Ukrajinski tekmovalec v skeletonu na ZOI 2026 Vladislav Geraskevič zaradi čelade s portreti ukrajinskih športnikov, ubitih v ruski agresiji, ne bo smel nastopiti na današnji tekmi, potem ko je zavrnil spoštovanje smernic MOK o izražanju športnikov.

Sedemindvajsetletni Geraskevič, ki je bil na petkovi slovesnosti ob odprtju iger eden od zastavonoš ukrajinske ekipe, je v ponedeljek sporočil, da mu je predstavnik Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), odgovoren za komunikacijo s športniki in nacionalnimi olimpijskimi komiteji, prepovedal, da na četrtkovi tekmi v skeletonu v Cortini nosi čelado, na kateri so upodobljeni nekateri ukrajinski športniki, ubiti med rusko agresijo na Ukrajino.

Ker je vztrajal pri svojem in je MOK zavrnil njegovo prošnjo, da bi kljub vsemu lahko nosil omenjeno čelado, zdaj ne bo smel nastopiti na tekmi. "Potem ko je prejel še zadnjo priložnost, ukrajinski skeletonist Vladislav Geraskevič danes zjutraj ne bo mogel nastopiti na svoji tekmi na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026. Odločitev je sprejela žirija Mednarodne zveze za bob in skeleton (IBSF), ker čelada, ki jo je nameraval nositi, ni bila skladna s pravili. Mednarodni olimpijski komite je zato z obžalovanjem odločil, da mu odvzame akreditacijo za igre Milano Cortina 2026," se glasi sporočilo MOK.

Kljub več izmenjavam in osebnim srečanjem med MOK in Geraskevičem, zadnje je potekalo danes zjutraj s predsednico MOK Kirsty Coventry, ni privolil v nobeno obliko kompromisa. Svojo čelado je uporabljal na vseh treningih. MOK mu je ponudil tudi možnost, da jo pokaže takoj po tekmovanju ob prehodu skozi mešano cono. "Žalovanje se po svetu ne izraža in ne dojema na enak način. Da bi podprl športnike v njihovem žalovanju, je MOK v olimpijskih vaseh vzpostavil večverska središča in poseben prostor za žalovanje, kjer je mogoče žalost izraziti dostojanstveno in spoštljivo. V določenih okoliščinah je med tekmovanjem mogoče nositi tudi črni žalni trak."

"Med olimpijskimi igrami imajo športniki na voljo več priložnosti za žalovanje in izražanje svojih stališč, tudi v medijskih mešanih conah, na družbenih omrežjih, med novinarskimi konferencami in v intervjujih. MOK si je zelo prizadeval, da bi Geraskevič lahko tekmoval. Zato so se z njim sestali, da bi našli najbolj spoštljiv način za uresničitev njegove želje, da počasti spomin na svoje kolege športnike, ki so izgubili življenje po ruski invaziji na Ukrajino. Bistvo tega primera ni v samem sporočilu, temveč v tem, kje ga je želel izraziti."

Športniku je že ob začetku tedna v bran stopil predsednik Zelenski. V objavi na omrežju X se mu je zahvalil, da s čelado svet spominja na ceno ukrajinskega boja.

