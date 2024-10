Zobozdravniki hočejo več denarja za izdelavo belih zalivk

Znesek, ki ga trenutno prejmejo za izdelavo belih zalivk, ne zadostuje za kritje vseh stroškov, so opozorili zobozdravniki. Ker bodo v prihodnje bele zalivke brezplačne za vse zavarovance, ZZZS pozivajo, naj ponovno izračuna strošek izdelave belih zalivk, sicer bodo številni zobozdravniki primorani vrniti koncesije, so posvarili.

Trenutno imajo pravico do t. i. belih oziroma kompozitnih zalivk v breme javne zdravstvene blagajne otroci do 15. leta ter nosečnice in doječe matere, na "vidnih" zobeh pa prav vsi zavarovanci. Oktobra so začele veljati spremembe pravilnika obveznega zdravstvenega zavarovanja, po katerem bodo bele zalivke v prihodnje brezplačne tudi za druge skupine zavarovancev. Novela bo tako osebam do 26. leta od 1. januarja 2025 zagotovila kritje izdelave belih zalivk na vseh zobeh v breme javne zdravstvene blagajne. Preostali pa bodo to pravico pridobili 1. julija 2026. Zavarovanci sicer ne bodo upravičeni do brezplačne zamenjave amalgamskih zalivk z belimi, če bodo amalgamske zalivke še vedno funkcionalne.

Za belo zalivko od 29 do 59 evrov

Zobozdravniki so na današnji novinarski konferenci novost pozdravili, saj so veseli napredka in novih materialov, ki pacientom prinašajo boljše zdravje. Hkrati pa so opozorili na anomalijo. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) namreč trenutno za bele zalivke, ki so pravica nosečnic in doječih mater, nameni le med 29 in 59 evri, je pojasnila vodja delovne skupne za strokovna vprašanja zobozdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije Barbara Škrlj.

Gre za znesek, s katerim morajo zobozdravstvene ordinacije pokriti vse stroške – sprejem pacienta, odstranitev kariesa, izdelavo zalivke, čiščenje stola, uro dela zobozdravnika in zobne asistentke, dezinfekcijo ter ves material in pripomočke, je naštela. Za večjo zalivko na zadnjih zobeh potrebujejo uro dela, za izdelavo manjše na sprednjih zobeh pa okoli pol ure, je dodala.

Če bi želeli pokriti vse stroške za izdelavo zalivke, bi jim ZZZS moral plačati od 70 do 150 evrov, odvisno od zahtevnosti izdelave, je opozorila Škrlj. Zaradi izdelave ene bele zalivke imajo trenutno zobozdravniki od 41 do 91 evrov minusa, je pojasnila.

"Gledano z ekonomskega vidika je za zobozdravstvene ordinacije to nevzdržno," je posvarila. Zobozdravniki so zato ZZZS pozvali, naj ponovno izračuna ceno izdelave bele zalivke, sicer bodo primorani vračati svoje koncesije, število pacientov brez izbranega zobozdravnika pa se bo še povečalo.

Pri zdravniški zbornici so septembra in oktobra med zobozdravniki opravili anketo, v kateri je sodelovalo 274 zasebnikov s koncesijo. Od tega jih namerava ob uveljavitvi pravice do belih zalivk zaradi ekonomske nevzdržnosti koncesijo v celoti vrniti 49, delno 53, medtem ko se 33 koncesionarjev o tem še ni opredelilo. Po podatkih zbornice v Sloveniji letos deluje 1.764, od tega v javnem sektorju 629, 706 je koncesionarjev, preostali pa t. i. čisti zasebniki.

"Zobozdravniki se bojimo, da bo taka nepremišljena in enostranska odločitev zdravstvene zavarovalnice zobozdravstvo pripeljala v popolno privatizacijo," je povedal član omejene delovne skupine Krunoslav Pavlović. Zavarovanci, ki bi lahko ostali brez izbranega zobozdravnika, pa bi si morali izdelavo zalivk pri zasebnikih v celoti plačati sami, čeprav vplačujejo v javno zdravstveno blagajno, je opozoril.

ZZZS se bo na navedbe zobozdravnikov odzval v popoldanskih urah.