Direktorica področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Ana Vodičar je v predstavitvi na seji skupščine spomnila, da imajo trenutno pravico do belih zalivk v breme zdravstvene blagajne otroci do 15. leta, nosečnice in doječe mame, odrasli pa zgolj do zalivk na prednjih zobeh.

Poleti sprejeta evropska uredba je ob tem skrajšala predhodno določen rok za opustitev amalgama v zobozdravstvu, in sicer na 1. januar 2025. Ker uredba dopušča tudi daljši rok, je Slovenija Bruselj že obvestila, da bo opustitev amalgama v celoti izvedla do 1. julija 2026, je pojasnila Vodičar.

Novela prinaša boljše materiale

Novela bo tako osebam do 26. leta od 1. januarja 2025 zagotovila kritje izdelave belih zalivk na vseh zobeh v breme javne zdravstvene blagajne. Drugi bodo to pravico pridobili 1. julija 2026. Materiali, ki jih bodo uporabljali, bodo nekoliko dražji, hkrati bo za menjavo amalgamskih zalivk z belimi pri zavarovancih potrebnih več zobozdravstvenih ekip. Na letni ravni bo ZZZS tako za prvo skupino namenil dodatnih 3,06 milijona evrov, za drugo pa dodatnih 13,04 milijona evrov.

Novela prinaša izboljšanje materialov, ki jih uporabljajo v zobozdravstvu. Po besedah Vodičar so težava zastareli materiali. Zavarovanci, ki so želeli boljši material, so morali to doplačati iz lastnega žepa. "Doplačila so v našem zdravstvenem sistemu neregulirana. Dogaja se, da so doplačila lahko celo višja kot samoplačniške storitve," je opozorila. Spremembe, ki bodo v veljavo stopile s 1. julijem 2025, so na ZZZS pripravili v sodelovanju s stroko, je poudarila. Letni obseg finančnih posledic bo znašal 7,9 milijona evrov.

Kot je pojasnila Vodičar, želi ZZZS z novelo rok za ponovni prevzem zdravil podaljšati za 15 dni. "V praksi se je namreč dogajalo, da pacienti pozabijo na ta datum, ker imajo mogoče še nekaj zdravil doma, in so bile težave," je pojasnila. Pri vseh naslednjih izdajah zdravil bodo po novem upoštevali rok od dejanske predhodne izdaje zdravil, je dodala.

Izpostavila je tudi dopolnitev 105. člena pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, po katerem mora zdravstvena obravnava potekati kot celostna storitev. Vse potrebne zdravstvene storitve naj bi za pacienta izvedli časovno in krajevno strnjeno. S tem na ZZZS po besedah Vodičar želijo preprečiti obravnavo pacientov po posameznih manjših zdravstvenih težavah ter pošiljanje pacientov v nove in nove čakalne vrste.

Zaradi zmanjšanja administrativnih ovir so določili tudi, da za rentgensko slikanje zavarovane osebe pri izvajalcu, pri katerem dela zdravnik, ki naroči to slikanje, napotnica ni potrebna.

Novosti tudi na področju bolniških staležev

Trenutno velja, da mora izbrani zdravnik tri dni pred iztekom bolniške odsotnosti pacienta predložiti predlog za podaljšanje bolniškega staleža. Ker je lani ZZZS o predlogih v povprečju odločil v 5,3 dneva, so se odločili, da bodo rok s treh podaljšali na pet dni.

ZZZS je v prejšnji noveli pri nekaterih medicinskih pripomočkih uvedel spremembo. Tako lahko pacienti šest let po izdaji enkratne naročilnice pri enem od dobaviteljev prevzemajo medicinske pripomočke brez izdaje novih naročilnic. Tokratna novela seznam medicinskih pripomočkov, za katere velja sprememba, razširja še z individualno izdelanimi čevlji.

Ob sprejetju predloga novele pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja je skupščina ZZZS sprejela tudi dopolnilo, po katerem bodo določen del sprememb namesto 1. oktobra uveljavili s 1. decembrom. Razlog je v zagotavljanju informacijske podpore pri uveljavljanju nekaterih ukrepov novele.

Po sprejemu na seji skupščine mora soglasje k noveli podati še ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Novelo bodo nato uveljavili po objavi v uradnem listu.