Cena zobnih vsadkov: kaj vse se skriva v končni ceni vgradnje vsadka?

Izguba zob ni samo estetska težava, saj lahko pomembno vpliva na vsakdanje življenje in splošno zdravje. Medtem ko izguba že samo enega zoba resno poslabša kakovost življenja in samozavest, se ljudje, ki so izgubili vse naravne zobe, spopadajo s še večjimi izzivi. Težave s prehranjevanjem, govorjenjem, spremembe videza obraza in nenehno nelagodje v družbenih interakcijah so le nekatere od vsakodnevnih težav in že tako preprosto dejanje, kot je ugriz v jabolko, včasih postane misija nemogoče.

Ne glede na resnost stanja pa sodobno zobozdravstvo ponuja implantološke rešitve, ki lahko povrnejo ne le nasmeh, ampak tudi celotno kakovost življenja.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Če želite doseči najboljše rezultate, je ključ do uspeha v izbiri pravega zobozdravnika. V eni izmed anket portala Delo.si so bralci odgovarjali na vprašanje, kateri od dejavnikov najbolj vpliva na njihovo odločitev pri izbiri izvajalca zobozdravstvenih storitev. Največ, kar 67 %, jih je odgovorilo, da je to – cena. Čeprav je v vsakdanjem življenju naše glavno vodilo pri nakupovanju cena, moramo pri izbiri zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev vseeno razmišljati drugače.

Kakovost storitev in strokovnost ljudi, ki jim zaupamo skrb za svoje zdravje, naj bosta na prvem mestu, saj lahko napačna odločitev privede do dolgoročnih težav, nezadovoljstva in navsezadnje precej večjih stroškov zdravljenja od začetnih. Na podlagi številnih pričevanj pacientov na spletu, ki so se za poseg odločili izključno na podlagi cene, brez upoštevanja drugih dejavnikov, potem pa bili deležni slabe zobozdravstvene oskrbe, smo se odločili raziskati, kateri so tisti dejavniki, zaradi katerih boste lahko prepričani, da ste izbrali dobro zase in za svoje zdravje.

Angleška modrost pravi: "Nisem tako bogat, da bi kupoval poceni," zato smo se na podlagi te misli odločili raziskati, kateri dejavniki vplivajo na oblikovanje cen zobozdravstvenih storitev, še posebej implantoprotetičnih del, ki veljajo za najdražja zobozdravstvena dela.

Če razmišljate o nadomeščanju manjkajočih zob z zobnimi vsadki, ste verjetno opazili, da se lahko cene od ene do druge zobozdravstvene klinike zelo razlikujejo, tudi za več tisoč evrov, kar lahko povzroči zmedo. Da bi vam pri odločanju pomagali, smo določili pet glavnih dejavnikov, ki vplivajo na ceno zobnih vsadkov. Ti dejavniki vam bodo omogočili boljše razumevanje in primerjavo različnih ponudb zobozdravstvenih storitev. Poleg njih navajamo tudi vprašanja, ki jih morate zastaviti svojemu zobozdravniku, če razmišljate o implantološkem posegu.

Foto: Unsplash

Iz katerega materiala so vsadki in krone in kakšna je kakovost?

Zobni vsadek je sestavljen iz treh glavnih delov: iz zobnega vijaka, ki se vgradi v vašo čeljust, protetičnega nastavka oziroma povezave med vijakom in krono (abutment) ter zobne krone.

Če morate zamenjati samo en zob, boste potrebovali en vsadek in eno krono. Če pa vam manjka več zaporednih zob, boste morda potrebovali mostiček, ki se drži na več vsadkih. Na primer, pri vseh manjkajočih zobeh v čeljusti je na voljo metoda All-on-4, ki omogoča popolno rekonstrukcijo zobnega niza s samo štirimi vsadki. Obstaja tudi metoda Zygoma All-on-4, ki omogoča reševanje brezzobosti, če pride do popolne resorpcije kosti zgornje čeljusti. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Cena komponent za zobne vsadke se razlikuje glede na materiale in način izdelave. Večina vsadkov je izdelana iz titana zaradi njegove odlične sposobnosti integracije z naravno kostjo. Cene titanovih vsadkov se lahko zelo razlikujejo, odvisno od tega, ali so kupljeni pri priznanem proizvajalcu ali cenejšem dobavitelju. Tudi kakovost kron in mostičkov je lahko različna. Na primer, za zamenjavo sprednjega zoba je lahko krona izdelana iz porcelana ali katerega drugega materiala. S porcelanskimi kronami delajo le izkušeni tehniki, saj so za doseganje naravne prosojnosti zob potrebni odlično znanje in izkušnje.

