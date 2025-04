"Vesel sem, da lahko nadaljujem delo in se veselim vrnitve na snemanje Evforije (serija, op. p.) prihodnji teden," je povedal za omenjeno revijo in prosil za spoštovanje zasebnosti. 52-letni igralec je od leta 2004 poročen z igralko Rebecco Gayheart, s katero ima dve hčerki – 15-letno Billie in 13-letno Georgio.

Eric Dane je zaslovel z vlogo Marka Sloana (McSteamy, op. p.) v uspešni seriji Talenti v belem, zaigral pa je tudi v seriji Evforija ter filmih Marley in jaz, Podli fantje: Vse ali nič in Odkup ljubezni.

Igralcu Ericu Danu so diagnosticirali redko nevrološko bolezen. Foto: Guliverimage

ALS je redka nevrološka bolezen, znana tudi kot Lou Gehrigova bolezen, ki povzroča progresivno paralizo mišic. Ker bolezen prizadene živčne celice v možganih in hrbtenici, bolniki počasi izgubljajo sposobnost samostojnega govora, prehranjevanja, hoje in dihanja. Zdravila zanjo ni, običajna življenjska doba po diagnozi pa je od tri do pet let.

