Je najhujše mimo?

Slovenijo so v soboto zajeli močni nalivi, nevihtno dogajanje je trajalo do poznih večernih ur. Narava je zopet pokazala svojo moč, prizori so grozljivi, škoda bo ogromna . Kakšno pa bo vreme danes?

Danes dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno, občasno lahko pričakujemo padavine, predvsem plohe in posamezne nevihte. Čez dan se bo od zahoda postopoma jasnilo, vendar popoldne še ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle od 18 do 22 stopinj Celzija, ob morju pa do 25 stopinj, napoveduje Agencija za okolje (Arso).

Torek bo prinesel več sonca, a občasna spremenljiva oblačnost bo ostala. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna kratkotrajna megla, dopoldne pa bo burja na Primorskem ponehala. Jutranje temperature bodo od 7 do 13 stopinj, ob morju okoli 15, dnevne pa se bodo povzpele na prijetnih 22 do 27 stopinj Celzija.

Vreme pri sosedih

Tudi v sosednjih pokrajinah bo danes zjutraj pretežno oblačno, z možnostjo ploh in neviht predvsem južno in vzhodno od Slovenije. Čez dan se bo zahodno in severno od nas delno razjasnilo, popoldne pa bodo možne krajevne padavine. Ob Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja.

Jutri bo sončno, z nekaj povečane oblačnosti predvsem južno od Kvarnerja, kjer so možne posamezne plohe in nevihte. V Alpah bo popoldne možna kratkotrajna ploha. Burja ob Jadranu bo čez dan postopoma slabela.

Obeti do sredine tedna

V torek bo vreme sončno in suho. V noči na sredo se bo delno pooblačilo, predvsem na severu države pa lahko nastane kakšna ploha. V sredo čez dan se bo spet zjasnilo.