Vedno imejte v mislih, da sta kakovost materiala in strokovnost zobozdravnikov in zobotehnikov temeljnega pomena za videz in dolgo življenjsko dobo zobnega vsadka.

Vprašanje za vašega zobozdravnika: Iz katerih materialov so vsadki in krone, ki mi jih boste vgradili? Ali obstaja jamstvo za kakovost in dolgo življenjsko dobo teh materialov? Ali bom prejel tudi implantološko izkaznico, ki potrjuje specifikacije in izvor vsadka?

Foto: Pexels

Ali ima moj zobozdravnik izkušnje in znanje za izvajanje implantoloških posegov?

Čeprav lahko zobozdravniki izvajajo implantološke posege takoj po končani osnovni univerzitetni izobrazbi, izkušnje in dodatna izobraževanja pomembno vplivajo na uspešnost in dolgotrajnost implantoprotetičnih del. Bolj izkušeni zobozdravniki, ki so vložili v dodatno izobraževanje na področju implantologije ali kirurgije, za svoje storitve pogosto zaračunajo več, vsekakor pa pacientom zagotavljajo večjo varnost in boljše rezultate.

Za paciente to pomeni, da je višja cena upravičena, če ima zobozdravnik dolgoletne izkušnje z vgradnjo vsadkov in uporablja napredne tehnike za zagotavljanje optimalnega rezultata. "Strokovno izobraževanje v stomatologiji predstavlja vseživljenjsko učenje in nenehno pridobivanje novih znanj in izkušenj," poudarja dr. Zdenko Trampuš, DSS; ki se vsakodnevno trudi izboljšati kakovost življenja svojih pacientov s sofisticiranimi metodami za povrnitev nasmeha. Dr. Trampuš stalno sodeluje z vodilnimi svetovnimi zobozdravstvenimi strokovnjaki, da bi nadgradil svoje znanje, pridobljeno z več kot 30-letnim delom v stroki.

Čeprav lahko manj izkušeni zobozdravniki ponudijo nižje cene, je treba upoštevati, da lahko to poveča tveganje za zaplete ali potrebo po ponovnem posegu, zaradi česar so stroški na koncu še večji.

Vprašanje za vašega zobozdravnika: Kakšna dodatna izobraževanja in specializacije ste na področju : Kakšna dodatna izobraževanja in specializacije ste na področju implantologije ali oralne kirurgije opravili po končanem študiju?

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Kako zapleten je moj primer in ali imam dovolj kosti?

Vsak primer zobnega vsadka je edinstven, bolj zapleteni primeri pa lahko pogosto povečajo skupne stroške. Na primer, če je bolnik dolgo časa brez zob, lahko pride do izgube kosti v čeljusti. Dolgotrajna brezzobost lahko povzroči resorpcijo kosti v tem predelu, kar je bilo prej rešeno s posegi, kot sta dograditev kosti ali dvig sinusa.

Na srečo lahko danes v zgornjo čeljust vgradimo zigomatične vsadke, ki odpravljajo potrebo po presaditvi kosti ali dvigu sinusa, saj se namestijo direktno v lično kost, kjer je dovolj opore. Zigomatični vsadki predstavljajo najboljšo alternativo dolgotrajnemu procesu nadomeščanja kosti, ki je bil včasih edina izbira za osebe s hudo resorpcijo čeljustne kosti zgornje čeljusti.

Poleg zigomatičnih vsadkov redki zobozdravniki uporabljajo pterigoidne vsadke. Ti vsadki se vgradijo v pterigomaksilarni predel zgornje čeljusti pri spuščenem maksilarnem sinusu in ne omogočajo vgradnje navadnih vsadkov. Pterigoidni vsadki odpravljajo potrebo po zapletenem postopku dviga sinusa in zagotavljajo dodatno stabilnost in dolgotrajnost zaradi specifičnega položaja pterigoidnega odrastka sfenoidne kosti.

Za najtežje primere v spodnji čeljusti so na voljo subperiostalni vsadki. Ti vsadki se namestijo neposredno na preostalo kost pod dlesnijo. Kovinski okvir se popolnoma prilega trdi kosti, nanj pa je nameščena osnova z navoji, ki nosi fiksno protezo. Ta postopek je lahko koristen, če klasični vsadki zaradi zmanjšane količine kosti ne pridejo v poštev.

