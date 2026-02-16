Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
17.27

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
policija Nemčija

Ponedeljek, 16. 2. 2026, 17.27

57 minut

V Nemčiji na domu hčere našli mumificirano truplo njene matere

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
Nemška policija | Foto Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Nemška policija je na domu 82-letnice v majhnem bavarskem mestu Ruhmannsfelden našla mumificirano truplo njene več kot sto let stare matere, je danes poročal nemški časnik Bild. Policija sumi, da je ženska truplo skrivala več let, da bi lahko še naprej mesečno prejemala 1.500 evrov materine pokojnine.

Policija je dom preiskala potem, ko je župan mesta Werner Troiber že osem let vsako leto neuspešno skušal čestitati leta 1922 rojeni Sophie B. za rojstni dan na njenem domu, kjer je živela s hčerko. Kot je povedal za Bild, je vsakič naletel na zaprta vrata ali pa je njena hči našla izgovor, zakaj ga ne more sprejeti.

Konec lanskega leta je župan o primeru obvestil državnega tožilca, potem ko mu je hči dejala, da je njena mama pred dvema letoma umrla na Češkem. Policija je nato njeno mumificirano truplo našla v začetku letošnjega februarja, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Prejšnji teden je policija sporočila, da so izvedli obdukcijo, a niso mogli ugotoviti vzroka smrti niti tega, kdaj je umrla. Potrdili so samo, da je umrla pred več leti. Izključili so, da bi bila umorjena, in uvedli preiskavo zaradi suma goljufije pri pokojnini.

policija Nemčija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.