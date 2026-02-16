Tudi pri izrazitem manku čeljustne kosti zdaj obstajajo rešitve za fiksne zobe

Številni, ki so izgubili več zob ali že leta nosijo protezo, sčasoma slišijo enak odgovor: za implantate ni več dovolj kosti. Takšna informacija pogosto pomeni konec upanja na fiksne zobe. A sodobna implantologija danes pozna rešitve tudi za primere, kjer klasični postopki odpovejo. Ključno vprašanje namreč ni samo, koliko kosti je še prisotne, temveč kako natančno je stanje diagnosticirano in ali ima izbrani center izkušnje z najzahtevnejšimi primeri.

Manj kosti ne pomeni nujno manj rešitev

Izguba čeljustne kosti je pogosta posledica dolgotrajne brezzobosti, nošenja snemnih zobnih protez ali vnetij. V takih primerih klasični implantati res niso vedno izvedljivi. Težava nastane, ko se zdravljenje konča že na tej točki, brez iskanja alternativ.

V specializiranih implantoloških centrih danes uporabljajo napredne metode All-on-X, ki omogočajo fiksne zobe tudi tam, kjer je kost močno zmanjšana. Namesto da bi se terapija prilagajala omejitvam standardnih postopkov, se pristop prilagodi anatomiji posameznika.

All-on-X in posebni implantati za najzahtevnejše primere

V Ortoimplant DENTAL SPA so specializirani prav za takšne situacije. Gre za implantološki center iz Zagreba, ki se že več kot 30 let posveča zdravljenju najtežjih oblik brezzobosti in manka čeljustne kosti pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, DDS.

Uporabljajo različne oblike All-on-X terapij:

klasični All-on-4 ,

, Zygoma All-on-4 pri izrazitem manku kosti v zgornji čeljusti,

pri izrazitem manku kosti v zgornji čeljusti, posebne vrste implantatov, kot so pterigoidni, transnazalni in individualizirani subperiostalni implantati.

Vsaka od teh rešitev ima jasno določene indikacije. Odločitev nikoli ni enaka za vse, temveč temelji na natančni diagnostiki.

Dr. Zdenko Trampuš, DDS, ustanovitelj in vodja klinike Ortoimplant DENTAL SPA, je eden vodilnih implantologov v regiji z več kot 30-letnimi izkušnjami na področju napredne implantologije in celostne obnove zob. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Prvi korak je vedno temeljit specialistični pregled

V primerih, ko je čeljustna kost že močno zmanjšana, hitre ocene in delne preiskave preprosto niso dovolj. Zato v Ortoimplant DENTAL SPA poudarjajo, da se zdravljenje nikoli ne začne s posegom, temveč z natančnim specialistično-diagnostičnim pregledom, ki omogoča realno oceno možnosti. Namen pregleda ni obljubljanje rešitev, temveč razumevanje dejanskega stanja in iskanje pristopa, ki je za posameznika smiseln.

Pregled vključuje funkcijsko analizo obraza in ugriza, sodobno diagnostiko 2D in 3D RTG ter digitalno zajemanje trenutnega stanja zob in čeljusti. S kombinacijo kliničnega pregleda, tridimenzionalnega slikanja CBCT in digitalnih odtisov specialist dobi celovito sliko o stanju čeljusti, obremenitvah ugriza ter drugih dejavnikih, ki so pri zahtevnih implantoloških primerih odločilni.

Natančna diagnostika je ključni korak pri zahtevnih implantoloških primerih. Foto: Jan Lukanović

Na podlagi teh podatkov se izdela individualni terapijski načrt, ki pacientu jasno pokaže, katere možnosti obstajajo in kakšen je predlagan potek zdravljenja. Takšen pristop je posebej pomemben za ljudi, ki so bili drugje že zavrnjeni, saj pogosto šele poglobljena diagnostika pokaže, ali so napredne All-on-X metode lahko primerna rešitev.

DENTAL SPA protokol in možnost analgosedacije

Posebnost centra Ortoimplant DENTAL SPA ni le v implantološkem znanju, temveč tudi v celostnem pristopu k pacientu. V kliniki so razvili lasten protokol DENTAL SPA, ki združuje diagnostiko, implantološke posege in podporne terapije v okolju, ki je bistveno drugačno od klasične zobne ordinacije.

