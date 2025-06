V Združenju občin Slovenije (ZOS) opozarjajo na vse slabše stanje v javnem zobozdravstvu zaradi ogroženega dostopa do javnih zobozdravstvenih storitev. Vlado in ministrstvo za zdravje poziva k sistemskim rešitvam za ohranitev javnega zobozdravstva. ZOS ostaja na voljo za sodelovanje pri iskanju rešitev, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Zaradi novele zakona o zdravstveni dejavnosti koncesionarji presežkov ne morejo uporabiti za osebni dohodek, temveč jih morajo vlagati nazaj v dejavnost. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zobozdravstvenih storitev ne vrednoti ustrezno, administrativne obremenitve koncesionarjev pa so velike in večkrat nejasne," so poudarili v združenju.

Opozorili so, da trenutno več kot 560 tisoč državljanov nima izbranega zobozdravnika. Številni zobozdravniki koncesionarji nameravajo občinam vrniti koncesije ravno zaradi določb novele zakona o zdravstveni dejavnosti, nekateri zobozdravniki koncesionarji pa so koncesijo po navedbah ZOS vrnili že pred uveljavitvijo novele.

Manjše občine še bolj na udaru

V združenju ocenjujejo, da se bodo razmere spet najbolj zaostrile ravno v manjših podeželskih občinah, saj bodo občanke in občani ostali še brez ene javne storitve. ZOS zato poziva vlado in ministrstvo za zdravje, da nujno vzpostavita dialog s predstavniki zdravništva in zobozdravništva, izvedeta neodvisno presojo učinkov veljavne zakonodaje in pripravita ustrezne zakonodajne rešitve za stabilno javno zobozdravstvo.

V združenju se namreč odzivajo na trditve zobozdravnikov, da so z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti koncesionarji ostali brez osnovnega osebnega dohodka, zato ti odpovedujejo koncesije. Na ministrstvu za zdravje zavračajo te trditve, takšne interpretacije so označili kot napačne, saj po njihovih navedbah koncesionarjem ostane razlika med plačilom, ki ga prejmejo, in med stroški, ki jih imajo.