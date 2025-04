Odbor za zdravstvo predlaga ZZZS, naj poišče rešitve za realne cene zobozdravstvenih storitev

Člani odbora za zdravstvo so na nujni seji, ki jo je zahteval NSi, razpravljali o zobozdravstvu. Sprejeli so sklep, ki Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) predlaga, naj poišče rešitve, da bo cena zobozdravstvenih storitev temeljila na realnih izračunih in da bo upoštevala predpisane strokovne standarde dela ter preverjene materiale.

V NSi so današnjo točko dnevnega reda poimenovali Bo več tisoč pacientov ostalo brez zobozdravnika zaradi neustreznega financiranja zobozdravstvenih storitev v okviru javne zdravstvene mreže? Poslanka Iva Dimic je na začetku opozorila, da je zobozdravstvo pomemben del javnega zdravstva, ki naj bi bil dostopen vsem.

Spomnila je na nedavni dopis slovenskih zobozdravnikov, ki so opozorili na nevzdržno postavitev cen belih zalivk, ki jih je določil ZZZS in so začele veljati 1. januarja letos. Menijo, da cene ne temeljijo na realnih stroških, cenah materiala in standardov dela zobozdravnikov v javni mreži.

Dva predloga sklepov

V NSi so zato predlagali, da odbor sprejme dva sklepa. Ministrstvu za zdravje bi predlagali, da skupaj z ZZZS poišče rešitve, da bo cena zobozdravstvenih storitev temeljila na realnih izračunih, upoštevala predpisane strokovne standarde dela in preverjene materiale. S tem bi zagotovila, da zobozdravstvene storitve v okviru javnega zdravstvenega sistema ostanejo dostopne in kakovostne za vse zavarovance.

Z drugim sklepom pa bi ministrstvu predlagali, da v roku enega meseca pripravi rešitve, ki bodo vsem zavarovancem zagotovile pravočasen dostop do kakovostnih zobozdravstvenih storitev, za katere vsak mesec plačujejo v javno zdravstveno blagajno.

Koalicija in NSi našli skupni jezik?

Sklepa je nato po razpravi poslanec NSi Jožef Horvat, ki je na seji nadomestil Dimic, umaknil. Koalicija je namreč vložila svoj sklep. "Ocenjujem, da gre za vsoto oziroma sintezo obeh naših predlogov sklepov," je dejal Horvat.

Predsednica odbora Tamara Kozlovič (Svoboda) je tako na glasovanje dala sklep, "ki ga je vložila koalicija v sodelovanju z Novo Slovenijo". Za sklep je glasovalo vseh deset navzočih poslancev.

V sklepu so zapisali še, da bo ZZZS z rešitvami zagotovil, da zobozdravstvene storitve v okviru javnega zdravstvenega sistema ostanejo dostopne in kakovostne za vse zavarovance. ZZZS pa bo moral o rešitvah v roku enega meseca poročati državnemu zboru.