Če je vaš primer torej bolj zahteven in bodo kompleksnejše tudi rešitve, kar se bo odražalo tudi pri ceni – je temeljnega pomena, da zaupate izkušenemu zobozdravniku, ki ima pri reševanju tovrstnih izzivov dovolj znanja in izkušenj.

Vprašanje za vašega zobozdravnika: Ali mi lahko podrobneje razložite kompleksnost mojega primera in kakšna naj bi bila po vašem mnenju moja terapija ter kakšne so njene posebnosti? Ali obstaja kakšna alternativa zdravljenju, ki ste ga predlagali?

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Kakšno vrsto anestezije prejmem med posegom?

Analgosedacija je stanje zmanjšane zavesti, ki se doseže z dajanjem določenih zdravil, ki delujejo na centralni živčni sistem, in je pod popolnim nadzorom anesteziologa. Ta vrsta anestezije se razlikuje od lokalne anestezije in se priporoča pri posegih, ki trajajo dlje kot 20 minut, pa tudi pri obsežnejših, predvsem implantoloških in drugih kirurških posegih, pri katerih mora pacient ostati miren.

Žal niso vse zobozdravstvene ordinacije registrirane za anesteziologijo in reanimatologijo, našli pa smo eno, ki je. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA sodelovanje s specialistom anesteziologom poteka vsak dan. "Z analgosedacijo smo svojim pacientom omogočili večje udobje med operativnim posegom, ki ga praktično prespijo. Medtem ko pacient spi, naša ekipa trdo skrbi za njegov novi nasmeh," pravi dr. Trampuš, DDS; lastnik in ustanovitelj klinike.

Vprašanje za vašega zobozdravnika: Kakšno anestezijo mi boste dali med posegom? Ali je vaša ordinacija registrirana za anesteziologijo in reanimatologijo?

Kako dolgo traja okrevanje po vgradnji vsadka?

Obstajajo zobozdravstvene klinike, ki naredijo vse, da pacientom olajšajo predoperativni in pooperativni postopek. Te klinike si prizadevajo svojim pacientom zagotoviti najudobnejšo brezskrbno izkušnjo od prvega posveta pa vse do podpore po končanem posegu.

Da bi pacientom še dodatno zmanjšali stres zaradi zobozdravstvenih posegov, klinika Ortoimplant DENTAL SPA združuje zobozdravstveno zdravljenje in terapevtsko limfno drenažo, intravenozno terapijo in avtotransfuzijo krvi, obogatene z ozonom.

Edem ali oteklina je pogosta težava po oralnih posegih in je lahko zelo neprijetna, dolgotrajna in moti normalno delovanje.

Ena od tehnik, s katero lahko edem občutno zmanjšamo, je limfna drenaža, ki jo je priporočljivo izvesti pred posegom, da si bolniki po zahtevnejših posegih hitreje opomorejo. Skrb zaradi edema pa se po posegu ne konča. Ta klinika uporablja posebne maskeHilotherm, ki zagotavljajo konstantno hladilno temperaturo, kar dodatno zmanjša oteklino in pospeši proces okrevanja.

"V svojih 30 letih dela sem že od vsega začetka usmerjen v odličnost in tako bo tudi v prihodnje. Na prvem mestu bo vedno pacient, ki bo pri nas vedno dobil 'tisto malo več'," pravi dr. Trampuš. In le s takšnim zdravljenjem je pacient lahko prepričan, da bodo implantoprotetična dela zagotovila dolgotrajne, zanesljive rezultate.

Vprašanje za vašega zobozdravnika: V kolikšnem času po operaciji bom popolnoma funkcionalen in ali uporabljate kakšne metode, ki bodo moje okrevanje pospešile?

Naj povzamemo, če se odločite za vgradnjo zobnih vsadkov, te odločitve nikakor ne bi smeli sprejeti samo na podlagi cene. Kakovost materiala, strokovnost zobozdravnika, zahtevnost posega in čas, potreben za okrevanje – to so glavni dejavniki, ki ne vplivajo samo na končno ceno, temveč tudi na dolgoročno funkcionalnost in estetiko zob.

Čeprav so lahko zobni vsadki velika investicija, lahko prava izbira prinese neprecenljive koristi – povrnitev samozavesti, boljšo kakovost življenja ter občutek varnosti in zadovoljstva. Navsezadnje dobro vložena sredstva v zobozdravstvene posege pomenijo nasmeh, ki traja vse življenje.