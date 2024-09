S 1. oktobrom se bodo uveljavile novela pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja in spremembe sklepa o medicinskih pripomočkih. Tokratne spremembe največ novosti prinašajo na področju zobozdravstva, med drugim postopno širitev pravic do zamenjave amalgamskih plomb z belimi, so na novinarski konferenci poudarili predstavniki ZZZS.

Uredba EU namreč države članice zavezuje, da s 1. januarjem prihodnje leto povsem opustijo uporabo amalgama v zobozdravstvu. Slovenska vlada je sicer izkoristila izjemo in bo amalgam v zobozdravstvu opuščala postopoma, v celoti do 1. julija 2026, je na novinarski konferenci pojasnila direktorica področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Ana Vodičar.

Že danes imajo pravico do tako imenovanih belih oziroma kompozitnih plomb otroci do 15. leta ter nosečnice in doječe matere, na vidnih zobeh pa prav vsi. Novela bo tako osebam do 26. leta od 1. januarja 2025 zagotovila kritje izdelave belih zalivk na vseh zobeh v breme javne zdravstvene blagajne. Drugi bodo to pravico pridobili 1. julija 2026.

Za uveljavitev prehoda z amalgamskih na bele blombe bo ZZZS na leto po besedah Vodičar namenil približno 16 milijonov evrov. "Nekaj gre na račun materialnih stroškov in nekaj tudi na račun tega, da bodo potrebni dodatni timi," je povedala in dodala, da je izdelava belih zalivk dolgotrajnejša.

Menjava funkcionalnih plomb samoplačniška

Vodičar je poudarila, da zavarovanci ne bodo upravičeni do zamenjave amalgamskih zalivk z belimi, če so te še vedno funkcionalne. V tem primeru se bo lahko posameznik za menjavo odločil kot samoplačnik.

Novela spremembe prinaša tudi na področju nekaterih drugih materialov v zobozdravstvu. Po besedah Vodičar so določeni materiali zastareli in strokovno neustrezni, kar je v praksi vodilo v doplačila, ki so jih krili pacienti. Novela tako prinaša posodobitev materialov. Na zavodu so zato prepričani, da se bo dostopnost in kakovost zobozdravstvenih storitev brez doplačila povečala.

ZZZS bo na predlog zobozdravnikov, ki obravnavajo otroke, po novem financiral tudi material kompomer, ki je manj občutljiv na vlago v ustni votlini. Materiale s 1. julijem prihodnje leto izboljšujejo tudi na področju zobne protetike. Z namenom zagotavljanja večje dostopnosti bodo zobne vsadke lahko vstavljali tudi izvajalci na sekundarni in ne le terciarni ravni zdravstva.

Hitreje do pripomočkov

Vodja oddelka za medicinske pripomočke ZZZS Drago Perkič je predstavil novosti na področju medicinskih pripomočkov. S 1. decembrom bo zavarovancem omogočen dostop do sodobnejših medicinskih pripomočkov. S 1. junijem 2025 pa ZZZS poenostavlja postopke za zavarovane osebe in posledično tudi za zdravstvene delavce. Cilj je, da zavarovanci čim prej dobijo medicinski pripomoček, je poudaril.

Na ZZZS so v novelirana pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja zapisali še, da naj zdravstvena obravnava poteka kot celostna storitev, torej naj se zdravstvene storitve izvedejo časovno in strnjeno pri izvajalcu. "Želeli smo dati sporočilo, da ni v redu, da se paciente napotuje na nove in nove čakalne sezname," je poudarila Vodičar.

Predlog novele pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja je skupščina ZZZS sprejela na seji v začetku septembra. Spremembe bodo začeli uporabljati s 1. oktobrom, razen nekaterih novosti na področju zobozdravstvenih storitev in medicinskih pripomočkov, kjer je določen poznejši začetek uporabe oziroma postopna uveljavitev.