K. M.

Nedelja,
15. 2. 2026,
12.10

Osveženo pred

13 minut

Lahko ta 35-letnik obrne stvari na bolje? "Je fenomenalen fant. On je naše zadnje upanje."

K. M.

Mihajlo Fedorov | Petintridesetletni Mihajlo Fedorov je že mesec dni minister za obrambo Ukrajine. | Foto Reuters

Petintridesetletni Mihajlo Fedorov je že mesec dni minister za obrambo Ukrajine.

Foto: Reuters

Ukrajinski minister za obrambo Mihajlo Fedorov je le mesec dni po nastopu funkcije odpustil pet namestnikov, ki jih je podedoval od svojega predhodnika. Tisti, ki jih je obdržal, so večinoma vojaški namestniki, del svoje ekipe pa je pripeljal tudi z ministrstva za digitalno preobrazbo. Ukrajinci vanj polagajo velike upe.

Petintridesetletni Mihajlo Fedorov je že mesec dni minister za obrambo Ukrajine in je že četrta oseba na tem položaju, odkar je Rusija začela invazijo. Po njegovih opaznih uspehih na ministrstvu za digitalno preobrazbo so pričakovanja tako med vojaki kot civilisti izjemno visoka. Poleg pričakovanj imajo številni vanj veliko zaupanje. "Je fenomenalen fant. Upam, da mu bo uspelo in da prihajajo velike spremembe," je za Ukrajinsko Pravdo povedal eden od častnikov.

"Miša je naše edino upanje. Naše zadnje upanje." 

Za številne v vojaških in političnih krogih je bila menjava obrambnega ministra na začetku leta 2026 nepričakovana. "Trenutno na fronti izgubljamo. Predsednik verjetno želi obrniti situacijo in verjame v Fedorova. Tudi jaz resnično upam na spremembe," je komentiral drug častnik, medtem ko je tretji poudaril: "Miša je naše edino upanje. Naše zadnje upanje." 

Ubiti 50 tisoč ruskih vojakov na mesec 

Novi minister je po poročanju Ukrajinske pravde že pokazal, da je dobro pripravljen. | Foto: Reuters Novi minister je po poročanju Ukrajinske pravde že pokazal, da je dobro pripravljen. Foto: Reuters Fedorov si je že od začetka zastavil jasen strateški cilj – ubiti 50 tisoč ruskih vojakov na mesec in narediti vojno za Moskvo nevzdržno. Predsednik Volodimir Zelenski pa od njega želi še več – zaščititi nebo pred brezpilotnimi letalniki Shahed, zagotoviti, da vojaške pogodbe delujejo v praksi, povečati dobave brezpilotnih letalnikov na frontne črte ... 

Novi minister je po poročanju Ukrajinske pravde že pokazal, da je dobro pripravljen. Že kot minister za digitalno preobrazbo je pozorno spremljal, katere vojaške ekipe potrebujejo okrepitve, zlasti v protiletalskih brezpilotnih letalnikih, je dejal poveljnik Oleksandr Jarmak. "Ko smo spomladi 2025 dosegli pomemben uspeh pri sestrelitvi Shaheda z brezpilotnimi letalniki, je Mihailova ekipa storila vse, kar je bilo mogoče, da je država zagotovila nekaj najučinkovitejših prestreznih brezpilotnih letalnikov in radarskih sistemov. Posvetovanja so potekala kadarkoli v dnevu in delo je bilo zelo konstruktivno."

V mesecu dni odpustil pet namestnikov 

Po nastopu funkcije je Fedorov odpustil pet namestnikov, ki jih je podedoval od svojega predhodnika. Tisti, ki jih je obdržal, so bili večinoma vojaški namestniki, del svoje ekipe pa je pripeljal z ministrstva za digitalno preobrazbo. Imenoval je tudi več novih svetovalcev. "Najboljše, kar lahko Fedorov zdaj stori, je, da se obkroži z vojaki," je komentiral načelnik generalštaba enega od korpusov, saj meni, da mora obrambni minister razumeti ljudi, za katere dela.

Vojaki iz tehnološko naprednih enot od novega ministra pričakujejo dobavo dronov. | Foto: Reuters Vojaki iz tehnološko naprednih enot od novega ministra pričakujejo dobavo dronov. Foto: Reuters Vojaki iz tehnološko naprednih enot od novega ministra pričakujejo dobavo dronov, ki ne bodo zahtevali dodatnih modifikacij, možnost naročanja in hitrega prejema zemeljskih robotskih sistemov ter digitalizacijo večine procesov. Poveljniki brigad linijskih enot in častniki, ki neposredno delajo s kadri, so prepričani, da je glavna težava slaba kakovost mobilizacije in sramotno nizka plača vojakov, zlasti tistih, ki delujejo daleč od frontne črte.

Da bi izpolnil naloge, ki jih je postavil predsednik, bo moral Fedorov sprejeti številne nepriljubljene odločitve, poroča Ukrajinska pravda. Prav tako se bo moral spopasti z več krogi soočenja z vojaško hierarhijo in zlasti z generalštabom, ki se bo najverjetneje uprl vmešavanju v njihovo delo. Vendar pa bodo tudi najbolj goreči nasprotniki sprememb zadovoljni, če bo Fedorovu uspelo tehnološko zdrobiti Rusijo in Ukrajini omogočiti, da se dlje obdrži.