Pacientom je po medicinskih indikacijah na voljo analgosedacija, ki poteka pod nadzorom anesteziologa in omogoča posege v stanju zmanjšane zavesti. To je pomembna možnost predvsem za ljudi, ki imajo strah pred posegi ali za obsežnejše implantološke terapije. Ob tem klinika ponuja tudi različne podporne terapije DENTAL SPA, ki so namenjene boljšemu počutju in okrevanju.

Del zdravljenja poteka v okolju SPA, zasnovanem za večje udobje in manj stresa med obravnavo in po njej. Foto: Jan Lukanović

Vse skupaj poteka v mirni coni SPA klinike, ločeni od klasičnih ordinacij, kjer se pacienti lahko zadržujejo pred posegi ali po njih brez neprijetnih dražljajev, ki jih številni povezujejo z zobozdravstvom. Takšno okolje pomembno prispeva k temu, da je celotna izkušnja manj stresna in bolj nadzorovana.

Za koga so primerne takšne rešitve

Napredne implantološke rešitve so primerne za tiste, ki se že dlje časa soočajo z omejitvami klasičnih postopkov. Najpogosteje gre za osebe, ki imajo delno ali popolnoma brezzobo čeljust, za ljudi, ki že leta nosijo mobilno protezo, ter za paciente, ki so bili v preteklosti zavrnjeni zaradi premajhne količine kosti.

Pomembno je razumeti, da je takšen pristop individualno načrtovana terapija. Prav zato v Ortoimplant DENTAL SPA ne obljubljajo hitrih odgovorov brez pregleda, temveč poudarjajo pomen realne ocene, ki temelji na diagnostiki in izkušnjah z najzahtevnejšimi primeri. Za paciente, ki iščejo najcenejšo ali najhitrejšo možnost brez poglobljene obravnave, takšen pristop običajno ni primeren.

Izkušnje pacientov iz prakse povedo največ. Po zdravljenju ne govorijo le o novih zobeh, temveč o tem, da lahko spet jedo brez nelagodja, se smejijo brez zadržkov in se v družbi počutijo bolj sproščeno. Kot poudarja dr. Zdenko Trampuš, cilj zdravljenja ni le estetski učinek, temveč dolgoročna funkcionalnost in stabilnost – pravilno načrtovani implantati predstavljajo oporo, ki prispeva k ohranjanju čeljustne kosti in naravnih obraznih potez. View this post on Instagram A post shared by Ortoimplant DENTAL SPA SLOVENIA (@ortoimplantdentalspaslovenia)

Zakaj je drugo mnenje pogosto odločilno

Veliko pacientov se na prvi pregled v specializiranem centru odloči šele po letih odlašanja. Razlog je pogosto enak: nekje so že slišali, da rešitve ni več. V praksi pa se pogosto izkaže, da takšna ocena temelji na omejeni diagnostiki ali pomanjkanju izkušenj z naprednimi implantološkimi tehnikami.

Drugo mnenje lahko pa pomeni, da so možnosti širše, kot se je zdelo sprva. Prav zato v Ortoimplant DENTAL SPA poudarjajo, da se dokončne odločitve ne sprejemajo brez celovitega pregleda in jasne razlage, kaj je v posameznem primeru realno pričakovati.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Ko slišite, da ni rešitve, to še ni nujno konec

Pomanjkanje čeljustne kosti danes ne pomeni, da fiksni zobje niso več mogoči. Pomeni pa, da sta potrebna natančnejša diagnostika in individualen pristop, ki presega standardne postopke. V specializiranih centrih, kot je Ortoimplant DENTAL SPA, se prav s takšnimi primeri ukvarjajo vsak dan.

Za številne paciente je že prvi specialistični pregled priložnost, da končno dobijo jasen in utemeljen odgovor, kakšne so njihove možnosti. Brez obljub, brez pritiska, predvsem pa brez predpostavke, da je bila zadnja zavrnitev tudi dokončna.

Ob dr. Trampušu v kliniki deluje sin dr. Martin Trampuš, ki z mladostno zagnanostjo v delo prinaša energijo in sodobne digitalne pristope. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA