Katastrofa za ruske vojake v Ukrajini. Zdaj mrzlično iščejo rešitev.

Rusija je v februarju na fronti v Ukrajini utrpela enega od najhujših udarcev njihovi sposobnosti učinkovitega organiziranja napadalnih in obrambnih operacij od leta 2022, saj se ne morejo več zanašati na satelitski internet Starlink, ki je bil eden od temeljev ruske komunikacije na bojišču. V prizadevanjih, da bi ponovno vzpostavili povezavo, zdaj iščejo načine, kako v to, da bi jim priskočili na pomoč, zlepa ali zgrda prepričati kar Ukrajince.

Podjetje SpaceX superbogataša Elona Muska je v začetku februarja z Ukrajino sklenilo dogovor o začetku geoblokiranja satelitskega interneta Starlink na ozemlju Ukrajine, kjer bodo od zdaj delovali samo še Starlinkovi terminali, ki so registrirani na ukrajinskem seznamu dovoljenih.

Ukrajinski vojak in terminal za satelitski internet Starlink. Foto: Reuters

Ruski terminali so nehali delovati tako rekoč čez noč

To v praksi pomeni, da so vsi terminali za dostop do satelitskega interneta Starlink, ki so jih na fronti v Ukrajini uporabljali ruski vojaki – ti so terminale pridobili po alternativnih poteh in ne neposredno od SpaceX, ki terminalov ne prodaja Rusiji –, nehali delovati tako rekoč čez noč.

V Ukrajini so glede na poročila s frontne črte pred nekaj manj kot tednom dni poročali o dobesednem kolapsu ruskih komunikacijskih linij, katerih posledica je bila upočasnitev več ruskih ofenziv (vir). Dogodek so med drugim opisali kot katastrofalen za prizadevanja Moskve, da zavzame več ukrajinskega ozemlja.

Več ruskih in proruskih vojaških blogerjev je v zadnjih dneh na njihovih kanalih v komunikacijski aplikaciji Telegram poročalo, da je ogromno ruskih vojaških enot na fronti v Ukrajini zaradi blokade dostopa do Starlinka tako rekoč ostalo brez dostopa do interneta. Na fotografiji terminal Starlink v Ukrajini. Foto: Reuters

Rusi poskušajo izsiljevati ali podkupovati Ukrajince

Iz ukrajinskega štaba za koordiniranje ravnanja z vojnimi ujetniki, začasnega pomožnega telesa ukrajinske vlade, ki je bil vzpostavljen le slabe tri tedne po začetku vojne v Ukrajini, so zdaj sporočili, da so slišali za več s Starlinkom povezanih primerov groženj družinam ukrajinskih vojnih ujetnikov, ki jih je zajela Rusija.

Družine ukrajinskih vojnih ujetnikov naj bi Rusi tako izsiljevali, da naj – če ne želijo, da se njihovim sorodnikom v ujetništvu zgodi kaj hudega – navežejo stik z njimi, pridobijo serijske številke terminalov Starlink in jih registrirajo v uradni ukrajinski bazi, kar pomeni, da bi lahko delovali na ozemlju Ukrajine.

Ruski vojaki na fronti v Ukrajini so v prvih desetih dneh februarja doživeli kar dva huda komunikacijska udarca – ob satelitskem internetu Starlink, ki je povsem nehal delovati, je ruska vlada zdaj začela omejevati še komunikacijsko aplikacijo Telegram, ki je za ruske vojake kritičnega pomena za hitro obveščanje o dogodkih na bojišču. Foto: Grok / Umetna inteligenca

V komunikacijski aplikaciji Telegram in na različnih družbenih omrežjih, ki jih uporabljajo Ukrajinci, so se medtem pojavile tudi kampanje iskanja državljanov ali državljank Ukrajine, ki bi bili ruske terminale Starlink v ukrajinski podatkovni bazi pripravljeni registrirati za plačilo. Ponujeni zneski za to "uslugo" znašajo okrog 200 evrov.