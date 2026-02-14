V ukrajinskem raketnem napadu v ruskem mestu Belgorod sta bili ubiti dve osebi, pet je bilo ranjenih, je sporočil regionalni guverner Vjačeslav Gladkov.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



8.45 Trump pozval Zelenskega k večjim naporom za dogovor z Rusijo

7.38 Ruski guverner: V ukrajinskem napadu na Belgorod dva mrtva in pet ranjenih

8.45 Trump pozval Zelenskega k večjim naporom za dogovor z Rusijo

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek pozval ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega k ukrepanju, sicer bo po mnenju Trumpa v prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini zamudil veliko priložnost. Veleposlanik ZDA pri Natu Matthew Whitaker pa je opozoril, da Rusija morda nikoli ne bo pripravljena skleniti dogovora za končanje vojne.

"Rusija želi skleniti dogovor in Zelenski bo moral ukrepati, sicer bo zamudil veliko priložnost," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal Trump. Zelenski je medtem v petek na dogodku v okviru Münchenske varnostne konference ponovno zavrnil ruske zahteve po prevzemu ukrajinskega Donbasa.

"Danes samo Ukrajina brani Evropo. Danes samo Evropa daje denar Ukrajini in ji pomaga. Danes lahko samo ZDA ustavijo Putina. In danes samo Putin želi, da se ta vojna nadaljuje," je še dodal Zelenski.

Letos sta v Abu Dabiju potekala dva kroga tristranskih pogajanj ZDA, Rusije in Ukrajine glede končanja vojne. Na njih sta se sprti strani dogovorili o izmenjavi ujetnikov, preboja glede ključnega vprašanja ozemlja pa nista dosegli. Moskva namreč zahteva, da se ukrajinske sile umaknejo iz Donbasa. Tovrstne zahteve so v Kijevu večkrat zavrnili.

Nov krog tristranskih pogovorov o končanju vojne bo potekal naslednji teden v Ženevi.

Veleposlanik ZDA pri Natu Matthew Whitaker je medtem v petek na panelu na varnostni konferenci v Münchnu opozoril, da Rusija morda nikoli ne bo pripravljena skleniti dogovora za končanje vojne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Mislim, da so Ukrajinci pripravljeni takoj skleniti sporazum, ki je razumen in bi bil v teh okoliščinah pravičen. Ampak preprosto nisem prepričan, da so Rusi pripravljeni skleniti sporazum ali da bodo kdajkoli sposobni skleniti sporazum," je dodal.

7.38 Ruski guverner: V ukrajinskem napadu na Belgorod dva mrtva in pet ranjenih

Gladkov je v videoposnetku, objavljenem na Telegramu, dejal, da so umrli moški popravljali poškodovano električno omrežje.

Obnovitvena dela se bodo nadaljevala v soboto, saj je bilo ponoči prenevarno, da bi nadaljevali z delom, je dejal Gladkov.

Dodal je, da je napad povzročil veliko materialno škodo na energetskih objektih in motil oskrbo z elektriko, ogrevanjem in vodo. Poškodovane so bile tri stanovanjske stavbe.

Russia's Belgorod has been under missile fire for the past hour with strikes hitting the thermal power plant and railway station. Power heating and water were cut off. Governor Gladkov confirmed serious damage to energy infrastructure. pic.twitter.com/a3UEOTh1De — WarTranslated (@wartranslated) February 13, 2026

Neuradni Telegram kanal SHOT je poročal, da so prebivalci poročali o seriji glasnih eksplozij.

Belgorod, ki leži približno 40 kilometrov od meje, je pogosto tarča napadov ukrajinskih sil.