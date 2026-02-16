Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
17.36

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
prostitucija Švedska

Ponedeljek, 16. 2. 2026, 17.36

48 minut

Šved osumljen prostituiranja svoje žene več kot sto moškim

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Nasilje nad ženskami. Posilstvo. Spolno nadlegovanje | Na Švedskem je kriminalizirano plačevanje za spolni odnos, ne pa tudi prodajanje spolnih uslug. | Foto Shutterstock

Na Švedskem je kriminalizirano plačevanje za spolni odnos, ne pa tudi prodajanje spolnih uslug.

Foto: Shutterstock

Švedska policija je oktobra lani pridržala Šveda, ki ga sumijo, da je med januarjem 2022 in pridržanjem pomagal več kot sto moškim, da so plačali za spolni odnos z njegovo ženo. Ker švedska zakonodaja ne prepoveduje prodaje spolnih uslug, je osumljen zgolj okoriščanja na račun žene.

Tožilka Ida Annerstedt je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdila, da je moškega policiji prijavila žena in da je v priporu od pridržanja. "Osumljen je, da je omogočal ali imel finančno korist od prodaje spolnih storitev oškodovanke," je povedala. Na Švedskem je namreč kriminalizirano plačevanje za spolni odnos, ne pa tudi prodajanje spolnih uslug.

Tožilka je potrdila, da policija išče druge osumljence, ni pa se izrekla o tem, ali je bila žena osumljenega v spolno delo prisiljena ali ne. Po njenih navedbah je policija identificirala 120 posameznikov, ki jih sumi plačevanja za spolne usluge, a verjetno v okviru preiskave glavnega osumljenca ne bodo preiskovali vseh, lahko pa da bodo zoper njih uvedli dodatne preiskave, navaja AFP. Annerstedt je povedala, da pričakuje, da bo 13. marca vložila obtožnico.

Osumljeni že obsojen za več kaznivih dejanj

Švedska javna radiotelevizija je poročala, da je bil osumljeni, ki domnevno kaznivo dejanje sicer zanika, že obsojen za več kaznivih dejanj, vključno z nasiljem.

Podoben primer se je nedavno zgodil tudi v Franciji. 72-letnega Dominiqua Pelicota so decembra 2024 obsodili na 20 let zapora, ker je svojo prav tako 72-letno ženo Gisele več let omamljal, da bi jo lahko posilil in predal več deset tujcem na njunem domu v kraju Mazan na jugu Francije. Na od tri do 15 let zapora je sodišče obsodilo tudi 50 moških, starih od 27 do 74 let, ki so jo omamljeno posiljevali. Pelicot je na sojenju zlorabe priznal. Dogajale so se skoraj desetletje, preden so prišle na dan leta 2020.

Nemška policija
Novice Hči doma hranila truplo svoje mumificirane matere
prostitucija Švedska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.