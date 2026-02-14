Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sobota,
14. 2. 2026,
7.32

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
napad vojna Ukrajina Rusija Belgorod

Sobota, 14. 2. 2026, 7.32

9 minut

Ruski guverner: V ukrajinskem napadu na Belgorod dva mrtva in pet ranjenih

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Belgorod | Belgorod, ki leži približno 40 kilometrov od meje, je pogosto tarča napadov ukrajinskih sil. | Foto Guliverimage

Belgorod, ki leži približno 40 kilometrov od meje, je pogosto tarča napadov ukrajinskih sil.

Foto: Guliverimage

V ukrajinskem raketnem napadu v ruskem mestu Belgorod sta bili ubiti dve osebi, pet je bilo ranjenih, je sporočil regionalni guverner Vjačeslav Gladkov.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

8.45 Trump pozval Zelenskega k večjim naporom za dogovor z Rusijo
7.38 Ruski guverner: V ukrajinskem napadu na Belgorod dva mrtva in pet ranjenih

8.45 Trump pozval Zelenskega k večjim naporom za dogovor z Rusijo

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek pozval ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega k ukrepanju, sicer bo po mnenju Trumpa v prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini zamudil veliko priložnost. Veleposlanik ZDA pri Natu Matthew Whitaker pa je opozoril, da Rusija morda nikoli ne bo pripravljena skleniti dogovora za končanje vojne.

"Rusija želi skleniti dogovor in Zelenski bo moral ukrepati, sicer bo zamudil veliko priložnost," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal Trump. Zelenski je medtem v petek na dogodku v okviru Münchenske varnostne konference ponovno zavrnil ruske zahteve po prevzemu ukrajinskega Donbasa.

"Danes samo Ukrajina brani Evropo. Danes samo Evropa daje denar Ukrajini in ji pomaga. Danes lahko samo ZDA ustavijo Putina. In danes samo Putin želi, da se ta vojna nadaljuje," je še dodal Zelenski.

Letos sta v Abu Dabiju potekala dva kroga tristranskih pogajanj ZDA, Rusije in Ukrajine glede končanja vojne. Na njih sta se sprti strani dogovorili o izmenjavi ujetnikov, preboja glede ključnega vprašanja ozemlja pa nista dosegli. Moskva namreč zahteva, da se ukrajinske sile umaknejo iz Donbasa. Tovrstne zahteve so v Kijevu večkrat zavrnili.

Nov krog tristranskih pogovorov o končanju vojne bo potekal naslednji teden v Ženevi.

Veleposlanik ZDA pri Natu Matthew Whitaker je medtem v petek na panelu na varnostni konferenci v Münchnu opozoril, da Rusija morda nikoli ne bo pripravljena skleniti dogovora za končanje vojne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Mislim, da so Ukrajinci pripravljeni takoj skleniti sporazum, ki je razumen in bi bil v teh okoliščinah pravičen. Ampak preprosto nisem prepričan, da so Rusi pripravljeni skleniti sporazum ali da bodo kdajkoli sposobni skleniti sporazum," je dodal.

7.38 Ruski guverner: V ukrajinskem napadu na Belgorod dva mrtva in pet ranjenih

Gladkov je v videoposnetku, objavljenem na Telegramu, dejal, da so umrli moški popravljali poškodovano električno omrežje.

Obnovitvena dela se bodo nadaljevala v soboto, saj je bilo ponoči prenevarno, da bi nadaljevali z delom, je dejal Gladkov.

Dodal je, da je napad povzročil veliko materialno škodo na energetskih objektih in motil oskrbo z elektriko, ogrevanjem in vodo. Poškodovane so bile tri stanovanjske stavbe.

Neuradni Telegram kanal SHOT je poročal, da so prebivalci poročali o seriji glasnih eksplozij.

Belgorod, ki leži približno 40 kilometrov od meje, je pogosto tarča napadov ukrajinskih sil.

Marco Rubio
Novice Evropa pred težko pričakovanim nagovorom
Rusija Telegram
Novice Rusi ne morejo verjeti odločitvi Moskve: "Brez tega smo v Ukrajini pečeni"
Ruski vojak
Novice Katastrofa za ruske vojake v Ukrajini. Zdaj mrzlično iščejo rešitev.
Mykhailo Heraskevych
Sportal Zaradi čelade s portreti ubitih športnikov ostal brez olimpijskega nastopa, oglasil se je Zelenski
napad vojna Ukrajina Rusija Belgorod
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.