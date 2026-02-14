Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sobota,
14. 2. 2026,
7.00

Drugi dan MSC bo nagovor imel Marco Rubio

Sobota, 14. 2. 2026, 7.00

Drugi dan MSC bo nagovor imel Marco Rubio

Drugi dan MSC bo z enim najbolj težko pričakovanih nagovorov odprl Marco Rubio, ki je pred prihodom v München poudaril, da živimo v novi dobi geopolitike.

Drugi dan MSC bo z enim najbolj težko pričakovanih nagovorov odprl Marco Rubio, ki je pred prihodom v München poudaril, da živimo v novi dobi geopolitike.

Foto: Guliverimage

Drugi dan Münchenske varnostne konference (MSC) se bo danes začel z nastopoma zunanjih ministrov ZDA in Kitajske, Marca Rubia in Wang Yija, govorila bosta o vlogi njunih držav v svetu. Sledile bodo razprave o različnih geopolitičnih temah, dve bosta posvečeni podpori Ukrajini. Govora bo tudi o varnosti, transatlantskih odnosih in kriznih žariščih.

Drugi dan MSC bo z enim najbolj težko pričakovanih nagovorov odprl Rubio, ki je pred prihodom v München poudaril, da živimo v novi dobi geopolitike, ki od vseh zahteva ponoven razmislek o tem, kakšno vlogo bodo igrali v novem svetu.

V osrednji dopoldanski debati o uporabi moči v svetu, ki mu vlada kaos, bosta nato sodelovala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in britanski premier Keir Starmer.

Spregovorila bosta tudi Zelenski in Rutte 

Opoldan bo sledila razprava o dolgoročni podpori Ukrajini, ki jo bo z nagovorom odprl ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, sodeloval bo tudi vodja Nata Mark Rutte. Popoldan pa bo potekal ločen dogodek na temo obrambe Evrope in podpore Ukrajini, ki se ga bosta med drugim udeležila zunanja ministra Poljske in Ukrajine, Radoslaw Sikorski in Andrij Sibiha.

O krepitvi temeljev transatlantske varnosti se bodo pogovarjali danska premierka Mette Frederiksen, finski predsednik Alexander Stubb in španski premier Pedro Sanchez, v pogovoru o "transatlantskem sodelovanju od spodaj navzgor" pa bo med drugim sodeloval guverner Kalifornije Gavin Newsom.

Na obsežnem dnevnem redu so še razprave o varnosti na območju Arktike, o Belorusiji, Sudanu, Bližnjem vzhodu in Venezueli - slednje se bo udeležila tudi venezuelska opozicijska voditeljica in Nobelova nagrajenka za mir Maria Corina Machado.

Med številnimi voditelji in ministri, ki so ta konec tedna zbrani na Bavarskem, je tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, ki bo danes sodelovala v razpravi o vodi kot strateškem in varnostnem vprašanju. Opravila bo tudi več dvostranskih pogovorov z ministrskimi kolegi o aktualnih globalnih in regionalnih izzivih.

varnost Rusija Ukrajina konferenca Marco Rubio
