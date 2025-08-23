V torek nove cene goriv

V torek se bodo spremenile cene pogonskih goriv, ki bodo veljale naslednjih 14 dni. Po napovedih portala Moje Finance se obeta rahlo znižanje cen goriva.

Ob predpostavki, da vlada ne bo spremenila trošarin, Moje Finance napovedujejo, da se bo s 26. avgustom 95-oktanski bencin pocenil za približno en cent, nova cena bo tako približno 1,43 evra za liter. Polnjenje 50-litrskega bencinskega rezervoarja bo tako stalo 71,5 evra.

Še nekoliko bolj se bo po izračunu pocenilo dizelsko gorivo, in sicer za približno tri cente. Nova cena bo približno 1,435 evra za liter. Strošek polnjenja 50-litrskega rezervoarja se bo znižal na 71,75 evra.

Pocenitev gre pričakovati tudi pri kurilnem olju, ki naj bi po novem stalo okoli 1,04 evra za liter.

Ob tem velja opozoriti, da od 17. junija velja uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki je regulacijo razširila tudi na avtocestne črpalke. Cene goriv, ki so bile do zdaj ob avtocesti precej višje, bodo zato na vseh črpalkah po državi enake.