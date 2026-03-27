Ne le Gajser tudi Jan Pancar ima od dirke v Švici višja pričakovanja kot na prvih dveh dirkah, predvsem pa si želi, da bi bil zdrav. Foto: Damjan Končar/AMZS Samo pet dni po veliki nagradi Andaluzije, kjer je Tim Gajser (Yamaha) osvojil tretje mesto, so najboljši motokrosisti na svetu spet na svojih motorjih. V Frauenfeldu v Švici se je s treningom štartov začel tretji dirkaški konec tedna v letošnji sezoni. Po prvih dveh velikih nagradah sta na vrhu skupnega seštevka prvenstva MXGP Lucas Coenen (KTM) in Jeffrey Herlings (Honda), ki sta zmagala v Andaluziji oziroma Patagoniji. Loči ju osem točk. Gajser po četrtem in tretjem mestu na šestem mestu skupnega seštevka zaostaja 28 točk. Slovenski as je od šestih voženj dobro odpeljal samo dve tako da njegov zaostanek sploh ni tolikšen. Drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je imel na prvih dirkah precej težav tako z zdravjem kot motorjem, tako da zaseda 21. mesto. Če bo v Švici stoodstoten, je sposoben deseterice.

Skupni seštevek pred VN Švice (2/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 102 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 94

3. Tom Vialle (Honda) 89

4. Romain Febvre (Kawasaki) 75

5. Maxime Renaux (Yamaha) 75

6. Tim Gajser (Yamaha) 74

7. Andrea Adamo (KTM) 69

8. Ruben Fernandez (Honda) 51

…

21. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 12

Tim Gajser in njegov novi mehanik za dirke, Avstralec Nash Isle. V ozadju pa Massimo Castelli, ki je Timu iz Honde sledil k Yamahi. Foto: Yamaha Racing Gajserjeva želja za VN Švice je jasna: da bo lahko že na sobotni kvalifikacijski vožnji dirkal sproščeno in užival na motorju. In ne šele v nedeljo v drugi vožnji, kot je bilo v Argentini in Španiji. Temu je bilo tako, ker se še spoznava z ekipo in novim motorjem. Pa še obe progi sta bili novi in precej zahtevni (bolj peščeni). "Tega konca tedna se res veselim. Pa ne zato, ker bi imel raje trdo podlago kot peščeno, ampak ker bomo dirkali na že znani progi. Začetek sezone na dveh povsem novih progah je bil velik izziv, ko se privajaš na novo ekipo in nov motor, nimaš pa nobenih podatkov o progi. Zato je dober občutek, da gremo nekam, kjer progo dobro poznamo," je pred potjo v Švico dejal 29-letnik, ki je sredi tedna doma opravil še en trening na motorju.

Lani težka poškodba, predlani sladka zmaga

Pred dvema letoma je Gajser v Švici zmagal. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V Almonteju na jugu Španije smo ga pobarali o lanskih slabih spominih na Švico. Ob padcu je nesrečno z ramo zadel v grbino na robu proge in si izpahnil ramo. Ker mu je niso takoj namestili nazaj, je poškodba postala precej resnejša. Počitek ni bil dovolj. Na prvem treningu si jo je znova izpahnil. In moral je na operacijo. Tako je manjkal štiri mesece in izgubil možnosti za šesti svetovni naslov. Podobno poškodbo je zdaj utrpel Isak Gifting (JK Yamaha) in odšel na operacijo. "Kot športnik se zavedam, da je treba to dati na stran in se osredotočiti na dirkanje. Letos je nova tekma, nova sezona," je na lanski dogodek 29-letnik pozabil. Raje nas je spomnil na sezono 2024. "Čudovite spomine imam na Frauenfeld 2024, ko sem dobil obe vožnji in zmagal. Za ta vikend pa je moj glavni cilj, da uživam na motorju. Gremo v pravo smer in nadaljujemo s trdim delom." Ko uživa na motorju, že na pogled dirka drugače. In je tako hiter, da se lahko tudi z Yamaho meri za najvišja mesta.

V Švici trije Slovenci, v EMX125 drugič Alex Novak

Alex Novak je v EMX125 debitiral minuli konec tedna v Almonteju. Foto: Matej Podgoršek Ob Giftingu v Švici manjka še Thibault Benistant (Honda Motoblouz), ki je še pretresen po grdem padcu v Španiji. Načrtujejo, da bo spet nared za dirkanje že na Sardiniji čez dva tedna. Štartna rampa v razredu MXGP bo sicer prvič letos skoraj polno zasedena. Ker v noči na nedeljo prestavljamo uro, bo za razliko od dirke v Almonteju preizkušnja v Švici že ob običajnih urah. Prva vožnja dirke za VN Švice na progi Schollenholz se bo torej v nedeljo začela ob 14.15, druga pa ob 17.10. Uro prej bodo dirkali v šibkejšem razredu MX2. Tako kot v Španiji bodo tudi v Švici ob robu dirke svetovnega prvenstva izpeljali še dirko evropskega prvenstva. V razredu EXM125 se bo na svoji drugi preizkušnji skušal prvič na dirko štirideseterice uvrstili 14-letni Alex Novak.