Sa. B.

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
6.37

1 minuta

Volodimir Zelenski Vladimir Putin vojna Rusija Ukrajina

Vojna v Ukrajini

Ukrajinci izvedli najhujši napad doslej, ruska regija ostala brez elektrike in ogrevanja

Sa. B.

Brjansk, Rusija | Napadi naj bi trajali več kot 12 ur, sestreljenih pa je bilo več kot 170 dronov. | Foto Shutterstock

Napadi naj bi trajali več kot 12 ur, sestreljenih pa je bilo več kot 170 dronov.

Foto: Shutterstock

Ukrajinski napadi z brezpilotnimi letali so povzročili delne izpade elektrike in ogrevanja v zahodni ruski regiji Brjansk, so sporočile tamkajšnje lokalne oblasti in napade označile za ene najhujših od začetka vojne. Da je zaradi napadov na energetsko infrastrukturo pet občin ostalo brez elektrike in ogrevanja, je na Telegramu sporočil guverner Aleksander Bogomaz.

Zapisal je, da so napadi trajali več kot 12 ur in da je bilo sestreljenih več kot 170 dronov.

Rusija je od začetka obsežne invazije na Ukrajino leta 2022 z raketami in droni že večkrat ciljala na ukrajinski energetski sistem. V odgovor je ukrajinska vojska okrepila napade z droni na rusko ozemlje. Ti so pogosto usmerjeni na obrate za predelavo nafte in plina.

Regija Brjansk je blizu ukrajinske meje in spada med ruske regije, ki so jih čezmejno obstreljevanje in napadi z droni v več let trajajočem konfliktu najbolj prizadeli.

