stvari, ki bi jih želel še narediti v življenju. In na samem vrhu je bila želja, da spet zaigra s Plavim orkestrom.

