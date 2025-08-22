Telo nam ves čas sporoča, ali mu res znamo prisluhniti?

Izvidi laboratorijskih in instrumentalnih medicinskih preiskav nam zagotavljajo pomembne podatke za razumevanje zdravstvenega stanja in usmerjanje zdravljenja. Ob tem velikokrat ne dajemo dovolj pomena preprostim meritvam, ki odražajo številne procese in tudi motnje v telesu. Ali si predstavljate, kaj vse nam lahko pove telesna temperatura?

Razumevanje telesne temperature lahko daje veliko več odgovorov, kot si mislimo. Vsi procesi v telesu, želeni in neželeni, so povezani s toploto, zato je temperatura njihovo ogledalo – še toliko bolj, če jo merimo in spremljamo na različnih delih telesa, kar nam lahko da dodatne odgovore na specifična vprašanja.

Vročina skozi oči medicine in naturopatije

Medicina in naturopatija telesno temperaturo, zlasti povišano, razumeta na različne načine, a v obeh primerih jim pomaga pri usmerjanju zdravljenja. Najpreprosteje povedano, za tradicionalno medicino je vročina simptom in objektivni kazalnik bolezni, za naturopatijo pa izraz telesne obrambe in del dinamičnega izraza celotnega stanja.

Kljub razlikam v razumevanju je namen tradicionalne medicine in naturopatije enak – odpraviti težave, preprečiti poslabšanje stanja ali zaplete ter obnoviti skladno delovanje telesa in duha.

Telesna temperatura: ogledalo našega zdravja in počutja

Sistemsko merjenje telesne temperature ima pomembno vlogo, saj nakazuje na spremembe bodisi zaradi bolezni ali kakšnih drugih okvar bodisi zaradi zdravljenja. Termoregulacija je ključen fiziološki proces, ki ima pomembne implikacije tako v konvencionalni medicini kot tudi v alternativnih pristopih, kot je naturopatija. Ta namreč temelji na prepričanju, da se telo lahko samo pozdravi, če mu zagotovimo ustrezne pogoje, v središču naturopatskega pristopa pa je uporaba naravnih metod in sredstev ter spodbujanje telesne lastne moči za samozdravljenje.

Telo se ohlaja s potenjem ali razširitvijo žil, segreva pa se z drhtenjem, zoženjem žil ali povečanjem metabolizma. Osrednji telesni termostat je hipotalamus v možganih. Medtem ko tradicionalna medicina termoregulacijo razlaga z biološkimi mehanizmi, jo naturopatija opredeljuje kot del homeostaze – ravnovesja v telesu. Ravno zato vročine praviloma ne zatirajo, ker jo razumejo kot izražanje obrambnih sil telesa, in se raje usmerjajo na zagotavljanje podpore telesu, da samo ponovno vzpostavi ravnovesje.

Meritve za podporo zdravju ne kot zamenjava za zdravnika

"V treh minutah lahko z meritvami telesne temperature na petih različnih delih telesa – pod vsako pazduho, na vsaki izmed dveh vratnih arterij in v popku – dobimo dragocene podatke, ki omogočajo sklepanje o kar 131 krvnih parametrih," pravi naturopatski terapevt in specialist termoregulacije Igor Ogorevc iz družbe Planet zdravja, kjer letno na več lokacijah po Sloveniji obravnavajo do 20 tisoč ljudi. "Mi smo pomoč, nismo zdravilci."

S petimi občutljivimi merilci telesne temperature na petih ključnih mestih na telesu terapevt - specialist termoregulacije telesa dobi podatke, na podlagi katerih sklepa o številnih zdravstvenih parametrih. Foto: Ana Kovač

Ob tem jasno poudarja, da tako pridobljenih informacij ni mogoče uporabljati v diagnostične in zdravilne namene. Ravno tako niso in ne morejo biti zamenjava za strokovne diagnoze in na njih temelječe zdravljenje, kajti odločitve o zdravstvenem stanju lahko sprejme samo zdravnik ali drug pooblaščen in usposobljen zdravstveni delavec.

Toplotna slika telesa – neinvaziven vpogled v zdravje

So pa lahko informacije o termoregulaciji smernice za nakazovanje težav, ki bi ob pogosto hitrih in časovno omejenih medicinskih obravnavah morda lahko ostale spregledane. Te namige lahko potem poglobljeno obdela tradicionalna medicina, pri naturopatskem zdravljenju pa so te meritve in na njih temelječe ugotovitve temelj za izbiro terapije s primernimi naravnimi učinkovinami. Termoregulacija ni zdravstvena dejavnost, temveč način naravnega popravljanja telesnih funkcij, pojasnjujejo naturopatski terapevti.

Meritve z analizatorjem ANESA (Automatic Non-invasive Express Screening Analyser) so neinvazivne, ne zahtevajo odvzema krvi in so primerne za vse skupine ljudi. Mikroprocesorji na petih prej opisanih ključnih točkah na telesu podatke zbirajo za hitro in obsežno analizo organizma. "Večkratni pregledi omogočajo spremljanje stanja in sprememb, tako napredka kakor tudi morebitnega slabšanja," je pojasnil Ogorevc. Raziskava španskih raziskovalcev na vzorcu 195 ljudi, rezultate so leta 2016 objavili v znanstveni reviji British Journal of Medicine and Medical Research, je nakazala obetavnost metode in njeno primerljivost s tradicionalnimi meritvami in spodbudila nadaljnje raziskave za utrditev tega sklepa.

Del podatkov, pridobljenih po triminutnih meritvah temperature na petih ključnih točkah telesa z analizatorjem ANESA (Automatic Non-invasive Express Screening Analyser) Foto: Ana Kovač

Ravnovesje telesa je naša odgovornost in priložnost

Ne glede na morebitno uvedbo tradicionalne medicinske ali naturopatske terapije je za ohranjanje zdravja izjemnega pomena zdrav slog življenja, predvsem ustrezna prehrana. "Telo potrebuje in želi ravnovesje in prav mi mu lahko najbolj pomagamo, da ga doseže in obdrži," pravi Ogorevc.

Če smo prijazni do svojega telesa, se bo dobro počutilo, velja pa seveda tudi obratno in bo to jasno naznanilo – če bomo to le prepoznali in temu znali prisluhniti. Naše zdravje se začne in konča pri nas samih in že zavedanje o tem, ki bi nas pripeljalo do tega, da z zdravim življenjskim slogom naredimo nekaj zase, bi bil neprecenljiv korak.