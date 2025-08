Ameriški pevec in igralec Justin Timberlake je na svojih družbenih omrežjih sporočil, da so mu diagnosticirali lymsko boreliozo. Novico je delil ob koncu svoje turneje in dodal, da ga je bolezen "izčrpavala tako psihično kot fizično".

Ko so mu postavili diagnozo, je razmišljal o tem, da bi predčasno končal turnejo Forget Tomorrov, a se je odločil drugače: "Veselje, ki mi ga prinaša nastopanje, pretehta stres, ki ga je čutilo moje telo. Vesel sem, da sem nadaljeval."

Deležen je bil kritik oboževalcev

"Iskreno ne vem, kakšna je moja prihodnost na odru, ampak to turnejo bom cenil za vedno! In vse prejšnje! Zame je bila legendarna," je zapisal Timberlake, ki je bil v zadnjih tednih tarča kritik svojih oboževalcev. Ti so mu namreč očitali, da med koncerti ne kaže svojih vokalnih sposobnosti, ampak prepusti, da velik del pesmi odpojejo oboževalci.

Poglejte posnetek z enega od koncertov:

Lymska borelioza je bolezen, ki jo povzročajo bakterije in se na človeka prenese z ugrizom okuženega klopa. Zanjo so značilne kožne spremembe, kot je rdečica, povzroči pa lahko tudi nevrološke težave in bolečine v sklepih. Bolezen lahko prizadene tudi živčevje, sklepe, mišice, oči in srce, znaki pa se pojavijo tudi več mesecev ali let po okužbi.

V objavi se je Timberlake zahvalil ženi Jessici Biel ter njunima sinovoma Silasu in Phinu. Dejal je: "Nič ni močnejšega od vaše brezpogojne ljubezni. Vi ste moje srce in moj dom. Sem na poti."

Justin Timberlake je med turnejo, ki jo je začel lani v Vancouvru in končal v Turčiji, odpovedal in prestavil več koncertov, kot razlog pa navedel zdravstvene težave, vključno z bronhitisom, gripo in laringitisom.

