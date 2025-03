Dogodkov, primernih za mlade in mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Po 35 letih znova v izvirni zasedbi

Glasbenih dogodkov je ta konec tedna na pretek. Na različnih koncih se bodo zbrali tako slovenski kot tuji glasbeniki in poskrbeli za dobro vzdušje med obiskovalci. Med petkovimi vrhunci je Lent pred Lentom – ogrevanje pred festivalom Lent –, kjer bo nastopila skupina Laibach, ki zaključuje svojo odmevno turnejo Opus Dei Revisited.

Še bolj slovesno bo v ljubljanskih Stožicah, kjer bo prvič po 35 letih v izvirni zasedbi nastopila legendarna sarajevska skupina Plavi orkestar. Saši Lošiću - Loši ter bratoma Admirju in Samirju Ćeremida se bo pridružil originalni kitarist Mladen Pavičić - Pava, soavtor uspešnice Suada. V Media Centru bodo gostili skupino MRFY, v mariborskem klubu Štuk Elvis Jackson, v Celje pa se po prestavljenem koncertu vračajo Fehtarji, ki se jim bodo na odru pridružili še Modrijani.

V Stožicah se bo zbrala izvirna, prva zasedba skupine Plavi orkestar. Foto: Arhiv organizatorja

Med sobotnimi dogodki je med drugim treba izpostaviti gostovanje Cece v Novi Gorici, skupine Kameleoni v Kopru in Žana Serčiča v Novem mestu. Vesele Štajerke se bodo ob praznovanju 30. obletnice zbrale v Oplotnici, v Idrijo prihaja Siddharta, v Šoštanj pa Nina Pušlar. Pestro bo tudi v Šentilju, kjer bo zbrane zabaval Adi Smolar, in v Kranju, kjer bo nastopil Vlado Kreslin. Pevec Gregor Ravnik pa bo poskrbel za nedeljsko glasbeno dogajanje – tokrat z razširjeno spremljevalno skupino prihaja v Rogaško Slatino.

Gastronomski presežki in zanimive kombinacije okusov

Poleg Odprte kuhne, ki se na zagotovilo organizatorjev s Pogačarjevega trga zaenkrat še ne poslavlja, se z zadnjim delovnim dnem tega tedna začenja tudi spomladansko kulinarično razvajanje Teden restavracij. Ta obiskovalcem dvakrat letno ponudi priložnost, da v različnih krajih po Sloveniji okusijo vrhunsko gastronomijo po dostopnih cenah. V spomladanski različici bo sodelovalo 117 različnih restavracij, med njimi osem s štirimi srčki (ki predstavljajo vrhunsko kakovost) in osem povsem novih.

Ne bodo pa v gastronomskih presežkih uživali samo v Ljubljani, zadišalo bo tudi v štajerski prestolnici, kjer se bo v šesti ediciji odvil Mednarodni festival Čili in čokolada. Na enem mestu se bo zbralo več kot 30 ustvarjalcev čilijevih in čokoladnih kreacij iz Slovenije in tujine, ki bodo predstavili svoje slastne in pikantne izdelke ter obiskovalce popeljali na posebno doživetje. V Vodolah pri Mariboru pa bodo praznovali začetek nove sezone tamkajšnje Fontane vin Vodole. Ves konec tedna obljubljajo pestro dogajanje z vrhunskimi kulinaričnimi okusi in, seveda, pokušino najboljših lokalnih vin.

Če ste navdušeni picopeki in želite preizkusiti svoje tekmovalne spretnosti, pa se lahko udeležite prvega festivala kreativne peke pic Pizziada Lasis. V Velikih Laščah se bodo med seboj pomerili ljubiteljski picopeki, preizkušali svojo ustvarjalnost pri sestavi pic in spretnosti pri pripravi. Organizatorji obljubljajo zanimivo ponudbo za obiskovalce in živahen spremljevalni program.

Tekmovalci bodo lahko prinesli svoje doma izdelane peči za peko pic. Foto: Shutterstock

Ljubitelji športa in vneti navijači pa si lahko v Stožicah (v nedeljo) ogledate povratni obračun med Slovenijo in Slovaško za Uefo Ligo Narodov. Gre za drugo tekmo slovenske nogometne reprezentance v letošnjem letu, na kateri se bodo borili za obstanek v ligi B. Prvo tekmo proti Slovaški so izbranci Matjaža Keka odigrali v Bratislavi.

Slovenska nogometna reprezentanca se je na tekmi proti Slovaški pripravljala na Brdu pri Kranju. Foto: Aleš Fevžer

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste lahko popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

